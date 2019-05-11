İnsansı robot Atlas bu kez "dengesiyle" kendine hayran bıraktı

IHMC Robotics, Boston Dynamics tarafından geliştirilen Atlas isimli insansı robotun ince bir kalas ve beton bloklar üzerinde dengesini kaybetmeden nasıl yürüdüğünü gösteren bir video yayınladı.

Ayrıca Bkz.

"Yeni Chrome güncellemesi, sizi sayfada kalmaya zorlayan web sitelerini durduracak"

Hayranlık uyandıran görüntülerinden tanıdığımız en iyi insansı robotlardan biri olarak gösterilen Atlas, Boston Dynamics tarafından inşa edilmiş bir robot. Ancak son videodaki becerileri IHMC Robotics tarafından yazılan kontrol, algı ve planlama algoritmaları sayesinde kazandı.

LIDAR sistemi ile donatıldı

İnce kalas ve özellikle çapraz şekilde dizilmiş beton bloklar üzerinde dengeli bir şekilde yürümeyi başaran Atlas'ın bunu becermesindeki en büyük etken ise, geçmesi gereken alanın haritasını oluşturan LIDAR sistemi ile donatılmış olması.

Karşıdan karşıya geçerken atacağı her adımı ise sahip olduğu algoritma hesaplıyor. IHMC Robotics videodaki açıklamasında şu an için Atlas'ın girişimlerinde yarı yarıya başarılı olduğunu ancak robotun dengesini ve eklemlerindeki hareket aralığını iyileştirerek bu oranını artırmaya çalıştığını belirtti.

https://www.youtube.com/watch?v=popvnHUu3uU