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İnsansız hava araçlarının operatörlerine duyulan ihtiyaç pilotlardan bile fazla

ABD Hava Kuvvetleri’nden üst düzey bir generalin yaptığı açıklamalara göre orduda; insansız hava araçları operatörlerine diğer pilotlardan daha fazla ihtiyaç duyuluyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,7b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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İnsansız hava araçlarının operatörlerine duyulan ihtiyaç pilotlardan bile fazla
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Drone’lar hala pek çok kişi bir eğlence aracı olarak kabul görmüş olabilir ancak diğer insansız hava araçları ile birlikte ele alındığında ülkelerin orduları için artık önemli bir araç haline geldiği görünüyor. Bunun en büyük örneği ise geçtiğimiz hafta açıklama yapan ABD Hava Kuvvetlerinde görevli Korgeneral Darryl Roberson’un sözleriyle ortaya çıkmış durumda. Darryl Roberson’a göre ABD Hava Kuvvetleri’nin; uçakları kontrol eden pilotlardan ziyade drone ve diğer insansız hava araçlarını uzaktan kontrol eden operatörlere ihtiyacı var.

ABD Hava Kuvvetleri’nin tabiriyle "uzaktan kumandalı uçaklar" olan insansız hava araçlarının sayısı orduda kullanılan diğer uçaklara göre oldukça hızlı bir şekilde artıyor. Bunun bir sonucu olarak da 2017 yılında MQ-1 Predator ve MQ-9 Reaper isimli insansız hava araçlarının kontrolü için, iki modelin her biri için, 1000’den fazla operatöre ihtiyaç duyulurken ihtiyaç duyulan personel sayısı askeri kargo uçağı C-17 için 889 ve savaş jeti F-16 için 803’te kaldı. Keşif ve füze görevlerinde MQ-9 Reaper gibi uçakların daha fazla görev aldığı Hava Kuvvetleri bu tip uçakların operatörleri için yeni imkanlar da sunuyor.

Operatör Sayısını Arttırma Çalışmaları 

Geçen yıldan beri kalifiye insansız hava aracı operatörlerinin sayısını arttırmak için operatörlere ikramiye ödemeye başlayan Hava Kuvvetleri, aktif olarak 5 yıllık görev süresini geride bırakan operatörler için de yıllık 10.000$ bonus veriyor. Daha fazla personel ve insansız hava aracıyla birlikte filosunu genişleten Hava Kuvvetleri yakın zamanda MQ-1 Predator’ı envanterden çıkararak yerine yeni araçları koymayı ve insansız hava araçlarına ev sahipliği yapacak 8 adet üs kurmayı planlıyor.

Korgeneral Darryl Roberson, insansız hava araçları bakımından Hava Kuvvetleri’nin çok iyi bir pozisyonda olduğunu söylerken orduya katıldığında bir gün pilotlardan ziyade bu araçların operatörlerine ihtiyaç duyulacağının aklının ucundan bile geçmediğini söyleyerek özellikle son birkaç yıl içinde müthiş bir ivme yakalayan insansız hava araçları sektörünün hızlı gelişimine atıfta bulundu.


https://www.engadget.com/2017/03/13/drone-operators-outnumber-any-other-type-of-air-force-pilot/ Yorum Yaz
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-Altay- 2 yıl en beğenilen Jacobıan
Talk2MyHand

-Altay-
Okuduğum kitaplara göre bir ordunun en çok ihtiyaç duyduğu şey istihbaratmış. Bu uçaklar ise en doğru kanıtlanabilir istihbaratın sağlanması için en önemli araçlar.
Yine güneydoğuda görev yapan halamın oğlunun söylediğine göre damatın yaptığı bayraktar ihaları israilin yaptığı heronlardan bile daha iyi istihbarat sağlıyormuş. Damat sürekli güneydoğuya gelip komutanlardan brifing alarak geliştirmeye devam ediyormuş.

kendisinin 5 sınıf üstündeki abd iha larının maliyetinden 2 kat daha fazla aldığını da söylemiş mi sor bakalım..

milliyet.com.tr/...
MALİYETİ ÇOK DAHA UYGUN
Bayraktar, Türkiye’nin istediği özellikleri karşılayamayan Heron’a göre ise oldukça uygun bir maliyete sahip. Heronların 10 adedinin maliyeti 200 milyon doları bulurken, 12 adet Bayraktar’ın maliyetinin ise 47 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Sık arıza yapan Heron bakım ve onarım için İsrail'e gönderilirken, Bayraktar ise yerli mühendisler tarafından kısa süre içinde bakım ve onarımdan geçiriliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Talk2MyHand-Altay-Okuduğum kitaplara göre bir ordunun en çok ihtiyaç duyduğu şey istihbaratmış. Bu uçaklar ise en d...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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Speed-Step 2 yıl Jacobıan
Talk2MyHand

