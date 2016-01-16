İnsansı robot ATLAS, temizlik işlerini de öğrendi

Haber Editörü
Google tarafından satın alınan Boston Dynamics ve IHMC Robotics tarafından geliştirilen üst düzey insansı robot ATLAS, daha öncekilerden çok daha farklı video ile karşımıza çıktı.
Yandan gelen darbelere dayanarak dengesini çok iyi bir şekilde koruyabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çeken ATLAS, belirli yüksekliklere rahatlıkla tırmanabiliyor ve atlayarak iniş yapabiliyor. 1.88 metre boyunda ve 150 kg ağrılığında geliştirilen ATLAS, yayınlanan yeni videosunda ise standart temizlik ya da diğer bir deyişle ev işlerini yaparken görüntüleniyor.
İnsansı robotun kontrol algoritmasını geliştiren IHMC Robotics tarafından yayınlanan bu video kapsamında, ortamda yer alan objeleri düzenleyebilen, yerleri süpürebilen ve çöpleri toplayabilen ATLAS, tahminlerin aksine bunu gerçekten evlere girmek için yapmıyor. Robotun kodlarını sürekli olarak güncelleyen ve herşeyin yolunda gidip gitmediğini kontrol etmek adına hep aynı hareketleri tekrar ederek sıkıldıklarını belirten IHMC, daha eğlecenceli deneme süreçleri için böyle bir adımı tercih etmiş.
Bu tarz farklı işlemler ile algoritması daha da iyi hale getirilen ATLAS'ın bahsi geçen temizlik performansını aşağıda izleyebilirsiniz. Videonun 20 kat hızlandırıldığı belirtmekte fayda var.
http://www.slashgear.com/atlas-robot-learns-to-use-a-vacuum-and-broom-15423394/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Buradaki korku robotların terminatörleşmesi değil, bu akılsız makinelerin belli bir elit, çıkarcı baskıcı insan grubunun elinde olması. Olayın vahamiyetini anlamışsınızdır umarım. Ayrıca bu teknolojiler her ne kadar bu haberlerle sevimli gösterilmeye çalışılsada buzdağının görülmeyen kısmı tamamen askeri savunma ve destek harcamalarından devasa ödeneklerle finanse edilmeleridir. Ki bunları insanlığa faydalı olmak için değil fakir, fukara gariban ve kendileri dışında kalan ne varsa yok etmek için kullanacaklardır.
şimdinin mottosu ya kölesin ya ölüydü. Ölmek işimize gelmediği için kölelik düzenine boyun eğdik. Ama gelecek pek parlak değil. Ya ölüsün ya ölü diyor.
Örneğin : Dronelar hava da bir saat boyunca kalabiliyor, çesitli dağılımları ve bir çok özellikleri var, bundan on sene öncesin de bu kadar gelişmiş değillerdi. Şimdi arada ki fark çok fazla, anlatmaya çalıştığım olay ise, teknoloji çok hızlı gelişiyor, umarım ki topluma ve dünya adına yararlı cihazlar çıkartırlar.