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    Instagram kurucularından haber takip uygulaması

    Kevin Systrom ve uzun dönem ortağı Mike Krieger tarafından geliştirilen Artifact adındaki haber takip uygulaması yapay zekâdan yoğun bir şekilde faydalanıyor.   
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    Instagram uygulamasını Facebook’a sattıktan sonra yeni projelere yelken açan genç milyarder Kevin Systrom yeni projesini duyurdu. Bu kez sosyal bileşenleri olan bir haber takip uygulaması geliyor.

    Artifact nedir?

    Kevin Systrom ve uzun dönem ortağı Mike Krieger, yeni projelerine Artifact adını vermiş. Article-fact-AI terimlerini bir araya getiren bu isim, kullanıcılara yapay zekâ tarafından harmanlanmış haberler sunmayı amaçlıyor.

    Uygulamayı yükleyen kullanıcı haber kaynaklarını seçtikten sonra ana akış sayfasına yönlendiriliyor. Haberleri okudukça, yorum yaptıkça yapay zekâ kullanıcısını tanımaya başlıyor. Sonrasında kullanıcısına uygun haberler öneriyor. Hatta farklı cephelerden haberler ile besleyerek kullanıcının daha doğru haberlere ulaşmasını sağlıyor.

    Henüz kapalı beta sürecine devam eden Artifact uygulaması yakın dönemde sosyal bileşenleri de bünyesine ekleyecek ve kullanıcıların beğendikleri haberleri diğer kullanıcılar ile paylaşmaları mümkün olacak. Ayrıca bir özel mesaj kutusunun da olacağı belirtiliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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