    Insta360 sektörün ilk e-mürekkep ekranlı mikrofonunu sunar

    Insta360 Mic Pro mikrofon modeli sektörde önemli bir yeniliğe imza atıyor. E-ink ekranı sayesinde metinden fotoğrafa kadar pek çok ögeyi doğrudan mikrofona yansıtabiliyorsunuz.

    Yayıncılık sektörünün gelişmesi ile birlikte özellikle kablosuz mikrofon setlerinde OLED bilgi ekranlarına sıkça rastlar hale gelmiştik. Insta360 firması mikrofon sektörüne yeni bir dokunuş getiriyor ve özelleştirilebilir ekran sunuyor.

    Insta360 Mic Pro geliyor

    Insta360 Mic Pro adıyla görücüye çıkan mikrofon modeli bizzat mikrofonun üzerinde bir e-ink ekran sunuyor. Bu ekran özelleştirilebiliyor ve logo, metin, emoji hatta fotoğraf bile yansıtılabiliyor. Özellikle röportaj esnasında ekrana yansıtılacak hatırlatma metinleri açısından oldukça kullanışlı olduğu söylenebilir. E-ink olduğu için de önemli bir enerji tüketimi yaşanmıyor.

    Cihaz içerisinde 3 mikrofon ile yapay zekâ tabanlı gürültü azaltma yapılabiliyor. Paket içerisinde bir alıcı varken Insta360 kameralarına ise alıcısız bağlanabiliyor. Insta360 Mic Pro için henüz bir çıkış tarihi ve fiyat açıklanmadı.

