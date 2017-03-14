İnsansız hava araçlarının operatörlerine duyulan ihtiyaç pilotlardan bile fazla

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Drone’lar hala pek çok kişi bir eğlence aracı olarak kabul görmüş olabilir ancak diğer insansız hava araçları ile birlikte ele alındığında ülkelerin orduları için artık önemli bir araç haline geldiği görünüyor. Bunun en büyük örneği ise geçtiğimiz hafta açıklama yapan ABD Hava Kuvvetlerinde görevli Korgeneral Darryl Roberson’un sözleriyle ortaya çıkmış durumda. Darryl Roberson’a göre ABD Hava Kuvvetleri’nin; uçakları kontrol eden pilotlardan ziyade drone ve diğer insansız hava araçlarını uzaktan kontrol eden operatörlere ihtiyacı var.

ABD Hava Kuvvetleri’nin tabiriyle "uzaktan kumandalı uçaklar" olan insansız hava araçlarının sayısı orduda kullanılan diğer uçaklara göre oldukça hızlı bir şekilde artıyor. Bunun bir sonucu olarak da 2017 yılında MQ-1 Predator ve MQ-9 Reaper isimli insansız hava araçlarının kontrolü için, iki modelin her biri için, 1000’den fazla operatöre ihtiyaç duyulurken ihtiyaç duyulan personel sayısı askeri kargo uçağı C-17 için 889 ve savaş jeti F-16 için 803’te kaldı. Keşif ve füze görevlerinde MQ-9 Reaper gibi uçakların daha fazla görev aldığı Hava Kuvvetleri bu tip uçakların operatörleri için yeni imkanlar da sunuyor.

Operatör Sayısını Arttırma Çalışmaları

Geçen yıldan beri kalifiye insansız hava aracı operatörlerinin sayısını arttırmak için operatörlere ikramiye ödemeye başlayan Hava Kuvvetleri, aktif olarak 5 yıllık görev süresini geride bırakan operatörler için de yıllık 10.000$ bonus veriyor. Daha fazla personel ve insansız hava aracıyla birlikte filosunu genişleten Hava Kuvvetleri yakın zamanda MQ-1 Predator’ı envanterden çıkararak yerine yeni araçları koymayı ve insansız hava araçlarına ev sahipliği yapacak 8 adet üs kurmayı planlıyor.

Korgeneral Darryl Roberson, insansız hava araçları bakımından Hava Kuvvetleri’nin çok iyi bir pozisyonda olduğunu söylerken orduya katıldığında bir gün pilotlardan ziyade bu araçların operatörlerine ihtiyaç duyulacağının aklının ucundan bile geçmediğini söyleyerek özellikle son birkaç yıl içinde müthiş bir ivme yakalayan insansız hava araçları sektörünün hızlı gelişimine atıfta bulundu.

https://www.engadget.com/2017/03/13/drone-operators-outnumber-any-other-type-of-air-force-pilot/