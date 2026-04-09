Insta360 selfie çekmek isteyenler için harici ekran duyurdu

Tam Boyutta Gör Yıllardır akıllı telefonların ön kameraları bir türlü arka kameralar kadar başarılı olabilmiş değil. Hal böyle olunca kullanıcılar arka kameradan selfie çekebilmek için farklı yollar arıyorlar. Insta360 Snap bu ihtiyaca yönelik geliştirildi.

Insta360 Snap özellikleri ve fiyatı

Insta360 Snap adıyla tanıtılan harici ekran 3.5 inçlik boyuta sahip ve USB Tip-C üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor. 7.2mm kalınlığında olan ekran MagSafe uyumlu ve Android telefonlar için de kutudan manyetik bir halka çıkıyor.

Kablo bağlantısı ile anında eşleşen ekran 4K çözünürlüğe kadar aktarım yapabiliyor. Asıl mantığı hangi kamera uygulaması kullanılıyorsa onun ekrana yansıtılması. Dokunmatik panel sayesinde uygulamadaki pek çok kontrol özelliği kullanılabiliyor. 480x800 piksel çözünürlüğe sahip ekranda 60Hz tazeleme hızı ve 550 nit parlaklık değeri yer alıyor.

iPhone 15 ve üzeri, Samsung Galaxy S21 ve üzeri gibi geniş bir cihaz desteği sunan Insta360 Snap ekranı 79.99$ olarak satılacak. 3 renk ve 5 parlaklık seviyesi sunan aydınlatma entegreli versiyon ise 89.99$.

