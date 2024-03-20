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    Reklam Kurulu, e-ticaret sitelerindeki üyelik şartlarını inceledi

    Reklam Kurulu, e-ticaret platformlarındaki üyelik şartları, çerez şartları, kişisel verilerin pazarlanması gibi hususları inceledi. 12 dosya hakkında idari para cezası kararı aldı.
    Reklam Kurulu, e-ticaret sitelerindeki üyelik şartlarını inceledi Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı’nda bağlı Reklam Kurulu, “Dijital Tüketicinin Korunması Projesi” kapsamında yeni bir araştırma hazırladı. E-ticaret sitelerindeki üyelik şartlarını ve kişisel veri izinlerini mercek altına aldı.

    Yapılan araştırmaya göre e-ticaret platformlarından alışveriş yapan tüketicilerin yüzde 50’si kişisel verilerini paylaşma konusunda endişeli olarak belirlendi. Her 10 tüketiciden 4’ünün çerezleri kabul etmediği tespit edildi. Ayrıca alışverişin gerçekleşmesi için “devam etme koşulu” olarak sunulan “üye olma” ve “elektronik ileti onayı”nı her 10 tüketiciden 7’sinin kabul etme eğiliminde olduğu sonucunda ulaşıldı.

    12 dosyaya idari para cezası uygulandı

    Reklam Kurulu, söz konusu rapordan çıkan sonuçları dikkate alarak internet alışveriş sitelerini değerlendirmeye aldı. Yürütülen incelemede akademisyen görüşlerinin yanı sıra yurt dışı uygulamalar da dikkate alınarak karar alındı. Değerlendirme yapılan 12 dosya hakkında idari para cezası ile birlikte durdurma ve düzeltme cezaları uygulandı. Üyelikten çıkmanın zorlaştırıldığı, kişisel verilerin reklam ve pazarlama amacıyla üçüncü kişilerle paylaşıldığı ve ticari ileti onayı izninin zorunlu tutulduğu platformlara ceza kesildi. Hangi platformlara ceza kesildiği bilgisinin Ticaret Bakanlığı internet sitesinden önümüzdeki günlerde paylaşılacağı duyuruldu.

    Tüketiciyi aldatıcı reklamlara bir ayda 17 milyon TL ceza kesildi

    Reklam Kurulu, Mart ayındaki toplantısında 134 dosyayı inceledi. Bunlardan 119’unun aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar içermesi nedeniyle toplam 17 milyon 37 bin 891 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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