İnsansı robot ATLAS, temizlik işlerini de öğrendi

Google tarafından satın alınan Boston Dynamics ve IHMC Robotics tarafından geliştirilen üst düzey insansı robot ATLAS, daha öncekilerden çok daha farklı video ile karşımıza çıktı.

Yandan gelen darbelere dayanarak dengesini çok iyi bir şekilde koruyabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çeken ATLAS, belirli yüksekliklere rahatlıkla tırmanabiliyor ve atlayarak iniş yapabiliyor. 1.88 metre boyunda ve 150 kg ağrılığında geliştirilen ATLAS, yayınlanan yeni videosunda ise standart temizlik ya da diğer bir deyişle ev işlerini yaparken görüntüleniyor.





İnsansı robotun kontrol algoritmasını geliştiren IHMC Robotics tarafından yayınlanan bu video kapsamında, ortamda yer alan objeleri düzenleyebilen, yerleri süpürebilen ve çöpleri toplayabilen ATLAS, tahminlerin aksine bunu gerçekten evlere girmek için yapmıyor. Robotun kodlarını sürekli olarak güncelleyen ve herşeyin yolunda gidip gitmediğini kontrol etmek adına hep aynı hareketleri tekrar ederek sıkıldıklarını belirten IHMC, daha eğlecenceli deneme süreçleri için böyle bir adımı tercih etmiş.

Bu tarz farklı işlemler ile algoritması daha da iyi hale getirilen ATLAS'ın bahsi geçen temizlik performansını aşağıda izleyebilirsiniz. Videonun 20 kat hızlandırıldığı belirtmekte fayda var.

http://www.slashgear.com/atlas-robot-learns-to-use-a-vacuum-and-broom-15423394/