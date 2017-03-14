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NASA, Mars’ta hayat arayacak araçları Atacama Çölü’nde test ediyor

Daha önce Mars’la benzer fiziksel koşullara sahip olduğu düşünülen ve üzerinde araştırmalar yapılan Atacama Çölü, şimdi NASA’nın uzay araçlarına ev sahipliği yapıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,9b
1
10
Uzay
Furkan Babur
Yazar
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NASA, Mars’ta hayat arayacak araçları Atacama Çölü’nde test ediyor
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Oluşumunun 150 milyon yıl öncesine dayandığı tahmin edilen Atacama Çölü, dünyanın en kurak bölgesi olarak değerlendiriliyor. Çölün kuraklığının yanı sıra fiziksel ve coğrafik yapısı itibariyle Mars’a benziyor oluşu NASA’nın uzun bir süredir çölde Mars’ın provasını yaparak araştırmalar yapmasına olanak sağlıyordu.  Şimdi ise NASA, Atacama Çölü’nü Mars’ta inceleme yapacak araçların test edilmesi için kullanıyor.

NASA’nın 2012’de açıkladığı; Mars Araştırma Programı kapsamında 2020 yılında Mars’a indirilecek ve orada hem numune toplayarak hem de gezegene ait görüntüleri paylaşarak Mars’a ait jeolojik ve çevresel verilere ulaşmaya çalışacak olan Krex-2 isimli yüzey aracı, şubat ayı boyunca Atacama Çölü’nde test edildi. Atacama Çölü’nün sürekli güneş ışınları saldırısı altında olması, Mars kadar kuru olması ve daha da önemlisi çöldeki mikroorganizmaların yeraltında ya da kayaların içinde yaşıyor olması Krex-2’nin çölde test edilerek Mars’ta hayat aramaya hazır hale gelmesi için mükemmel bir ortam sunuyor.

Aslında geçtiğimiz yıl şubat ayında da yine Atacama Rover Astrobiyoloji Sondaj Çalışmaları(ARADS) ekibi tarafından Mars’ta görev alacak araçlar için benzer testler yapılmıştı ancak üzerinde birtakım değişiklikler yapılan Krex-2’nin Mars’ta gerçekten işe yarayıp yaramayacağının gözlemlenebilmesi için yeni testler başlatıldı. ARADS Baş Araştırmacısı Brian Glass yüzey aracının sahada başarılı bir şekilde davrandığını dile getirirken 2019’a kadar Atacama Çölü’nde iki test daha yapılacağını ifade etti.


https://www.engadget.com/2017/03/13/nasa-tests-martian-rover-drill-atacama-desert/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Nasa her seçim öncesi %100 yerli bilmem ne haberi duyurup sonra ortalıktan kaybolmuyor. Adamlar üretip test ediyorlar her şey göz önunde bizimkiler her seçim yerli uçak,araba,tank vs. yapıp duruyorlar ama ortada bir şey yok.
Nasa her seçim öncesi %100 yerli bilmem ne haberi duyurup sonra ortalıktan kaybolmuyor. Adamlar üretip test ediyorlar her şey göz önunde bizimkiler her seçim y...
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fable 2 yıl
Ben anlamıyorum şuan orada olan araca ne olduda bunu yolluyorlar. Oda aynı işlevi görmüyormu?
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Mephalay 2 yıl
O "oyuncak" gibi gorunen aletin her tarafi AR-GE.

Bir ornek vereyim, normalde basit bir vidanin calisabilecegi sicaklik uretilmeden once belirlenir. Ancak Uzayda maruz kalacagi max-min sicaklik araligi o kadar yuksektir ki, materyalin genlesmesi ve tekrar kuculmesi cok cabuk olur. Direkt gunes isigi aldigi zaman yuksek sicakliklara cikar, mars'in soguk atmosferinde -80 derecelerde durmaya devam eder sonraki 12 saatte. Bu sebeple sadece basit bir vidayi bile uretmek ciddi materyal bilimi ve muhendislik isi gerektirir.

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revere 2 yıl
Bizim "recceeep taayyyiiiippp errrdooggaannnn recep tayyip erdogan" cılar damlamış nasaya laf etmeye başlamışlar. noldu yahu ...yerli diye lanse edilen ama orası burası gyavurdan getirilme sistemler gibi değil mi nasanınkiler ?
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axaxa 2 yıl
Dublör lazımsa ?
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brshr 2 yıl
NASA'nın uzay görüntülerini nerede çektiği belli oldu :))
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underlater 2 yıl
NASA'da çalışan Türk mühendislerini unutmamak gerekir. Araç hayat arayacak deniyor haberde ama bence Mars yolculuğunun ön hazırlıkları bunlar. Yani hayat bulunursa Mars'ta yaşam koşulları ona göre şekillenecek. Hayat bulunamazsa ona göre. Belki de gelişmiş -100 derecede yaşayabilen gelişmiş canlılar bulunacak ve insan göndermenin ne kadar tehlikeli olabileceği konuşulacak! Kim bilir...
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cheelik 2 yıl
Oyuncak traktör mü o
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Nasa her seçim öncesi %100 yerli bilmem ne haberi duyurup sonra ortalıktan kaybolmuyor. Adamlar üretip test ediyorlar her şey göz önunde bizimkiler her seçim yerli uçak,araba,tank vs. yapıp duruyorlar ama ortada bir şey yok.
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memotunc 2 yıl 12 Angry Men
Bu çirkefliğin seçimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Seçim sadece saldırmak için bahane. Hiçbir yapıcı eleştiri okumadım yorumlarda.
Küçük bir Örnek. Devamı varda uzatmayalım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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memotunc 2 yıl
Ülkemizle ilgili her bilim haberinin altına kinlerini kusanlar, sizce NASA Marstaki taşların altında ne bulacak ? İçinde Türk bilim adamı veya falanca kurumumuz geçmiyor ya. Ne kadarda sakin konu.
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