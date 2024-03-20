Reklam Kurulu, e-ticaret sitelerindeki üyelik şartlarını inceledi

Yapılan araştırmaya göre e-ticaret platformlarından alışveriş yapan tüketicilerin yüzde 50’si kişisel verilerini paylaşma konusunda endişeli olarak belirlendi. Her 10 tüketiciden 4’ünün çerezleri kabul etmediği tespit edildi. Ayrıca alışverişin gerçekleşmesi için “devam etme koşulu” olarak sunulan “üye olma” ve “elektronik ileti onayı”nı her 10 tüketiciden 7’sinin kabul etme eğiliminde olduğu sonucunda ulaşıldı.
12 dosyaya idari para cezası uygulandı
Reklam Kurulu, söz konusu rapordan çıkan sonuçları dikkate alarak internet alışveriş sitelerini değerlendirmeye aldı. Yürütülen incelemede akademisyen görüşlerinin yanı sıra yurt dışı uygulamalar da dikkate alınarak karar alındı. Değerlendirme yapılan 12 dosya hakkında idari para cezası ile birlikte durdurma ve düzeltme cezaları uygulandı. Üyelikten çıkmanın zorlaştırıldığı, kişisel verilerin reklam ve pazarlama amacıyla üçüncü kişilerle paylaşıldığı ve ticari ileti onayı izninin zorunlu tutulduğu platformlara ceza kesildi. Hangi platformlara ceza kesildiği bilgisinin Ticaret Bakanlığı internet sitesinden önümüzdeki günlerde paylaşılacağı duyuruldu.
Tüketiciyi aldatıcı reklamlara bir ayda 17 milyon TL ceza kesildi
Reklam Kurulu, Mart ayındaki toplantısında 134 dosyayı inceledi. Bunlardan 119’unun aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar içermesi nedeniyle toplam 17 milyon 37 bin 891 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.