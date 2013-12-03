İnsansız hava araçlarıyla teslimat konusuna UPS de sıcak bakıyor

Askeri amaçlar için hazırlanıp sivil hayatta kendisine daha fazla yer bulan ve ortaya çıkan gelişmelere göre ileriye dönük olarak karşımıza çıkmaya devam edeceği rahatlıkla görülen insansız hava araçları, gelen son bilgilere göre Amerikan Posta Şirketi UPS'in de ilgisini çekiyor.

Dünyaca ünlü alışveriş kanalı Amazon'un dün tanıttığı Prime Air sistemi gibi insansız hava araçları ile teslimat yapılmasına sıcak baktıklarını ve konuyu ilginç bulduklarını belirten UPS, ayrıca bu meraklarını bir adım ileriye taşıyarak özel olarak hazırlanan insansız hava araçlarını da test etmeye başlamış durumda. Direkt olarak kullanıcıların kapısına teslimat yerine havaalanlarıyla merkez depolar arasında aktarım amacıyla hazırladığı düşünülen sistem, Prime Air gibi federal havacılık kurumunun gerekli onayları vermesini beklemek durumunda.

Konu hakkında daha önce de Dominos firması pizza taşımak, Zookal ve Flirtey ise ders notları taşımak için somut adımlar atmıştı. İnsansız hava araçlarıyla teslimat sürecinin nasıl işleyeceğini aşağıda yer alan videolar yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://techcrunch.com/2013/12/03/ups-also-said-to-be-testing-drone-delivery-constant-robot-background-hum-increasingly-inevitable/