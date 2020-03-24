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    Redmi ilk akıllı ekranını duyurdu

    RedmiTouch Screen Speaker 8 adlı akıllı ekran modeli 8 inçlik HD ekranında video izleme ve müzik dinleme imkanı sunuyor. Ayrıca videolu görüşme yapmak da mümkün.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Redmi ilk akıllı ekranını duyurdu
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    Son dönemde akıllı hoparlör ile başlayan akıllı ses sistemleri sınıfı ekranlı versiyonlara geçmeye başladı. Amazon ile başlayan trende pek çok üretici katılmış durumda. Xiaomi’nin ardından alt marka Redmi de kendi akıllı ekranını duyurdu.

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    RedmiTouch Screen Speaker 8 özellikleri ve fiyatı

    RedmiTouch Screen Speaker 8 modeli aslında Xiaomi’nin Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8 Smart Display ekranını temel alıyor. 8 inçlik HD ekrana sahip olan cihaz 178 derecelik bakış açısı sunuyor.

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    Çin odaklı geliştirildiği için uygulamalar da bölgesel. Mango TV, Youku, Tencent Video ve iQiyi üzerinden video izlenebiliyor. QQ Music gibi platformlardan ise müzik dinlenebiliyor. Yine çocuklar için farklı eğitim platformlarına yer verilmiş. Dijital asistan tarafında daha gelişmiş XiaoAI yer alıyor.

    HD kamerası sayesinde akıllı ekran üzerinden videolu görüşme yapılabiliyor. Uyumlu akıllı saat ve Mi televizyonlar da buna dahil. Yüz tanıma teknolojisi sayesinde çocuklarınızı algıladığında özel bir çocuk moduna geçiş yapabiliyor. RedmiTouch Screen Speaker 8 modeli 49$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/24/redmi-launches-its-first-smart-display-costs-%c2%a5349-49/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Akasha_Ether (gkhn kc) 3 sa.
    Biz buna halk arasında tablet bilgisayar diyoruz genelde.
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