Instagram görüntülü sohbete ortak gönderi gezintisini getiriyor

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Koronavirüs ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını engellemeye yönelik uzun zamandır yoğun çalışan Instagram, virüsün yayılmasını engellemek için de hamleler yapmaya devam ediyor. Buna yönelik en yeni hareket ise görüntülü sohbet sırasında gönderilere ortak olarak göz atmaya imkan sağlamak olacak.

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"Co-Watching" adlı özellik, Instagram üzerinden görüntülü sohbet yaparken bir yandan gönderilere ortak olarak göz atmaya imkan sağlayacak. Özelliğin çalışması için görüntülü sohbet başladıktan sonra sol alt taraftan fotoğraf ikonuna tıklamak ve beğenilen, kaydedilen ve tavsiye edilen gönderileri grupla paylaşmak üzere seçmek yetecek.

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Yanlış bilgilerle mücadele etmek için ise hikayelere eklenebilecek bilgiler kısmını düzenleyen Instagram, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi güvenilir kuruluşların mesajlarını bunlara eklemeye imkan sağlıyor. Keşfet sekmesinde ise koronavirüs ile ilgili gönderiler, çok daha agresif bir biçimde kaldırılıyor ve açıklanmayan güvenilir bilgi kriterleri, gönderi ve hikayelere uygulanarak gerektiğinde bu paylaşımlar gözlerden uzak tutuluyor.

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