Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı’nda bağlı Reklam Kurulu, “Dijital Tüketicinin Korunması Projesi” kapsamında yeni bir araştırma hazırladı. E-ticaret sitelerindeki üyelik şartlarını ve kişisel veri izinlerini mercek altına aldı.

Yapılan araştırmaya göre e-ticaret platformlarından alışveriş yapan tüketicilerin yüzde 50’si kişisel verilerini paylaşma konusunda endişeli olarak belirlendi. Her 10 tüketiciden 4’ünün çerezleri kabul etmediği tespit edildi. Ayrıca alışverişin gerçekleşmesi için “devam etme koşulu” olarak sunulan “üye olma” ve “elektronik ileti onayı”nı her 10 tüketiciden 7’sinin kabul etme eğiliminde olduğu sonucunda ulaşıldı.

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12 dosyaya idari para cezası uygulandı

Reklam Kurulu, söz konusu rapordan çıkan sonuçları dikkate alarak internet alışveriş sitelerini değerlendirmeye aldı. Yürütülen incelemede akademisyen görüşlerinin yanı sıra yurt dışı uygulamalar da dikkate alınarak karar alındı. Değerlendirme yapılan 12 dosya hakkında idari para cezası ile birlikte durdurma ve düzeltme cezaları uygulandı. Üyelikten çıkmanın zorlaştırıldığı, kişisel verilerin reklam ve pazarlama amacıyla üçüncü kişilerle paylaşıldığı ve ticari ileti onayı izninin zorunlu tutulduğu platformlara ceza kesildi. Hangi platformlara ceza kesildiği bilgisinin Ticaret Bakanlığı internet sitesinden önümüzdeki günlerde paylaşılacağı duyuruldu.

Tüketiciyi aldatıcı reklamlara bir ayda 17 milyon TL ceza kesildi

Reklam Kurulu, Mart ayındaki toplantısında 134 dosyayı inceledi. Bunlardan 119’unun aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar içermesi nedeniyle toplam 17 milyon 37 bin 891 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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Reklam Kurulu, e-ticaret sitelerindeki üyelik şartlarını inceledi