    Google Drive’ın belge tarayıcısına büyük güncelleme: Artık çok daha hızlı ve akıllı

    Google Drive'da yer alan yerleşik belge tarama özelliği güncelleniyor. Yenilenen araç, çok daha hızlı tarama özelliğine kavuşurken, aynı zamanda daha akıllı ve kullanıcı dostu hale geliyor.

    Google Drive uygulamasında yer alan yerleşik belge tarama özelliği, çoğu kullanıcı tarafından bilinmese de oldukça işlevsel bir araç. Makbuzlar, sözleşmeler, formlar ve el yazısı notların doğrudan telefondan taranarak PDF dosyaları halinde Drive'a kaydedilmesini sağlayan araç, yıllar içinde otomatik çekim, JPEG dışa aktarma ve gölge giderme gibi çeşitli iyileştirmeler kazanmıştı. Şimdi ise Google, deneyimi bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

    Android Ekosistemi Başkanı Sameer Samat tarafından paylaşılan yeni görüntüler, Google Drive’ın çok daha hızlı, akıllı ve kullanıcı dostu bir tarama deneyimine kavuşacağını ortaya koyuyor.

    Yeni sürümle birlikte Material 3 Expressive tasarım anlayışına sahip bir kamera arayüzü ve iş akışını hızlandıran çeşitli araçlar kullanıma sunuluyor. Güncellemenin öne çıkan yeniliği ise Smart Batch Scanning (Akıllı Toplu Tarama) özelliği. Kullanıcılar artık her sayfanın ayrı fotoğrafını çekmek zorunda kalmadan telefonlarını belgelerin üzerinde gezdirerek çok sayfalı taramaları hızlıca tamamlayabiliyor. Sistem, algıladığı sayfaların ön izlemelerini anlık olarak ekranın alt bölümünde gösteriyor.

    Bunun yanında Auto-Best Frame özelliği, bulanık veya düşük kaliteli çekimleri tespit ederek otomatik olarak daha net karelerle değiştiriyor. Duplicate Detection ise aynı sayfanın yanlışlıkla ikinci kez taranmasını önleyerek gereksiz kopyaların oluşmasının önüne geçiyor.

    Arayüz tarafında da sadeleşmeye gidilmiş durumda. Daha önce sağ üst köşede yer alan deneysel özellik simgesi kaldırılırken, kullanıcıların dikkatini dağıtmayan daha temiz bir görünüm sunuluyor. Ayrıca otomatik tarama hızına yetişemeyen kullanıcılar, duraklatma düğmesiyle süreci kontrol edebiliyor veya cihazlarında kayıtlı görselleri dosya seçici üzerinden içe aktarabiliyor.

    Yeni tarama deneyimi doğrudan Google Play Hizmetleri üzerinden çalışıyor. Bu sayede özellik yalnızca Google Drive ile sınırlı kalmıyor, aynı zamanda Google Files gibi diğer uygulamalarda da kullanılabiliyor.

    Samat'ın açıklamasına göre tüm işlemler cihaz üzerinde gerçekleştiriliyor. Böylece daha hızlı performans, çevrimdışı kullanım desteği ve gelişmiş veri gizliliği sağlanıyor. Ancak bu gelişmiş yetenekler belirli donanım gereksinimlerini de beraberinde getiriyor. Google'ın yeni tarama sistemi şu an için en az 8 GB RAM'e sahip üst segment Android cihazlarla sınırlı olacak.

    donanimhabercom Instagram

    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    M0meNtS 2 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 2 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

