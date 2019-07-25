AMD’nin 4. Nesil Ryzen Threadripper işlemcilerinin kod adı ortaya çıktı

Piyasada Intel’i bir süredir rekabete zorlayan ve tüketicilerin yüzünü güldüren AMD Ryzen işlemcilerin geçtiğimiz haftalarda güncelledi. Firmanın sıradaki odağı İş odaklı veya içerik üretici konumundaki segmentte fiyatı ve performansıyla tercih sebebi olan Threadripper’lar.

AIDA64’ün veri tabanında beliren kod adları bir yeni Threadripper çözümlerine ait olabilir. Listelenen adlandırmalardan ilki Vermeer. Ryzen 4000 serisine ait olması beklenen isimledirmeyi takip eden Genesis’inse 4. Nesil Ryzen Threadripper modellerine ait olması bekleniyor. Zira 3. Nesil çözümler hali hazırda Castle Peak olarak yerini almış durumda.

Çekirdek başına 4 izlek iddiaları

https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-threadripper-4000-codename-amd-genesis-(and-vermeer)-spotted-in-aida64.html

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4. nesil Ryzen Threadripper yongaları çıktığı dönem itibriylemimarisi üzerinde şekillenecek. Bazı iddialara göredesteği sunması beklenen yongalardadestekli bir SMT de görebileceğimiz yönündeki bilgilerse yongalara yönelik heyecanı bir kat daha arttırıyor.