Innodisk ekstrem koşullara dayanıklı SSD'sini duyurdu

Endüstriyel alanda gömülü NAND Flash ve DRAM çözümleri sunan Innodisk duyurduğu yeni SSD alışılagelinmiş ortamların dışını hedef alıyor. Yüksek sıcaklıkta sunduğu başarımla dikkat çeken SSD konumlandırıldığı form faktörüyle de diğerlerinden ayrılıyor.

Koruyucu katmanlar

3 katmanlı özel kasa içinde konumlandırılan SSD’nin en dışında bakır tabanlı materyalden oluşan katman bulunuyor. Onun altında bulunan ısı yalıtkanı katmandan sonra ise koruyucu bir başka katmanı daha geçtikten sonra katı hal diskine ulaşabiliyorsunuz.

Tabi 30 dakikalık testten sonra SSD normal bir şekilde bağlanılarak içindeki verilere ulaşılmamış. Direk NAND yongalarının sökülerek özel bir devre kartında erişilen yongalarda SLC tipi çözümlerin tercih edildiğini de ekleyelim.

Şu an için SSD’nin performans değerlerine ve fiyatına dair bir bilgi bulunmuyor. Son olarak depolama biriminin çeşitli ulaşım araçlarında kara kutu gibi cihazlarda verilerin saklanmasında kullanılmasının planlandığını belirtelim. Sadece ABD’de 400’ün üzerinde yangınla sonuçlanan kazanın gerçekleştiğini düşünürsek sürücü bir hayli kullanışlı olacaktır.

https://www.techpowerup.com/257678/innodisk-unveils-fire-shield-ssd-capable-of-withstanding-800-c-direct-flames

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Innodisk’in bizzat kendisinin de test ederek yayınladığı sonuca göreformundaki sürücüdirek ateşe 30 dakika boyunca maruz kaldıktan sonra içerisindeki verileri hatasız bir şekilde korumayı başarmış.