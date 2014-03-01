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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram temelli iOS uygulaması Instalook artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,6b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Instagram temelli iOS uygulaması Instalook artık ücretsiz
MashSpots tarafından iOS 7 işletim sistemli iPhone ve iPod Touch için geliştirilen Instagram temelli fotoğraf uygulaması Instalook, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Sade bir arayüzle gelen Instalook, kişilere çevrelerinde Instagram kullanılarak çekilen fotoğrafları bölgesel harita bilgileriyle beraber gösterebiliyor ve bu fotoğrafların sahipleriyle diğer fotoğraflarına ulaşılmasına imkan verebiliyor. Kullanmak için Instagram hesabına ihtiyaç duyan uygulama, özel bilgiler temelinde arama yapabiliyor ve beğenme ya da yorum şeklinde etkileşim de kurabiliyor.

Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Instalook uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id446654544?mt=8 Yorum Yaz
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