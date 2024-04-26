Tam Boyutta Gör Geçen hafta ortaya çıkan haberlerde Ticaret Bakanlığı’nın IBAN kiralayan vatandaşlara yaptırım için harekete geçtiği duyurulmuştu. Bugün Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili bir açıklama yayımlandı. Vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunuldu.

IBAN'la ödeme alanlara KDV ve vergi cezası geliyor 1 hf. önce eklendi

IBAN kiralayanlara hapis cezası

Bazı vatandaşlar, IBAN’larını işletmelere ve şirketlere aylık ücret karşılığında kiralıyor. Şirketler bu IBAN’ları vergi kaçırmak veya yasa dışı ödemeler için kullanıyor. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamaya göre bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılmasına izin vermenin 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’na göre suç teklik ettiğine vurgu yapıldı.

Hesap sahibi, hesabının başkası tarafından kullanıldığını bankaya bildirmezse 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalabileceği açıklandı. Ayrıca hesapta gerçekleşen işlemlerle ilgili sorumluluğun doğrudan hesap sahibine ait olduğu bildirildi.

Sosyal medyadaki dolandırıcılık tuzaklarına dikkat çekildi

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadaki ve internet ortamındaki dolandırıcılıklara karşı da uyarılar yaptı. Dolandırıcıların sahte marka isimleri kullanarak vatandaşlara kazanç veya hediye ürün vaadinde bulunarak tuzağa düşürüldüğü belirtildi. Bu vaatlerle yapılan aramalar, e-postalara, SMS’lere ve sosyal medyadaki reklamlara karşı temkinli olunması gerektiği ifade edildi. Kimlik, hesap bilgisi, şifre ve parola gibi hassas bilgileri paylaşırken dikkatli olunması, gönderilen her bağlantıya tıklanmaması, cihazların virüslere karşı korunması, aldatıcı ve cazip tekliflere karşı tedbirin elden bırakılmaması tavsiyelerinde bulunuldu.

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Ticaret Bakanlığı uyardı: IBAN kiralayanlara hapis cezası geliyor