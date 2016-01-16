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İnsansı robot ATLAS, temizlik işlerini de öğrendi

Günümüzde üretilmiş en gelişmiş insansı robotlar arasında yer alan ve sürekli olarak geliştirilmeye devam eden ATLAS, IHMC Robotics'in son videosuyla ev işlerine de el attı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnsansı robot ATLAS, temizlik işlerini de öğrendi
Google tarafından satın alınan Boston Dynamics ve IHMC Robotics tarafından geliştirilen üst düzey insansı robot ATLAS, daha öncekilerden çok daha farklı video ile karşımıza çıktı.
Yandan gelen darbelere dayanarak dengesini çok iyi bir şekilde koruyabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çeken ATLAS, belirli yüksekliklere rahatlıkla tırmanabiliyor ve atlayarak iniş yapabiliyor. 1.88 metre boyunda ve 150 kg ağrılığında geliştirilen ATLAS, yayınlanan yeni videosunda ise standart temizlik ya da diğer bir deyişle ev işlerini yaparken görüntüleniyor.

İnsansı robotun kontrol algoritmasını geliştiren IHMC Robotics tarafından yayınlanan bu video kapsamında, ortamda yer alan objeleri düzenleyebilen, yerleri süpürebilen ve çöpleri toplayabilen ATLAS, tahminlerin aksine bunu gerçekten evlere girmek için yapmıyor. Robotun kodlarını sürekli olarak güncelleyen ve herşeyin yolunda gidip gitmediğini kontrol etmek adına hep aynı hareketleri tekrar ederek sıkıldıklarını belirten IHMC, daha eğlecenceli deneme süreçleri için böyle bir adımı tercih etmiş.
Bu tarz farklı işlemler ile algoritması daha da iyi hale getirilen ATLAS'ın bahsi geçen temizlik performansını aşağıda izleyebilirsiniz. Videonun 20 kat hızlandırıldığı belirtmekte fayda var.

http://www.slashgear.com/atlas-robot-learns-to-use-a-vacuum-and-broom-15423394/ Yorum Yaz
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MxFxOx 2 yıl
bunların skynet versiyonları bizlere temizlik yaptırır. şimdiden iyi davranmak lazım
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webmaster53 3 yıl
Elbette bunlar ev için yapılmıyor, geleceğin TERMİNATOR'leri olsa gerek herhalde anlamayan yoktur!
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MegaWolt38 3 yıl
Asimo daha iyi sanki bundan.
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ylmzsngl 3 yıl
Robot diyince hep akla insan yerine geçecek Terminator'ler geliyor. İnsanlardaki hayal gücünün tatmin edilmesi için arada sırada böyle tasarımlar yapılsa bile İnsana yakın özelliklerin elde edilmesi sanırım bir kurgudan ibaret kalacak.
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Spinata 3 yıl ylmzsngl
ylmzsngl

Robot diyince hep akla insan yerine geçecek Terminator'ler geliyor. İnsanlardaki hayal gücünün tatmin edilmesi için arada sırada böyle tasarımlar yapılsa bile İnsana yakın özelliklerin elde edilmesi sanırım bir kurgudan ibaret kalacak.

Buradaki korku robotların terminatörleşmesi değil, bu akılsız makinelerin belli bir elit, çıkarcı baskıcı insan grubunun elinde olması. Olayın vahamiyetini anlamışsınızdır umarım. Ayrıca bu teknolojiler her ne kadar bu haberlerle sevimli gösterilmeye çalışılsada buzdağının görülmeyen kısmı tamamen askeri savunma ve destek harcamalarından devasa ödeneklerle finanse edilmeleridir. Ki bunları insanlığa faydalı olmak için değil fakir, fukara gariban ve kendileri dışında kalan ne varsa yok etmek için kullanacaklardır.

şimdinin mottosu ya kölesin ya ölüydü. Ölmek işimize gelmediği için kölelik düzenine boyun eğdik. Ama gelecek pek parlak değil. Ya ölüsün ya ölü diyor.
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kadirirdem 3 yıl
Ooo her eve lazım...
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draconist 3 yıl
O ne yav, bu makine elektrik süpürgesinden daha çok elektrik yakar :D
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Amen.Ra 3 yıl
Bundan tam 20 sene sonrasın da, robot teknolojilerinin şimdiye nazaran çok daha iyi seviyelere gelebiliceğini düşünüyorum.

Örneğin : Dronelar hava da bir saat boyunca kalabiliyor, çesitli dağılımları ve bir çok özellikleri var, bundan on sene öncesin de bu kadar gelişmiş değillerdi. Şimdi arada ki fark çok fazla, anlatmaya çalıştığım olay ise, teknoloji çok hızlı gelişiyor, umarım ki topluma ve dünya adına yararlı cihazlar çıkartırlar.
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peaceandwar 3 yıl
Evlere temizliğe giden ablalarda işinden olacak bu gidişle teknoloji heryerde.
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Spinata 3 yıl
Sonumuzun başlangıcını izliyoruz. İyi seyirler.
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kımyasal 3 yıl
Robotların öncelikle kullanım alanları üretim bantları ve güvenlik amaçlı olacaktır.Tamamen uygun (fiyat,ebat ve özellik) hale geldiğinde ise,son tüketiciye sunulur.
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CooL_ROMEO 3 yıl
Hınzır atlas neler de öğreniyor
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