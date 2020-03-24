Redmi ilk akıllı ekranını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Son dönemde akıllı hoparlör ile başlayan akıllı ses sistemleri sınıfı ekranlı versiyonlara geçmeye başladı. Amazon ile başlayan trende pek çok üretici katılmış durumda. Xiaomi’nin ardından alt marka Redmi de kendi akıllı ekranını duyurdu.

İlginizi Çekebilir

Redmi ilk kez LCD ekrana parmak izi okuyucu entegre etti

RedmiTouch Screen Speaker 8 özellikleri ve fiyatı

RedmiTouch Screen Speaker 8 modeli aslında Xiaomi’nin Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8 Smart Display ekranını temel alıyor. 8 inçlik HD ekrana sahip olan cihaz 178 derecelik bakış açısı sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Hindistan da içerik platformlarının yayın çözünürlüğünü düşürmesini istiyor"

Çin odaklı geliştirildiği için uygulamalar da bölgesel. Mango TV, Youku, Tencent Video ve iQiyi üzerinden video izlenebiliyor. QQ Music gibi platformlardan ise müzik dinlenebiliyor. Yine çocuklar için farklı eğitim platformlarına yer verilmiş. Dijital asistan tarafında daha gelişmiş XiaoAI yer alıyor.

HD kamerası sayesinde akıllı ekran üzerinden videolu görüşme yapılabiliyor. Uyumlu akıllı saat ve Mi televizyonlar da buna dahil. Yüz tanıma teknolojisi sayesinde çocuklarınızı algıladığında özel bir çocuk moduna geçiş yapabiliyor. RedmiTouch Screen Speaker 8 modeli 49$ fiyat etiketine sahip.

https://www.gizmochina.com/2020/03/24/redmi-launches-its-first-smart-display-costs-%c2%a5349-49/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.