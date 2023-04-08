İnsan beyni sadece birkaç saniye içerisinde sahte anılar üretebiliyor

Yanlış hatırlama üzerine yapılan araştırmaların çoğu, uzun zaman önce yaşanmış çocukluk olaylarına vurgu yaparak uzun süreli hafızaya odaklanmış ancak Hollanda, İngiltere ve Kanada'daki bilim insanları kısa süreli hafızanın potansiyel yanlışlığına daha yakından bakmak için kapsamlı bir deney yürüttü.
İnsan beyni saniyeler öncesini bile hatırlamakta zorlanıyor
PLOS One'da yayınlanan çalışmada yüzlerce gönüllünün tabii tutulduğu test sonuçları aktarılıyor. Yapılan dört deney boyunca gönüllülere bir dizi harf gösterildi ve onlardan vurgulanan harfi hatırlamaları istendi. Buna ek olarak vurgulanan harflerden bazıları ters halde yansıtıldı ve gönüllülerden bunu da hatırlamaları istendi.
Amsterdam Üniversitesi'nde sinirbilimci olan baş yazar Marte Otten, "Bu çalışma bize göre iki açıdan benzersiz. Birincisi, 0,3 ila 3 saniye önce gerçekleşen olaylara ilişkin hafızayı araştırıyor. Sezgisel olarak, bu anıların oldukça güvenilir olduğunu düşünürüz. İkinci bir benzersiz özellik olarak, insanlara anılarının güvenilir olduğunu düşünüp düşünmediklerini açıkça sorduk - yani yanıtlarından ne kadar eminler?"
Marte Otten’e göre yayınlanan bulgular, hafızamızın neredeyse anında önyargılarımız tarafından şekillendirilmeye başladığını gösteriyor. Öte yandan yapılan çalışmanın kesinliği için daha farklı yollarla kısa süreli hafızanın test edilmesinin gerektiği bildiriliyor. Harfler çocukluğumuzdan beri alışık olduğumuz şeyler ve çoğu zaman harflere karşı bir yargı barındırmayız. Otten’e göre sesler, insan yüzü ve mimikleri gibi yargılar barındırdığımız konularda kısa süreli hafızanın araştırılması ve yargıların hafızayı ne derecede şekillendirdiğine bakılması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı