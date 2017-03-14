NASA, Mars’ta hayat arayacak araçları Atacama Çölü’nde test ediyor

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Oluşumunun 150 milyon yıl öncesine dayandığı tahmin edilen Atacama Çölü, dünyanın en kurak bölgesi olarak değerlendiriliyor. Çölün kuraklığının yanı sıra fiziksel ve coğrafik yapısı itibariyle Mars’a benziyor oluşu NASA’nın uzun bir süredir çölde Mars’ın provasını yaparak araştırmalar yapmasına olanak sağlıyordu. Şimdi ise NASA, Atacama Çölü’nü Mars’ta inceleme yapacak araçların test edilmesi için kullanıyor.

NASA’nın 2012’de açıkladığı; Mars Araştırma Programı kapsamında 2020 yılında Mars’a indirilecek ve orada hem numune toplayarak hem de gezegene ait görüntüleri paylaşarak Mars’a ait jeolojik ve çevresel verilere ulaşmaya çalışacak olan Krex-2 isimli yüzey aracı, şubat ayı boyunca Atacama Çölü’nde test edildi. Atacama Çölü’nün sürekli güneş ışınları saldırısı altında olması, Mars kadar kuru olması ve daha da önemlisi çöldeki mikroorganizmaların yeraltında ya da kayaların içinde yaşıyor olması Krex-2’nin çölde test edilerek Mars’ta hayat aramaya hazır hale gelmesi için mükemmel bir ortam sunuyor.

Aslında geçtiğimiz yıl şubat ayında da yine Atacama Rover Astrobiyoloji Sondaj Çalışmaları(ARADS) ekibi tarafından Mars’ta görev alacak araçlar için benzer testler yapılmıştı ancak üzerinde birtakım değişiklikler yapılan Krex-2’nin Mars’ta gerçekten işe yarayıp yaramayacağının gözlemlenebilmesi için yeni testler başlatıldı. ARADS Baş Araştırmacısı Brian Glass yüzey aracının sahada başarılı bir şekilde davrandığını dile getirirken 2019’a kadar Atacama Çölü’nde iki test daha yapılacağını ifade etti.

https://www.engadget.com/2017/03/13/nasa-tests-martian-rover-drill-atacama-desert/