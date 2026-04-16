DJI Osmo Pocket 4 tanıtıldı: 4K/240fps, ActiveTrack 7.0, 107GB depolama

DJI Osmo Pocket 4 neler sunuyor?

DJI Osmo Pocket 4, 1 inç CMOS sensörü ve 20 mm f/2.0 lensi korurken, ağır çekim kare hızını 4K/240 fps'ye çıkarıyor, 10 bit D-Log ile 14 stop dinamik aralık ekliyor ve 800 MB/s'ye kadar USB 3.1 aktarım hızlarıyla 107 GB dahili depolama alanı sunuyor.

Sensör ve görüntü kalitesi yükseltmeleri

DJI Osmo Pocket 4, 1 inçlik CMOS sensörü ve f/2.0 diyafram açıklığını 20 mm eşdeğer görüş alanıyla korurken, minimum odak mesafesini 0,2 m olarak muhafaza ediyor. Görüntüleme alanındaki en önemli iyileştirme, Pocket 3'teki 4K/120fps'den 4K/240fps'ye yükseltilen ağır çekim özelliği. Standart 4K kayıt, 24, 25, 30, 48, 50 ve 60fps'de, aynı kare hızlarında 1080p ve 3K ve 1080p'de dikey 9:16 modlarıyla birlikte kullanılabiliyor.

DJI, 4K/60fps'ye kadar 10 bit renk yakalayan D-Log renk profilinde 14 durak dinamik aralık iddiasında bulunuyor. Kıyaslama açısından, Pocket 3, 10 bit kayıt ile D-Log M sunuyor ancak DJI bu model için dinamik aralık rakamını paylaşmadı. Maksimum video bit hızı 130 Mbps'den 180 Mbps'ye yükseltildi; bu da zorlu sahnelerde ayrıntıları korumaya yardımcı olacak. ISO aralığı video ve fotoğraf için 50-12800 arasında değişiyor ve 4K/30fps'ye kadar destekleyen özel düşük ışık video modunda 25600'e kadar uzanıyor.

En önemli yükseltmelerden biri de fotoğrafçılıkta. Osmo Pocket 4, selefinin 9.4MP fotoğraflarına kıyasla büyük bir sıçrama olan 37 megapiksel fotoğraf çekiyor. Bu, 16:9'da 7680×4320 piksel veya 1:1'de 6144×6144 piksel maksimum görüntü boyutu anlamına geliyor. JPEG'in yanı sıra DNG RAW çekimi de destekleniyor ve manuel uzun pozlama 4 saniyeye kadar çıkıyor; üç eksenli gimbal ise keskinliği korumaya yardımcı oluyor.

2x kayıpsız zoom ve yeni lens modları

DJI Osmo Pocket 4, 4K çözünürlükte 2x kayıpsız yakınlaştırma ve 1080p'de 4x zoom sunuyor. Ekranın altındaki özel zoom düğmesi, kullanıcının 1x ile 2x arasında hızlıca geçiş yapmasına veya çift dokunarak 4x'e geçmesine olanak tanıyor. 2x modu, temelde tam 4K çözünürlükte 40 mm eşdeğerde orta telefoto perspektifi sunuyor (bu, nesneye fiziksel olarak yaklaşmadan daha dar kompozisyonlar için kullanışlı. Pocket 3'te yazılım güncellemesiyle eklenen Med-Tele mod bulunurken, Pocket 4’te bu, yerleşik olarak bulunuyor.

ActiveTrack 7.0 ve akıllı otomatik odaklama

Takip sistemi, ActiveTrack 7.0 ile önemli ölçüde yenilendi. DJI, sistemin artık insanları, araçları, evcil hayvanları ve neredeyse her nesneyi 4x zoom'a kadar takip etmeyi desteklediğini, önceki sürümlerin bu aralıkta zorlandığını söylüyor. İki yeni mod öne çıkıyor: Dinamik Çerçeveleme, takip edilen nesnenizi joystick kullanarak altın spiral veya üçte bir kuralına göre konumlandırmanıza olanak tanırken, Yüzleri Otomatik Algılama modu, kayıt başladığında merkez çerçeveye en yakın kayıtlı nesneyi otomatik olarak takip ediyor.

