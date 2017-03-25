İnsanın kıkırdak hücrelerinden üretilen doku farenin bedeninde büyüdü

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İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar 3D yazıcılarla yapılan organ/doku çalışmalarına bir yenisini ekledi. İnsanların kulak, diz ve burunlarında meydana gelen ve tedavisi mümkün olmayan(ancak plastik ve silikon implantlarla bölgenin eski haline benzetilebildiği) kazalarda mevcut implantlardan daha başarılı sonuçlar almak için uğraşan araştırmacılar insanın kıkırdak hücresinden oluşturdukları jel ile 3D yazıcıda dokular oluşturarak 6 haftalık farelerin bedenine yerleştirdi.

Buraya kadar olay sıradan bir türler arası doku/organ nakli denemesi gibi görünüyor olsa da araştırmayı asıl önemli kılan şey bebek fareler büyüdükçe yerleştirilen bu doku da insan kıkırdağına benzer şekilde büyüdü ve içinde damarlar oluşmaya başladı. Araştırmanın yöneticisi Profesör Paul Gatenholm, kaza veya hastalıklar nedeniyle hastaların kaybettiği kulakları, burunları ve dizleri için şu an sadece silikon ve plastik implantların yapıldığını ancak bu araştırmayla birlikte daha doğal implantların oluşturulmasının mümkün olduğunu fark ettiklerini dile getirdi.

Burundan gelen hücreleri kullanıp, hastanın kemik iliği ya da yağındaki kök hücrelerle güçlendirdikleri zaman tam anlamıyla 3D doku bastırabileceklerini ifade den Gatenholm; çalışmanın, dokuların yenilenmesi ve uygulanması için çok önemli olduğunu ve cildin ardından kıkırdakların da 3D yazıcılarla oluşturabileceğini ifade etti. Gatenholm kıkırdaklarda sonra kemiklerin ve hatta karmaşık organların da bir gün 3D yazıcılarla oluşturulabileceğini düşünüyor.

https://techcrunch.com/2017/03/24/3d-printed-cells/