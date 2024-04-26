Ticaret Bakanlığı uyardı: IBAN kiralayanlara hapis cezası geliyor!

IBAN kiralayanlara hapis cezası
Bazı vatandaşlar, IBAN’larını işletmelere ve şirketlere aylık ücret karşılığında kiralıyor. Şirketler bu IBAN’ları vergi kaçırmak veya yasa dışı ödemeler için kullanıyor. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamaya göre bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılmasına izin vermenin 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’na göre suç teklik ettiğine vurgu yapıldı.
Hesap sahibi, hesabının başkası tarafından kullanıldığını bankaya bildirmezse 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalabileceği açıklandı. Ayrıca hesapta gerçekleşen işlemlerle ilgili sorumluluğun doğrudan hesap sahibine ait olduğu bildirildi.
Sosyal medyadaki dolandırıcılık tuzaklarına dikkat çekildi
Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadaki ve internet ortamındaki dolandırıcılıklara karşı da uyarılar yaptı. Dolandırıcıların sahte marka isimleri kullanarak vatandaşlara kazanç veya hediye ürün vaadinde bulunarak tuzağa düşürüldüğü belirtildi. Bu vaatlerle yapılan aramalar, e-postalara, SMS’lere ve sosyal medyadaki reklamlara karşı temkinli olunması gerektiği ifade edildi. Kimlik, hesap bilgisi, şifre ve parola gibi hassas bilgileri paylaşırken dikkatli olunması, gönderilen her bağlantıya tıklanmaması, cihazların virüslere karşı korunması, aldatıcı ve cazip tekliflere karşı tedbirin elden bırakılmaması tavsiyelerinde bulunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.