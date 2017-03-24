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Almanya'dan dünyanın en büyük yapay güneşi

Alman bilim insanları, genellikle sinemalarda kullanılan ksenon ark lambalarını bir araya getirerek karbon salınımı yapmayan yapay bir enerji kaynağı oluşturmaya çalışıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Almanya'dan dünyanın en büyük yapay güneşi
 

Fosil yakıtlara olan bağımlılığı ortadan kaldırmak için farklı enerji kaynakları arayışına giren Almanya, geçtiğimiz günlerde ilginç bir sistem geliştirdi. Alman Uzay ve Havacılık Merkezi’nde görev yapan bilim insanları, genellikle sinemalarda kullanılan ksenon ark lambalarından 149 tanesini bal peteği şeklinde yerleştirip bunların hepsini aynı anda açarak dünyadaki en büyük yapay güneşi oluşturmayı başardı. Peki ekip bu dev yapay güneşle ne yapmayı planlıyor?

Güneş ve rüzgar enerjisi açısından yeterli kapasiteye sahip olmayan Almanya fosil yakıt kullanımını azaltırken ortaya çıkacak açığı kapatmak için füzyon enerjisi gibi farklı alanlarda çalışmalara yönelmişti. Yetkililer şimdi ise enerji ihtiyacını, kullanımı esnasında sera gazı salınımına neden olmayan hidrojenden karşılamak istiyorlar ancak evrende en çok bulunan element olan hidrojen gezegenimizde az miktarda bulunuyor. Şu an hidrojeni kullanmak için sadece elektroliz işlemi ile sudaki hidrojen elementlerini elde etmek mümkün ve Alman bilim adamları geliştirdikleri ‘’Synlight’’ isimli bu yapay güneşi hidrojen elde etmede kullanmak istiyorlar.

Araştırmalarda Kullanılacak 

Synlight, üzerinde bulunan 149 ksenon ark lambasının aynı anda 20cm²’lik bir alana doğru çalıştırılmasıyla doğal güneş ışığından 10.000 kat daha yoğun olan ve 3500°C’ye varan bir güç uyguluyor. Bu sayede sistem; ekibe, doğal güneş ışığının su moleküllerine etkin bir şekilde nasıl uygulanabileceğini araştırmakla birlikte halihazırda kullanılan güneş panellerinin nasıl daha verimli hale gelebileceğini tespit etme imkanı sunuyor.

Almanya'dan dünyanın en büyük yapay güneşi
 

Tabi sistem şimdilik sadece araştırmalar ve ortaya yeni bir enerji kaynağı çıkarmak için kullanılıyor ancak yine de sistemin kullanılmasını oldukça zor kılan unsurlar var. İlk olarak sistemin çalışması için çok yüksek miktarlarda enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Araştırmacıların verdikleri bilgilere göre Synlight sadece 4 saat çalıştığında 4 kişilik bir hanenin 1 yıl boyunca tükettiği elektriği harcamış oluyor. İkinci problem ise Synlight kullanılırken çok dikkatli olmak gerekiyor zira  Profesör Bernard Hoffschmidt’in dediği gibi sistem açıkken odaya girildiği anda bu yüksek güç karşısında insan bedeni yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geliyor . Ayrıca deneyler, görevli bilim insanlarının zarar uğramaması için koruyucu radyasyon odalarında gerçekleştiriliyor bu ekibin müdahale imkanını kısıtlıyor.

Şimdilik Synligth’ın enerji ihtiyacını çözmekten ziyade Güneş hakkındaki sorulara cevap verecek şekilde kullanılması bekleniyor. Uzay yolculuğu yapacak uzay ekipmanlarının yolculuk öncesinde Synlight ile test edilmesi şu an için Synlight’ın üstlenebileceği en işlevsel görev olarak nitelendiriliyor. 


https://www.engadget.com/2017/03/23/german-researchers-built-a-molecule-splitting-artificial-sun/ Yorum Yaz
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TsG 2 yıl en beğenilen
bizim 3. havaalanımızı kıskanıyorlar ya, ondan böyle şeyler yapıyorlar. Güneşin yerini şaşırtıp uçaklar İstanbul'a değil, Düsseldorf'a insin diyejfsfjhsfjhj....
bizim 3. havaalanımızı kıskanıyorlar ya, ondan böyle şeyler yapıyorlar. Güneşin yerini şaşırtıp uçaklar İstanbul'a değil, Düsseldorf'a insin diyejfsfjhsfjhj......
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TimUcurO 2 yıl
başlık abartılı olmuş bence
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adam olun 2 yıl
merkelin oylarını arttırmak için yapılmış bir haber :)
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Goalkeeper13 2 yıl
bizim ülkemizde böyle şeyler göremicez gibi
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DH Misafiri 2 yıl
Cok zor birsey basarmislar okadar anpulu biraraya nasil getirdiler acaba
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atilasat 2 yıl
bu hangi almanya? bizi kıskanan almanya mı?
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MDV 2 yıl
Bunlar güzel gelişmeler
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kadirirdem 2 yıl
Değişik bir şey üstünde çalışıyorlar , bakalım neler olacak.
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axaxa 2 yıl
Almanlar çıtayı yükselttiğine göre 3. Dünya savaşı yakındır.
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xastxast 2 yıl
Almanlar yapar Akboylar konuşur
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Bluflame 2 yıl
tam olarak bir alman icatı/malı olarak, bir ay kullanımdan sonra 3 aylık bakım-tamir gerektirir.
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sarahaten 2 yıl
Almanlık başka bir şey.
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kaazto28 2 yıl
O lambaları ne ile çalıştıracaklar merak ettim.
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