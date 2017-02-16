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Injustice 2’ye tam 7 adet yeni karakter eklendi

Warner Bros’un ve NetherRealm Studios’un birlikte geliştirdiği Injustice 2, 7 yeni karaktere kavuştu. Oyuna eklenen karakterler arasında Cyborg ve Black Canary de bulunuyor.
2 yıl
4,8b
1
4
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Injustice 2’ye tam 7 adet yeni karakter eklendi
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NetherRealm Studios’un yapımcılık rolünü üstlendiği Injustice 2, karakter sayısını artırmaya devam ediyor. GameRant tarafından yapılan sıralamaya göre senenin en çok beklenen oyunları arasında yer alan Injustice 2, son 3 gün içerisinde 7 yeni karakter tanıttı. Scarecrow, Swamp Thing, Cheetah, Catwoman, Poison Ivy, Black Canary ve Justice League filminde göreceğimiz Cyborg oyunun karakterleri arasına dahil oldu.

Yeni tanıtılan karakterler arasında sadece Cyborg ve Scarecrow’un özel bir tanıtım videosu yok. Injustice 2’nin mobil oyununun tanıtımı sırasında görünen karakterler, ilerleyen günlerde kendi videolarına sahip olabilirler.

Oyunun yapımcılarından birisi olan Ed Boon, Injustice 2’nin NetherRealm tarafından yapılan en bol karakterli oyun olacağını duyurmuştu. Boon, oyuna dahil olacak karakterler hakkında açıklama yapmıyor ancak internete sızdırılan bir listeye göre şu karaktelerin tümü oyuna dahil olacak: Joker, Bane, Poison Ivy, Swamp Thing, Black Canary, Catwoman, Cyborg, Hal Jordan, John Stewart, Cheetah, Firestorm, Flash, Scarecrow, Green Arrow, Captain Cold, Brainiac, Damian Wayne, Black Adam, Doctor Fate, Power Girl, Zoom, Mr. Freeze.

Liste, oyun yapım aşamasındayken karakter çizimlerini gördüğünü iddia eden birisi tarafından paylaşıldı. Bu listedeki birçok karakterin tanıtıldığı göz önünde bulundurulursa, listenin tutarlı olma ihtimali bir hayli yüksek.


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xmen121 2 yıl
Güzel
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olağan_şüpheli 2 yıl
ilk oyun vita da indirime girse alacağım. 2. gelmez zaten vitaya.
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xwernediti 2 yıl
Bu oyun ne zaman çıkacak
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KOX B0SS 2 yıl
Normal
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