Otomatik odaklama sistemi iki önemli özellik ekliyor. Nesne Kilitleme Takibi, algılanan bir yüze dokunarak o kişiye sürekli odaklanmayı kilitlemenizi sağlıyor; görsel göstergeler hangi yüzlerin algılandığını (gri) ve hangilerinin aktif olarak odaklandığını (sarı) gösteriyor. Kayıtlı Nesne Önceliği bir adım daha ileri giderek, üç kişiye kadar önceden kayıt yapmanıza olanak tanıyor, böylece kamera hem takip hem de otomatik odaklama için onları önceliklendiriyor. Hareket kontrolüyle birleştiğinde, Pocket 4, tek başına çalışan içerik üreticileri için gerçekten eller serbest kullanım imkanı sunuyor.

Yeni fiziksel kontroller ve ekran

2 inçlik dönebilen OLED dokunmatik ekran, Pocket 3'ün form faktörünü koruyor ancak 1000 nit tepe parlaklığına (önceki modelde 700 nit idi) yükseltilmiş ve artık P3 geniş renk gamının %100'ünü kapsıyor. Ekran çözünürlüğü 556×314 piksel ve yatay ve dikey çekim arasında geçiş yaparken veya cihazı açıp kapatırken dönüyor.

Ekranın altına iki yeni fiziksel düğme eklenmiş. Daha önce bahsedilen özel zoom düğmesi ve hızlı çekim, gimbal yeniden merkezleme, gimbal döndürme, fotoğraf/video değiştirme veya dolgu ışığı açma/kapama gibi işlevler için ayarlanabilen tamamen özelleştirilebilir bir düğme. Yeni 5D analog joystick, daha basit kontrollerin yerini alarak ne kadar çok basarsanız o kadar artan orantılı gimbal hızı sunuyor. Geri gitmek için ortaya basıyor, yeniden merkezlemek için çift basıyor ve kamera yönünü değiştirmek için üç kez basıyorsunuz.

Dahili depolama ve bağlantı

DJI Osmo Pocket 4, 107 GB dahili depolama alanı sunarak microSD karta ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Kamera, daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyanlar için 1 TB'a kadar microSD kartları destekliyor. USB 3.1 bağlantısı, 800 MB/s'ye kadar kablolu aktarım hızı sağlıyor. DJI Mimo uygulamasına bağlanıldığında 90 MB/s'ye kadar kablosuz aktarım hızı sunan Wi-Fi 6 bağlantısı mevcut. Kamera, yalnızca 2 saniyede açılıyor ve DJI Mikrofon eşleştirmesi 4 saniyeden kısa sürüyor.

DisplayPort çıkışı artık canlı yayınlar için 4K/60fps'ye kadar destekleniyor. Dahili zaman kodu işlevi de yeni ve DJI, 8 saatlik sürekli çalışma boyunca bir kareden daha az kayma olduğunu iddia ederek, post prodüksiyonda güvenilir çoklu kamera senkronizasyonu sağlıyor.

Ses ekosistemi ve OsmoAudio

Pocket 4, kulaklıklarda sürükleyici oynatma için binaural (iki ses) ses yerelleştirmesini simüle eden, uzamsal ses kaydı özelliğine sahip üç mikrofonla donatılmış. Ses yakınlaştırma, yakınlaştırma seviyenize göre ses alanını ayarlıyor; yakınlaştırıldığında sesi yükseltiyor, uzaklaştırıldığında ses alımını genişletiyor. Profesyonel ses için kamera, DJI Mic 2, DJI Mic 3 ve DJI Mic Mini vericilerine doğrudan bağlantıyı destekliyor. En az bir verici bağlandığında, sistem toplam dört kanallı iki ses parçası kaydediyor: ilk parça verici sesini yakalıyor, ikincisi ise ortam sesi için yerleşik mikrofon dizisini kaydediyor.

Yaratıcı araçlar ve gimbal özellikleri

DJI, içerik üreticilerine yönelik çeşitli yaratıcı araçlar da ekledi. Dahili film tonları arasında CC Film, NC Film, Pastel, Sıcak Ton, Film ve Retro bulunuyor ve post-prodüksiyona gerek kalmadan doğrudan kamerada stilize görünümler sunuyor. Kamera içi güzelleştirme işlevi, cilt pürüzsüzlüğü, parlaklık ve ton ayarına olanak tanıyor.

