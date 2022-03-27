Instagram hikayelerine yanıt vermeyi sevenlere müjde: Sesli mesajla yanıt verme özelliği geliyor

Meta'ya ait popüler sosyal medya uygulaması Instagram, yeniliklere doymuyor. Her geçen gün yeni bir özelliği test eden Instagram, bu sefer hikayelere yanıt verme seçenekleri üzerinde testler yapıyor. Geçtiğimiz günlerde hikayeleri beğenme seçeneğini ekleyen şirketin şimdilerde hikayelere sesli mesaj ile cevap vermenizi sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığı söyleniyor.
Instagram, hikayelere sesli mesajlarla yanıt vermenize izin verebilir
Popüler uygulama geliştiricilerinden Alessandro Paluzzi, Twitter'da yaptığı paylaşımda Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Paluzzi'nin yaptığı paylaşım, Instagram'ın hikayelere sesli yanıt verebilmenizi sağlayacak bir seçenek üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Twitter'da yapılan paylaşımdan görüldüğü üzere yakın zamanda hikayeleri beğenme seçeneği koyan Instagram'ın, bu seçeneğinin yanına sesli mesaj yoluyla direkt cevap verebilme seçeneğini de eklemiş görünüyor. Şu an için Instagram bir açıklama yapmadığı için özelliğin hangi aşamada olduğu bilinmese de beta kullanıcılarının bu özelliğe erişebildiği tahmin edilyor. Ayrıca özelliğin yakın bir zamanda tüm kullanıcılar için sunulacağı da çıkan söylentiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"