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AMD’nin 4. Nesil Ryzen Threadripper işlemcilerinin kod adı ortaya çıktı

AMD Zen 2 mimarisiyle yakaladığı ivmeyi arttırarak sürdürüyor. Firma diğer taraftan Threadripper ürün gamını da güncellemeye devam ediyor. Son gelen haberler 4. Nesil modellerden.
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Piyasada Intel’i bir süredir rekabete zorlayan ve tüketicilerin yüzünü güldüren AMD Ryzen işlemcilerin geçtiğimiz haftalarda güncelledi. Firmanın sıradaki odağı İş odaklı veya içerik üretici konumundaki segmentte fiyatı ve performansıyla tercih sebebi olan Threadripper’lar.

AIDA64’ün veri tabanında beliren kod adları bir yeni Threadripper çözümlerine ait olabilir. Listelenen adlandırmalardan ilki Vermeer. Ryzen 4000 serisine ait olması beklenen isimledirmeyi takip eden Genesis’inse 4. Nesil Ryzen Threadripper modellerine ait olması bekleniyor. Zira 3. Nesil çözümler hali hazırda Castle Peak olarak yerini almış durumda.

Çekirdek başına 4 izlek iddiaları 

4. nesil Ryzen Threadripper yongaları çıktığı dönem itibriyle Zen 3 mimarisi üzerinde şekillenecek. Bazı iddialara göre DDR5 ve PCIe 5.0 desteği sunması beklenen yongalarda çekirdek başına 4 izlek destekli bir SMT de görebileceğimiz yönündeki bilgilerse yongalara yönelik heyecanı bir kat daha arttırıyor.
https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-threadripper-4000-codename-amd-genesis-(and-vermeer)-spotted-in-aida64.html Yorum Yaz
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Wilson Fisk 50 dk.
daha millet zen2 görmedi doğru dürüst bu ne hız zen3?dizmiş bekliyor demek ki adamlar.güzel tabi çıkar mı nasıl olur diye belirsizlik olmaz döksünler komple zen3 hakkında ne var ne yoksa.
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selahattın ısık 1 sa.
çekirdek başına 4 izlek
donanım fetişlerinin devrimsel rüyaları gerçek mi oluyor..
175w altına 64_128 gelse zaten bomba olur..
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