Instagram kurucularından haber takip uygulaması

Artifact nedir?
Kevin Systrom ve uzun dönem ortağı Mike Krieger, yeni projelerine Artifact adını vermiş. Article-fact-AI terimlerini bir araya getiren bu isim, kullanıcılara yapay zekâ tarafından harmanlanmış haberler sunmayı amaçlıyor.
Uygulamayı yükleyen kullanıcı haber kaynaklarını seçtikten sonra ana akış sayfasına yönlendiriliyor. Haberleri okudukça, yorum yaptıkça yapay zekâ kullanıcısını tanımaya başlıyor. Sonrasında kullanıcısına uygun haberler öneriyor. Hatta farklı cephelerden haberler ile besleyerek kullanıcının daha doğru haberlere ulaşmasını sağlıyor.
Henüz kapalı beta sürecine devam eden Artifact uygulaması yakın dönemde sosyal bileşenleri de bünyesine ekleyecek ve kullanıcıların beğendikleri haberleri diğer kullanıcılar ile paylaşmaları mümkün olacak. Ayrıca bir özel mesaj kutusunun da olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?