Üç eksenli gimbal, Takip, Eğim Kilitli, FPV ve FPV Dikey modlarını destekliyor ve pan ekseninde -235 ila 58 derece, eğimde -120 ila 70 derece ve yuvarlanmada -45 ila 45 derece arasında kontrol edilebilir bir aralığa sahip. Açısal titreşim aralığı 0,005 derece gibi dar bir değerde. SpinShot modu, dramatik tek elle dönen çekimler için 180 derecelik yuvarlanma ekseni dönüşüne olanak tanıyor ve Motionlapse dört adede kadar konum ara noktası destekliyor.

Yavaş deklanşörlü video, yaratıcı hareket bulanıklığı efektleri için video modunda 1/4 saniyeye kadar deklanşör hızlarına olanak tanıyan yeni bir özellik. Bu özellik, mekanik gimbal ile birleştiğinde yalnızca elektronik stabilizasyonla elde edilmesi zor olan iz ışığı çekimleri ve zaman geçişi sekansları için olanaklar sunuyor.

Pil ve fiziksel özellikler

DJI Osmo Pocket 4, 190,5 g ağırlığında ve 144.2 x 44.4 x 33.5 mm ölçülerinde. 1545 mAh batarya, 1080p/24fps'de (Wi-Fi ve ekran kapalıyken) 240 dakikaya kadar kayıt sağlıyor. 65W PD şarj cihazıyla hızlı şarj, 18 dakikada %80’e, 32 dakikada tam şarja ulaşıyor. İsteğe bağlı aksesuar olan Batarya Tutacağı, ek 1080 mAh kapasite sağlayarak çalışma süresini yaklaşık %62 uzatıyor ve harici ses cihazları, yüksek hızlı veri aktarımı ve DP canlı yayın için USB 3.1 bağlantı noktası ekliyor. Çalışırken pil değişimini destekliyor ve tripod montajı için 1/4 inçlik bir dişli içeriyor.

Aksesuarlar ve uyumluluk

Pocket 4, geniş açılı lens (genişletilebilir) dahil olmak üzere mevcut birçok Osmo Pocket 3 aksesuarıyla uyumlu. Görüş alanını 108 dereceye kadar genişleten siyah sis filtresi, manyetik ND filtre seti ve genişletme adaptörü gibi yeni aksesuarlar da mevcut. Yeni aksesuarlar arasında, gimbala manyetik olarak takılan ve üç farklı parlaklık (0,6 m'de 12, 25, 40 lüks) ve renk sıcaklığı (2800K, 4000K, 5500K) seviyesi sunan Osmo Pocket 4 Fill Light yer alıyor. Gimbal, güç kapatıldığında otomatik eksen kilitleme özelliğine de sahip ve taşıma sırasında manuel gimbal kelepçesine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

DJI Osmo Pocket 4 fiyatı ne kadar?

DJI Osmo Pocket 4, 429 euro başlangıç fiyatıyla ön siparişe açıldı, gönderimler 22 Nisan'da başlayacak.

Essential Combo, Pocket 4, USB-C kablosu, 1/4 inç dişli tutacak ve taşıma çantasını içeriyor ve fiyatı 429 eurodan başlıyor. Standard Combo, gimbal kelepçesi, bilek kayışı ve ek aksesuarlar içeriyor ve fiyatı 499 eurodan başlıyor. Creator Combo, Standard Combo'ya ek olarak Osmo Pocket 3 geniş açılı lens, manyetik klipsli ve rüzgar koruyuculu DJI Mic 3 transmitter, yeni ışık aksesuarı, mini tripod ve taşıma çantasını içeriyor ve fiyatı 619 eurodan başlıyor.

DJI Osmo Pocket 4 öne çıkan özellikleri

1 inç CMOS | 4K/240fps Kayıt

14 Durak Dinamik Aralık

10-bit D-Log Renk

3 Eksenli Görüntü Sabitleme ve Döndürülebilir Dokunmatik Ekran

2x Kayıpsız Zoom

107GB Dahili Depolama ve 800MB/sn Aktarım Hızı

ActiveTrack 7.0 ve Akıllı Odaklama

OsmoAudio 4 Kanallı Çıkış

