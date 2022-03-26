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    Instagram, ürün etiketleme özelliğini tüm kullanıcılarına sunacak

    Instagram, sadece içerik üreticilerinin kullanabildiği markaların ürünlerini etiketleme seçeneğini, tüm kullanıcıların erişebileceği bir şekle getirmek için hazırlanıyor.
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    Instagram, ürün etiketleme özelliğini tüm kullanıcılarına sunacak
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    Meta'ya ait popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın e-ticaretteki ilk girişimi, içerik üreticileri tarafından paylaşılan gönderilerdeki ürün etiketleme seçeneğini koymasıydı. Bu özelliği ilk kez 2016'da kullanıma sunan Instagram, bu özelliği tüm kullanıcıların kullanabileceği bir hale getirmek istiyor. 

    Instagram'da markaların ürünleri nasıl etiketlenir?

    Son birkaç yılda Instagram, kademeli olarak doğrudan uygulama içinden ürün satmaya yöneldi. Geçtiğimiz günlerde ise Instagram'ın ABD için yayınladığı bir güncelleme ile marka etiketleme seçeneği, ABD'deki tüm kullanıcılara sunuldu. Bu özellği eskiden sadece içerik üreticileri kullanabiliyordu. Ancak yakın bir zamanada gelmesi beklenen bir güncelleme ile Instagram'ın bu özelliği tüm kullanıcılarına sunması bekleniyor.

    Instagram, ürün etiketleme özelliğini tüm kullanıcılarına sunacak
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    Yakın bir zamanda gelmesi beklenen Instagram güncellemesi ile ürün etiketlemelerini herkes kolaylıkla yapabilecek. Bir ürünü etiketlemek için önce ürünün markasını etiketlemeniz gerekiyor. Gönderiyi oluşturup gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra “Kişileri etiketle” seçeneğini kullanarak bir markayı etiketleyin. Ardından, “Ürünleri etiketle” seçeneği karşınıza çıkacak. Buradan, resminizdeki bir ürüne dokunun ve markanın ürün listesinden bir ürün seçin. Böylece o ürünü gönderinize etiketlemiş olacaksınız.

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    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 4 saat önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 2 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 2 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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