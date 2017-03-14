İnsansız hava araçlarının operatörlerine duyulan ihtiyaç pilotlardan bile fazla

ABD Hava Kuvvetleri’nin tabiriyle "uzaktan kumandalı uçaklar" olan insansız hava araçlarının sayısı orduda kullanılan diğer uçaklara göre oldukça hızlı bir şekilde artıyor. Bunun bir sonucu olarak da 2017 yılında MQ-1 Predator ve MQ-9 Reaper isimli insansız hava araçlarının kontrolü için, iki modelin her biri için, 1000’den fazla operatöre ihtiyaç duyulurken ihtiyaç duyulan personel sayısı askeri kargo uçağı C-17 için 889 ve savaş jeti F-16 için 803’te kaldı. Keşif ve füze görevlerinde MQ-9 Reaper gibi uçakların daha fazla görev aldığı Hava Kuvvetleri bu tip uçakların operatörleri için yeni imkanlar da sunuyor.
Operatör Sayısını Arttırma Çalışmaları
Geçen yıldan beri kalifiye insansız hava aracı operatörlerinin sayısını arttırmak için operatörlere ikramiye ödemeye başlayan Hava Kuvvetleri, aktif olarak 5 yıllık görev süresini geride bırakan operatörler için de yıllık 10.000$ bonus veriyor. Daha fazla personel ve insansız hava aracıyla birlikte filosunu genişleten Hava Kuvvetleri yakın zamanda MQ-1 Predator’ı envanterden çıkararak yerine yeni araçları koymayı ve insansız hava araçlarına ev sahipliği yapacak 8 adet üs kurmayı planlıyor.
Korgeneral Darryl Roberson, insansız hava araçları bakımından Hava Kuvvetleri’nin çok iyi bir pozisyonda olduğunu söylerken orduya katıldığında bir gün pilotlardan ziyade bu araçların operatörlerine ihtiyaç duyulacağının aklının ucundan bile geçmediğini söyleyerek özellikle son birkaç yıl içinde müthiş bir ivme yakalayan insansız hava araçları sektörünün hızlı gelişimine atıfta bulundu.
https://www.engadget.com/2017/03/13/drone-operators-outnumber-any-other-type-of-air-force-pilot/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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MALİYETİ ÇOK DAHA UYGUN
Bayraktar, Türkiye’nin istediği özellikleri karşılayamayan Heron’a göre ise oldukça uygun bir maliyete sahip. Heronların 10 adedinin maliyeti 200 milyon doları bulurken, 12 adet Bayraktar’ın maliyetinin ise 47 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Sık arıza yapan Heron bakım ve onarım için İsrail'e gönderilirken, Bayraktar ise yerli mühendisler tarafından kısa süre içinde bakım ve onarımdan geçiriliyor.
Dostlar biri şu arkadaşa İsrail ve Amerika'nın bize istediğimiz özelliklerde dron vermemek için 40 takla attığını anlatsın.
Bilgi yok ama anladığım kadarıyla vakti çok yazmış da yazmış. Gerçekle ilişkisi olmayan bir ton teknik bilgi vermiş.
predator 25.000 feet, heron 35.000 feet, bayraktarın 27.000 feet, anka 30.000 feet. öyle 3 kat fark yok. istihbarat, görüntüleme için kullanıyorsan çok yüksek uçmasının bir avantajı yok. çıktığı irtifa o kadar önemli değil. heron uydu üzerinden bayraktar yer istasyonundan kontrol ediliyor. yani heronda görüntülediğin herşeyi direk israil dolayısıyla amerikada görüyor.