Google, yapay zekâ ile müzik yapan projesini tanıttı

Google MusicLM nedir?
Google MusicLM adıyla tanıtılan yeni proje, metin girdilerine göre etkileyici müzikler besteleyebilen bir yapay zekâ barındırıyor. OpenAI Jukebox ve yine Google AudioLM projelerinden farklı olarak Google MusicLM projesi yaklaşık 280 bin saat müzik ile eğitilen veri tabanı sayesinde Hi-Fi kalitesinde şaşırtıcı çeşitlilikte ve derinlikte müzik üretebiliyor.
Müzik türü ve enstrümanları başarılı bir şekilde harmanlayan proje soyut kavramları da işin içine katabiliyor. Örneğin dans ve reggaeton karışımını uzay veya başka dünyalardan ezgilerle süsleyebiliyor. Ya da fısıltı, ıslık veya bir resim tasvirini de melodiye çevirebiliyor. Yine hikâye modunda farklı girdileri analiz ederek bir DJ seti ortaya çıkarabiliyor.
Bununla birlikte teknolojinin halen bazı bestelerin girdilerle çok alakasız sesler veya tonlamalar üretebildiği belirtiliyor. Google şimdilik telif hakkı endişeleri nedeniyle henüz MusicLM teknolojisini kullanıma açmadı. Zira ortaya çıkan tınıların mevcut müzik eserlerinden ilham alabildiği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?