Orijinalden alıntı: -Altay-

Orijinalden alıntı: Talk2MyHand

Orijinalden alıntı: -Altay-
Okuduğum kitaplara göre bir ordunun en çok ihtiyaç duyduğu şey istihbaratmış. Bu uçaklar ise en doğru kanıtlanabilir istihbaratın sağlanması için en önemli araçlar.
Yine güneydoğuda görev yapan halamın oğlunun söylediğine göre damatın yaptığı bayraktar ihaları israilin yaptığı heronlardan bile daha iyi istihbarat sağlıyormuş. Damat sürekli güneydoğuya gelip komutanlardan brifing alarak geliştirmeye devam ediyormuş.

kendisinin 5 sınıf üstündeki abd iha larının maliyetinden 2 kat daha fazla aldığını da söylemiş mi sor bakalım..
milliyet.com.tr/...
MALİYETİ ÇOK DAHA UYGUN
Bayraktar, Türkiye’nin istediği özellikleri karşılayamayan Heron’a göre ise oldukça uygun bir maliyete sahip. Heronların 10 adedinin maliyeti 200 milyon doları bulurken, 12 adet Bayraktar’ın maliyetinin ise 47 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Sık arıza yapan Heron bakım ve onarım için İsrail'e gönderilirken, Bayraktar ise yerli mühendisler tarafından kısa süre içinde bakım ve onarımdan geçiriliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


şu an tabloyu resmi bulamadım çıkabildiği irtifa çok önemli bu araçlarda abd israil modellerinin 3 katı az irtifaya ulaşabilen ve çok daha az yük taşıyabilen modellerini o modellerden 5 kat pahalıya alıyoruz sırf yerli olduğu için benim bahsettiğim kendi pazarına satış fiyatları yani bizi kazıkladıkları fiyatlar değil tabi yerli üretim desteklenmeli sonuna kadar ancak ben piyasadaki rekabetten uzak fiyatla yerli yaptım milleti soymaya hakkım var düşüncesinin silinmesi lazım tabi sen ve senin zihniyet anlamaz hesaptan kitaptan boşa yazdım bu kadar şeyi tabloyu bulabilirsem editlerim millet bilgilensin

Dostlar biri şu arkadaşa İsrail ve Amerika'nın bize istediğimiz özelliklerde dron vermemek için 40 takla attığını anlatsın.

Bilgi yok ama anladığım kadarıyla vakti çok yazmış da yazmış. Gerçekle ilişkisi olmayan bir ton teknik bilgi vermiş.
Talk2MyHandOrijinalden alıntı: -Altay-Orijinalden alıntı: Talk2MyHandOrijinalden alıntı: -Altay-
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Yanıtla +9
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hidrojennn 2 yıl Jacobıan
Orijinalden alıntı: Talk2MyHand


Orijinalden alıntı: -Altay-


Orijinalden alıntı: Talk2MyHand


Orijinalden alıntı: -Altay-

Okuduğum kitaplara göre bir ordunun en çok ihtiyaç duyduğu şey istihbaratmış. Bu uçaklar ise en doğru kanıtlanabilir istihbaratın sağlanması için en önemli araçlar.

Yine güneydoğuda görev yapan halamın oğlunun söylediğine göre damatın yaptığı bayraktar ihaları israilin yaptığı heronlardan bile daha iyi istihbarat sağlıyormuş. Damat sürekli güneydoğuya gelip komutanlardan brifing alarak geliştirmeye devam ediyormuş.

kendisinin 5 sınıf üstündeki abd iha larının maliyetinden 2 kat daha fazla aldığını da söylemiş mi sor bakalım..

milliyet.com.tr/...

