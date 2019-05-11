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İnsansı robot Atlas bu kez "dengesiyle" kendine hayran bıraktı

Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas yine son derece etkileyici bir videosuyla karışımıza çıktı. IHMC Robotics tarafından daha da geliştirilen robot ince bir kalasın üzerinden geçmeyi başarıyor.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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25
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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IHMC Robotics, Boston Dynamics tarafından geliştirilen Atlas isimli insansı robotun ince bir kalas ve beton bloklar üzerinde dengesini kaybetmeden nasıl yürüdüğünü gösteren bir video yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Yeni Chrome güncellemesi, sizi sayfada kalmaya zorlayan web sitelerini durduracak"
Hayranlık uyandıran görüntülerinden tanıdığımız en iyi insansı robotlardan biri olarak gösterilen Atlas, Boston Dynamics tarafından inşa edilmiş bir robot. Ancak son videodaki becerileri IHMC Robotics tarafından yazılan kontrol, algı ve planlama algoritmaları sayesinde kazandı.

LIDAR sistemi ile donatıldı 

İnce kalas ve özellikle çapraz şekilde dizilmiş beton bloklar üzerinde dengeli bir şekilde yürümeyi başaran Atlas'ın bunu becermesindeki en büyük etken ise, geçmesi gereken alanın haritasını oluşturan LIDAR sistemi ile donatılmış olması.
Karşıdan karşıya geçerken atacağı her adımı ise sahip olduğu algoritma hesaplıyor. IHMC Robotics videodaki açıklamasında şu an için Atlas'ın girişimlerinde yarı yarıya başarılı olduğunu ancak robotun dengesini ve eklemlerindeki hareket aralığını iyileştirerek bu oranını artırmaya çalıştığını belirtti.

https://www.youtube.com/watch?v=popvnHUu3uU Yorum Yaz
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StalkerReborn 4 hf. en beğenilen
Bizim arabalar daha çıkmadımı ya
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FashionC0L0Rs 4 hf.
amariga bizi kıskaniyee
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huseyincarnege 3 hf.
bura türk robotu
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Wi Fi 3 hf.
Siz daha konuşmayı beceremiyorsunuz, kalkmış hâlâ konuşacağım diye oksijen tuketiyorsunuz gençler, yapay zekâ bile bunca konunun altına farklı bir şeyler yazabilir, sizin kitle olarak beyniniz kadar bile gelişmemişp
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DH Misafiri 3 hf.
Bu olay iyide sahada olmaz
Saatte kaç kW elektrik tüketiyor
Batarya sorunu var
Şehir şebekesine kabloyla bağlamışlar
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fuckulteli 4 hf.
Burada da belirteyim, Akınsoft'un eleştirilecek yanı beceriksiz robotları değil.
Bu adamlar elbette düşecek kalkacak, daha yolun başındalar AMA kendileri olmuş gibi BostonDynamics ile kendilerini aynı yarışta gösterilerse o zaman eleştiriyi sonuna kadar hak ederler. Hiçbir çalışması medyada yer bulacak gelişmişlik değil, abartılı duyurulara gerek yok. Dünyanın ilk, seri üretim insansı robot fabrikası ne demek. Bununla dalga geçilir. Hiçbir yorum olmadan çalışmalarını Youtube da paylaş, gelişmeyi izleyen farketsin. Arazi robot diyor daha düz yolda gidemiyor. O zaman arazi robotu dememek gerekiyormuş değil mi? Bizimkiler kendilerini küçük düşürecek pr çalışmaları yapıyor. Komik olup gündemde olalım gibi. Anlamak güç.
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RickCooL 4 hf.
Yıllar önce Akınsoft’un yaptığını yapan yabancı şirketlere hayretle bakıyorduk şimdi Akınsoft’u küçümsüyoruz. İlla ki bir başlangıç evresi olacak Akınsoft kendini geliştirecektir hiç şüpheniz olmasın. Şu ülkede ne yapılsa bizimkiler yapamıyor, adamlar nerde biz nerdeyiz diyen bir güruh var hiç yapmayalım mı geçmişte yapılan hataları tekrar mı edelim?
2 Yanıt Yanıtla
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sml_akyz 3 hf. RickCooL
Hocam Atlas’ı bu firma geliştirmiş. Bizimkiler Ar-Geye harcadıkları paranın bir kısmıyla bu robottan alsalar inceleseler ve geliştirmeye çalışsalar daha mantıklı olabilirdi bence.
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darkaura 3 hf. RickCooL
bir yerden baslamak gerek elbet ama bugunun teknolojisiyle dunun teknolojisi bir degil, bununda farkini bilmek gerek. akinsoftun bugun yaptiklarini yabanci sirketler bilgisayarlarin hesap makinasi gucunde oldugu, gelismis programlama dillerinin henuz ortaya cikmadigi 60larda 70lerde yapiyorlardi. bugunse siradan bir telefonun icinde bulunan islemci gucu, kamera, ivme olcer ve jiroskop gibi sensorlerle cinden aliexpressden kolayca alinabilcek servo motorlariyla biraz yetenekli ve zeki herkes akinsoftun yaptigi sistemleri yapabilir. akinsoftun ileri teknoloji diye sundugu isler gunumuz teknolojisinde universite ogrencilerinin robotics 101 donem projesinin otesine gecmiyor. akinsoft bir kac ayda tamamlanabilecek boyle vasat projelerle insanlari alenen kandiriyor, isin ic yuzunu bilenlerin kizmasi, elestirmesi bu sebebden.
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mnyksvsc 4 hf.
Takladan sonra bu hiçbir şey...
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SEO-Uzmanı 4 hf.
inşaat ameleleri bile
işsiz kalacak gibi !!!
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ESER14 4 hf.
Videonun sonunda adamların önce belden üstü görülüyor.
Dedim kesin kapri pantalon giymişlerdir altlarına gerçekten de öyle çıktı.

Bence olay kapride. Abd de nerde bir arge laboratuvarı görsem adamlar kapri ile çalışıyor.
Biz işe kapri ile gitsek arkamızdan teneke çalarlar "gaffayı yidi" diye.
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flagbearer 4 hf.
buz pateni yapan robot yapsınlar
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stalker(1979) 4 hf.
Adamlar bildiğin geleceğin robot askerleri için çalışıyor. Kötü arazi şartlarında bile ilerleyecek robot yapmalarının sebebi bu bence. Askeri alanda değil de sivil alanda kullanılacak robot yapmak isteselerdi şehir yollarına uygun yapsalar yeterli olurdu.
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