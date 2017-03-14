NASA, Mars’ta hayat arayacak araçları Atacama Çölü’nde test ediyor

NASA’nın 2012’de açıkladığı; Mars Araştırma Programı kapsamında 2020 yılında Mars’a indirilecek ve orada hem numune toplayarak hem de gezegene ait görüntüleri paylaşarak Mars’a ait jeolojik ve çevresel verilere ulaşmaya çalışacak olan Krex-2 isimli yüzey aracı, şubat ayı boyunca Atacama Çölü’nde test edildi. Atacama Çölü’nün sürekli güneş ışınları saldırısı altında olması, Mars kadar kuru olması ve daha da önemlisi çöldeki mikroorganizmaların yeraltında ya da kayaların içinde yaşıyor olması Krex-2’nin çölde test edilerek Mars’ta hayat aramaya hazır hale gelmesi için mükemmel bir ortam sunuyor.
Aslında geçtiğimiz yıl şubat ayında da yine Atacama Rover Astrobiyoloji Sondaj Çalışmaları(ARADS) ekibi tarafından Mars’ta görev alacak araçlar için benzer testler yapılmıştı ancak üzerinde birtakım değişiklikler yapılan Krex-2’nin Mars’ta gerçekten işe yarayıp yaramayacağının gözlemlenebilmesi için yeni testler başlatıldı. ARADS Baş Araştırmacısı Brian Glass yüzey aracının sahada başarılı bir şekilde davrandığını dile getirirken 2019’a kadar Atacama Çölü’nde iki test daha yapılacağını ifade etti.
https://www.engadget.com/2017/03/13/nasa-tests-martian-rover-drill-atacama-desert/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir ornek vereyim, normalde basit bir vidanin calisabilecegi sicaklik uretilmeden once belirlenir. Ancak Uzayda maruz kalacagi max-min sicaklik araligi o kadar yuksektir ki, materyalin genlesmesi ve tekrar kuculmesi cok cabuk olur. Direkt gunes isigi aldigi zaman yuksek sicakliklara cikar, mars'in soguk atmosferinde -80 derecelerde durmaya devam eder sonraki 12 saatte. Bu sebeple sadece basit bir vidayi bile uretmek ciddi materyal bilimi ve muhendislik isi gerektirir.
Küçük bir Örnek. Devamı varda uzatmayalım.
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