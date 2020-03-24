Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram görüntülü sohbete ortak gönderi gezintisini getiriyor

    Instagram'ın yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek dışında sosyal mesafenin de korunmasına katkı sağlamak için attığı son adım, görüntülü sohbette gönderilere ortak göz atma özelliği oldu.
    2 sa.
    370
    11
    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Instagram görüntülü sohbete ortak gönderi gezintisini getiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını engellemeye yönelik uzun zamandır yoğun çalışan Instagram, virüsün yayılmasını engellemek için de hamleler yapmaya devam ediyor. Buna yönelik en yeni hareket ise görüntülü sohbet sırasında gönderilere ortak olarak göz atmaya imkan sağlamak olacak.

    Ayrıca Bkz. "Redmi ilk akıllı ekranını duyurdu"

    "Co-Watching" adlı özellik, Instagram üzerinden görüntülü sohbet yaparken bir yandan gönderilere ortak olarak göz atmaya imkan sağlayacak. Özelliğin çalışması için görüntülü sohbet başladıktan sonra sol alt taraftan fotoğraf ikonuna tıklamak ve beğenilen, kaydedilen ve tavsiye edilen gönderileri grupla paylaşmak üzere seçmek yetecek.

    Instagram görüntülü sohbete ortak gönderi gezintisini getiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Yanlış bilgilerle mücadele etmek için ise hikayelere eklenebilecek bilgiler kısmını düzenleyen Instagram, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi güvenilir kuruluşların mesajlarını bunlara eklemeye imkan sağlıyor. Keşfet sekmesinde ise koronavirüs ile ilgili gönderiler, çok daha agresif bir biçimde kaldırılıyor ve açıklanmayan güvenilir bilgi kriterleri, gönderi ve hikayelere uygulanarak gerektiğinde bu paylaşımlar gözlerden uzak tutuluyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. watchOS 6.2 güncellemesi çıktı: EKG özelliği artık Türkiye'de! 15 dk. iOS&iPadOS 13.4 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler 18 dk. Yeni Surface dizüstüsünde de Ryzen işlemci kullanılabilir 48 dk. 5 çekirdekli Intel Lakefield işlemcisi bekleneni veremeyebilir 1 sa. 500 km menzilli Polestar 2'nin üretimine başlandı 1 sa. Wonder Woman 1984'ten yeni fotoğraflar ve poster 2 sa. Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs aşısı için harekete geçildi" 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Instagram görüntülü sohbete ortak gönderi gezintisini getiriyor Sonraki La Casa De Papel 4. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı 3 sa. [email protected] girişimi 470 PFLOPS seviyesine ulaştı 3 sa. Redmi ilk akıllı ekranını duyurdu 3 sa. Süleyman Demirel Üniversitesi bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak 4 sa. 2020 Olimpiyatları 1 yıl ertelendi 4 sa. Apple Music Beats 1 stüdyosu eve taşındı 4 sa. Bu bütçede performansına içim ısındı "DH Warrior incelemesi" 4 sa. Çinli üretici Geely'den koronavirüs önlemi: Sattığı araçların anahtarını drone ile teslim edecek 5 sa. Redmi K30 Pro namıdiğer Xiaomi Mi 10T Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 5 sa. HP’den Valve ve Microsoft ortaklığıyla yeni bir VR gözlük geliyor 6 sa. İngiltere de sokağa çıkmama kararı alan ülkeler arasına girdi 6 sa. Evde kalma sözü verene belediyeden Netflix hediye 7 sa. Apple App Store, bu yılın sonuna kadar 20 yeni ülkede daha olacak 7 sa. Market ve toplu ulaşım araçlarına koronavirüs sınırlaması geldi 8 sa. iPhone'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliği çalışırken görüntülendi 8 sa. LG G9 ThinQ orta üst seviye bir telefon olacak 9 sa. Huawei, EMUI 10 arayüzünün 100 milyondan fazla akıllı telefona dağıtıldığını duyurdu 9 sa. Microsoft bulut hizmetlerinde acil yardım altyapısına öncelik verecek 10 sa. Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün şüpheli vaka tanımına yenisini ekledi 10 sa. Hindistan da içerik platformlarının yayın çözünürlüğünü düşürmesini istiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Huawei P40 Pro duyurulmadan Mate 40 Pro tasarımı ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Xiaomi Mi 6 küllerinden doğuyor
    DonanımHaber
    Deep Rock Galactic Bu Hafta Sonu Steam'de Oynaması Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fantastik Canavarlar 3'ün Yapım Sürecine Ara Verildi
    Bölüm Sonu Canavarı
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim