AMD’nin 4. Nesil Ryzen Threadripper işlemcilerinin kod adı ortaya çıktı

Piyasada Intel’i bir süredir rekabete zorlayan ve tüketicilerin yüzünü güldüren AMD Ryzen işlemcilerin geçtiğimiz haftalarda güncelledi. Firmanın sıradaki odağı İş odaklı veya içerik üretici konumundaki segmentte fiyatı ve performansıyla tercih sebebi olan Threadripper’lar.
AIDA64’ün veri tabanında beliren kod adları bir yeni Threadripper çözümlerine ait olabilir. Listelenen adlandırmalardan ilki Vermeer. Ryzen 4000 serisine ait olması beklenen isimledirmeyi takip eden Genesis’inse 4. Nesil Ryzen Threadripper modellerine ait olması bekleniyor. Zira 3. Nesil çözümler hali hazırda Castle Peak olarak yerini almış durumda.
Çekirdek başına 4 izlek iddiaları4. nesil Ryzen Threadripper yongaları çıktığı dönem itibriyle Zen 3 mimarisi üzerinde şekillenecek. Bazı iddialara göre DDR5 ve PCIe 5.0 desteği sunması beklenen yongalarda çekirdek başına 4 izlek destekli bir SMT de görebileceğimiz yönündeki bilgilerse yongalara yönelik heyecanı bir kat daha arttırıyor.
https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-threadripper-4000-codename-amd-genesis-(and-vermeer)-spotted-in-aida64.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
donanım fetişlerinin devrimsel rüyaları gerçek mi oluyor..
175w altına 64_128 gelse zaten bomba olur..