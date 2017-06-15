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İnsansız Hava Araçları talimatında değişiklik yapıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları'na ilişkin usul ve esasları belirleyen SHT-İHA talimatında değişiklik yaptı. 500 gr altı olan İHA’lar için kapsam dışı belgesi kalkıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türk Hava Sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Araçlarının kayıt, satış, tescil, ithal, uçuşa elverişlilik, kullanıcıların nitelikleri ve uçuşlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen SHT-İHA talimatında değişiklik yapıldığı duyuruldu.
Yapılan değişiklikle birlikte teknik uygunluk,  kapsam dışı belgesi, kategorilere göre uçuş izinleri, resmi kayıt süreleri, İHA pilotlarının sağlık raporlarına ilişkin bazı maddeler yeni bir düzenleme getirilmiş durumda. Bu kapsamda, İHA0 ve İHA1 kategorisindeki araçlardan oyuncak ve kameralı helikopter için ithal teknik uygunluk aranmayacak ve azami kalkış ağırlığı 500 gr altı olan İHA’lar için kapsam dışı belgesi düzenlenmeyecek.
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Ticari amaçla uçurulacak İHA0 ve İHA1 kategorisindeki araçlar için özel uçuş izninin kaldırıldığı ancak talimatın ilgili 8.maddesinde yer alan diğer gerekliliklerin aranacağı da açıklanmış durumda. Ayrıca kurum ve kuruluşların kendi bünyelerinde bulunan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bireysel olarak kaydedilmiş olan İHA’larını 01/08/2017 tarihine kadar SHGM “Kayıt Sistemi”ne kurum adına kayıt ettirmeleri gerektiği de vurgulanıyor.

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/talimatlar/SHT-IHA_12062017.pdf Yorum Yaz
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