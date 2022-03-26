Instagram, ürün etiketleme özelliğini tüm kullanıcılarına sunacak

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Meta'ya ait popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın e-ticaretteki ilk girişimi, içerik üreticileri tarafından paylaşılan gönderilerdeki ürün etiketleme seçeneğini koymasıydı. Bu özelliği ilk kez 2016'da kullanıma sunan Instagram, bu özelliği tüm kullanıcıların kullanabileceği bir hale getirmek istiyor.

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Instagram'da markaların ürünleri nasıl etiketlenir?

Son birkaç yılda Instagram, kademeli olarak doğrudan uygulama içinden ürün satmaya yöneldi. Geçtiğimiz günlerde ise Instagram'ın ABD için yayınladığı bir güncelleme ile marka etiketleme seçeneği, ABD'deki tüm kullanıcılara sunuldu. Bu özellği eskiden sadece içerik üreticileri kullanabiliyordu. Ancak yakın bir zamanada gelmesi beklenen bir güncelleme ile Instagram'ın bu özelliği tüm kullanıcılarına sunması bekleniyor.

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Yakın bir zamanda gelmesi beklenen Instagram güncellemesi ile ürün etiketlemelerini herkes kolaylıkla yapabilecek. Bir ürünü etiketlemek için önce ürünün markasını etiketlemeniz gerekiyor. Gönderiyi oluşturup gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra “Kişileri etiketle” seçeneğini kullanarak bir markayı etiketleyin. Ardından, “Ürünleri etiketle” seçeneği karşınıza çıkacak. Buradan, resminizdeki bir ürüne dokunun ve markanın ürün listesinden bir ürün seçin. Böylece o ürünü gönderinize etiketlemiş olacaksınız.

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