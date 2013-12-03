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İnsansız hava araçlarıyla teslimat konusuna UPS de sıcak bakıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnsansız hava araçlarıyla teslimat konusuna UPS de sıcak bakıyor
Askeri amaçlar için hazırlanıp sivil hayatta kendisine daha fazla yer bulan ve ortaya çıkan gelişmelere göre ileriye dönük olarak karşımıza çıkmaya devam edeceği rahatlıkla görülen insansız hava araçları, gelen son bilgilere göre Amerikan Posta Şirketi UPS'in de ilgisini çekiyor.
Dünyaca ünlü alışveriş kanalı Amazon'un dün tanıttığı Prime Air sistemi gibi insansız hava araçları ile teslimat yapılmasına sıcak baktıklarını ve konuyu ilginç bulduklarını belirten UPS, ayrıca bu meraklarını bir adım ileriye taşıyarak özel olarak hazırlanan insansız hava araçlarını da test etmeye başlamış durumda. Direkt olarak kullanıcıların kapısına teslimat yerine havaalanlarıyla merkez depolar arasında aktarım amacıyla hazırladığı düşünülen sistem, Prime Air gibi federal havacılık kurumunun gerekli onayları vermesini beklemek durumunda.
Konu hakkında daha önce de Dominos firması pizza taşımak, Zookal ve Flirtey ise ders notları taşımak için somut adımlar atmıştı. İnsansız hava araçlarıyla teslimat sürecinin nasıl işleyeceğini aşağıda yer alan videolar yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://techcrunch.com/2013/12/03/ups-also-said-to-be-testing-drone-delivery-constant-robot-background-hum-increasingly-inevitable/ Yorum Yaz
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abdispowerr 5 yıl en beğenilen
Türkiye de olduğunu düşünelim,ip atıp düşüren mi istersin ? taş atıp düşüren mi? Tabi şu anlık garip gelse de ileride olabilecek bir kolaylık...
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mserifoglu 5 yıl
Ben ise ptt nin, Çin den 1 haftada gelen kargoyu 10 dakikalık yoldan getirmesi için pazartesinden perşembe gününe kadar beklemek zorundayım.2013 ün Türkiye'sin de posta sektörünün belkemiği 10 dakikalık mesafede ki yere haftanın bir(1) günü dağıtıma çıkıyor bir de heriflerin uğraştığı şeylere bak.! Hala ülkemizin 5nci sınıf bir ülke olduğuna inanmayanlar var aramızda.
Ben ise ptt nin, Çin den 1 haftada gelen kargoyu 10 dakikalık yoldan getirmesi için pazartesinden perşembe gününe kadar beklemek zorundayım.2013 ün Türkiye'sin ...
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darkaura 5 yıl
bu is patlama yaparsa jetsonlarinki gibi bir dunya olur bir anda. havada ordan oraya ucusan dronelar.
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ulmel 5 yıl
artık Ufo gördüm haberleri çıldırır
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Rock_Rage 5 yıl
Önce Türkiye'de kargo işini adam gibi yapsın sonra boyle işlere girsin.Artık kargoculara zammı yapacak araçları mı yenileyecekler bilmiyorum.Çok aksatıyorlar kargoları.İçimi döktüm biraz kusura bakmayın :)
SAYGILARLA
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alito 5 yıl
Mahallenin p.çleri sapanla düşürürler nan onu
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eXaline 5 yıl
biz de hala daha dağıtıma çıkmadan kapıya gelip bizi bulamadıklarını iddia eden, kargoyu bizim almamızı isteyen kuryelerle uğraşalım.
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Guest-8DA7E2B07 5 yıl
Geliştirilirse müthiş olur da, çok sakat şu an. Tüfekle vuran bile olur
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mserifoglu 5 yıl
Ben ise ptt nin, Çin den 1 haftada gelen kargoyu 10 dakikalık yoldan getirmesi için pazartesinden perşembe gününe kadar beklemek zorundayım.2013 ün Türkiye'sin de posta sektörünün belkemiği 10 dakikalık mesafede ki yere haftanın bir(1) günü dağıtıma çıkıyor bir de heriflerin uğraştığı şeylere bak.! Hala ülkemizin 5nci sınıf bir ülke olduğuna inanmayanlar var aramızda.
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gun 5 yıl
Herkes buna sıcak bakıyorsa ilerde bunlar havada bile çarpışır.
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darkaura 5 yıl gun
gun

Herkes buna sıcak bakıyorsa ilerde bunlar havada bile çarpışır.



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BaranGunduz 5 yıl
Birleşip dünyayı ele geçirmeye çalışmazlar di mi?
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darkaura 5 yıl
bu is patlama yaparsa jetsonlarinki gibi bir dunya olur bir anda. havada ordan oraya ucusan dronelar.
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abdispowerr 5 yıl en beğenilen
Türkiye de olduğunu düşünelim,ip atıp düşüren mi istersin ? taş atıp düşüren mi? Tabi şu anlık garip gelse de ileride olabilecek bir kolaylık...
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modifci 5 yıl
Ups de derken oradaki kesme işaretine gerek yoktu
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