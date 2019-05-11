İnsansı robot Atlas bu kez "dengesiyle" kendine hayran bıraktı

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IHMC Robotics, Boston Dynamics tarafından geliştirilen Atlas isimli insansı robotun ince bir kalas ve beton bloklar üzerinde dengesini kaybetmeden nasıl yürüdüğünü gösteren bir video yayınladı.Ayrıca Bkz. "Yeni Chrome güncellemesi, sizi sayfada kalmaya zorlayan web sitelerini durduracak"
Hayranlık uyandıran görüntülerinden tanıdığımız en iyi insansı robotlardan biri olarak gösterilen Atlas, Boston Dynamics tarafından inşa edilmiş bir robot. Ancak son videodaki becerileri IHMC Robotics tarafından yazılan kontrol, algı ve planlama algoritmaları sayesinde kazandı.
LIDAR sistemi ile donatıldı
İnce kalas ve özellikle çapraz şekilde dizilmiş beton bloklar üzerinde dengeli bir şekilde yürümeyi başaran Atlas'ın bunu becermesindeki en büyük etken ise, geçmesi gereken alanın haritasını oluşturan LIDAR sistemi ile donatılmış olması.
Karşıdan karşıya geçerken atacağı her adımı ise sahip olduğu algoritma hesaplıyor. IHMC Robotics videodaki açıklamasında şu an için Atlas'ın girişimlerinde yarı yarıya başarılı olduğunu ancak robotun dengesini ve eklemlerindeki hareket aralığını iyileştirerek bu oranını artırmaya çalıştığını belirtti.
https://www.youtube.com/watch?v=popvnHUu3uU Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Saatte kaç kW elektrik tüketiyor
Batarya sorunu var
Şehir şebekesine kabloyla bağlamışlar
Bu adamlar elbette düşecek kalkacak, daha yolun başındalar AMA kendileri olmuş gibi BostonDynamics ile kendilerini aynı yarışta gösterilerse o zaman eleştiriyi sonuna kadar hak ederler. Hiçbir çalışması medyada yer bulacak gelişmişlik değil, abartılı duyurulara gerek yok. Dünyanın ilk, seri üretim insansı robot fabrikası ne demek. Bununla dalga geçilir. Hiçbir yorum olmadan çalışmalarını Youtube da paylaş, gelişmeyi izleyen farketsin. Arazi robot diyor daha düz yolda gidemiyor. O zaman arazi robotu dememek gerekiyormuş değil mi? Bizimkiler kendilerini küçük düşürecek pr çalışmaları yapıyor. Komik olup gündemde olalım gibi. Anlamak güç.
işsiz kalacak gibi !!!
Dedim kesin kapri pantalon giymişlerdir altlarına gerçekten de öyle çıktı.
Bence olay kapride. Abd de nerde bir arge laboratuvarı görsem adamlar kapri ile çalışıyor.
Biz işe kapri ile gitsek arkamızdan teneke çalarlar "gaffayı yidi" diye.
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