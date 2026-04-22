Insta360 sektörün ilk e-mürekkep ekranlı mikrofonunu sunar

Insta360 Mic Pro geliyor
Insta360 Mic Pro adıyla görücüye çıkan mikrofon modeli bizzat mikrofonun üzerinde bir e-ink ekran sunuyor. Bu ekran özelleştirilebiliyor ve logo, metin, emoji hatta fotoğraf bile yansıtılabiliyor. Özellikle röportaj esnasında ekrana yansıtılacak hatırlatma metinleri açısından oldukça kullanışlı olduğu söylenebilir. E-ink olduğu için de önemli bir enerji tüketimi yaşanmıyor.
Cihaz içerisinde 3 mikrofon ile yapay zekâ tabanlı gürültü azaltma yapılabiliyor. Paket içerisinde bir alıcı varken Insta360 kameralarına ise alıcısız bağlanabiliyor. Insta360 Mic Pro için henüz bir çıkış tarihi ve fiyat açıklanmadı.