MALİYETİ ÇOK DAHA UYGUN

Bayraktar, Türkiye’nin istediği özellikleri karşılayamayan Heron’a göre ise oldukça uygun bir maliyete sahip. Heronların 10 adedinin maliyeti 200 milyon doları bulurken, 12 adet Bayraktar’ın maliyetinin ise 47 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Sık arıza yapan Heron bakım ve onarım için İsrail'e gönderilirken, Bayraktar ise yerli mühendisler tarafından kısa süre içinde bakım ve onarımdan geçiriliyor.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


şu an tabloyu resmi bulamadım çıkabildiği irtifa çok önemli bu araçlarda abd israil modellerinin 3 katı az irtifaya ulaşabilen ve çok daha az yük taşıyabilen modellerini o modellerden 5 kat pahalıya alıyoruz sırf yerli olduğu için benim bahsettiğim kendi pazarına satış fiyatları yani bizi kazıkladıkları fiyatlar değil tabi yerli üretim desteklenmeli sonuna kadar ancak ben piyasadaki rekabetten uzak fiyatla yerli yaptım milleti soymaya hakkım var düşüncesinin silinmesi lazım tabi sen ve senin zihniyet anlamaz hesaptan kitaptan boşa yazdım bu kadar şeyi tabloyu bulabilirsem editlerim millet bilgilensin

predator 25.000 feet, heron 35.000 feet, bayraktarın 27.000 feet, anka 30.000 feet. öyle 3 kat fark yok. istihbarat, görüntüleme için kullanıyorsan çok yüksek uçmasının bir avantajı yok. çıktığı irtifa o kadar önemli değil. heron uydu üzerinden bayraktar yer istasyonundan kontrol ediliyor. yani heronda görüntülediğin herşeyi direk israil dolayısıyla amerikada görüyor.
Orijinalden alıntı: Talk2MyHandOrijinalden alıntı: -Altay-Orijinalden alıntı: Talk2MyHand
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LambayaFunfDe 2 yıl
İsterse 100 katı pahalı olsun. Abdnin İsrailin istemediği sürece kullanamayacağımız dronların almanın ne faydası var bize?
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interwap 2 yıl
Sebebi : ABD'nin vurduğu hedeflerde ölenlerin %80-95'i masumolduğu siviller olduğu için operatörler buna dayanamayıp istifa ediyor.
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TheLastNinja 2 yıl
Benim dönemim insanlarına iş düştü demek ki.
Haydi toplanın Commodore 64, AMIGA 500, AMIGA 1200 ile ve hatta ATARI ile büyümüş nesil...
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fantomasds 2 yıl
Gavurun yaptığı kendi yaptığımızdan daha kalifiye olabilir, lakin o kalifiye aleti ancak gavurun istediği sınırlar içinde kullanabiliriz. En kritik görevdeyken senin gavurdan aldığın kalifiye alet bozuluverir, arızalanır gavur memleketinde tamirden gelmez... Ne olursa olsun yerli uçak tank top tüfek helikopter yapmalıyız. Varsın maliyeti yüksek olsun irtifası düşük olsun, ikinci nesilde nasıl olsa eksikleri giderilir. Gavur milleti de analarının karnında öğrenmedi ya bu işleri. Bizim ülkemizin ürettiklerine güvenen pek çok ülke var hali hazırda. Ürettiklerimizi satmakta da zorluk çekmiyoruz çekmeyiz de. Hem yeni bir iş kolu, sağlık nedeniyle aktif uçuşa müsait olmayan pilot adayları insansız araçları uçurabilir.
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-Altay- 2 yıl
Okuduğum kitaplara göre bir ordunun en çok ihtiyaç duyduğu şey istihbaratmış. Bu uçaklar ise en doğru kanıtlanabilir istihbaratın sağlanması için en önemli araçlar.
Yine güneydoğuda görev yapan halamın oğlunun söylediğine göre damatın yaptığı bayraktar ihaları israilin yaptığı heronlardan bile daha iyi istihbarat sağlıyormuş. Damat sürekli güneydoğuya gelip komutanlardan brifing alarak geliştirmeye devam ediyormuş.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Jacobıan 2 yıl -Altay-
-Altay-
Okuduğum kitaplara göre bir ordunun en çok ihtiyaç duyduğu şey istihbaratmış. Bu uçaklar ise en doğru kanıtlanabilir istihbaratın sağlanması için en önemli araçlar.
Yine güneydoğuda görev yapan halamın oğlunun söylediğine göre damatın yaptığı bayraktar ihaları israilin yaptığı heronlardan bile daha iyi istihbarat sağlıyormuş. Damat sürekli güneydoğuya gelip komutanlardan brifing alarak geliştirmeye devam ediyormuş.

kendisinin 5 sınıf üstündeki abd iha larının maliyetinden 2 kat daha fazla aldığını da söylemiş mi sor bakalım..
2 Yanıt Yanıtla +1
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hidrojennn 2 yıl
havacılığın geleceği otopilot, otonom ve operatörde.
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