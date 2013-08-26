Instagram, video filtreleme teknolojileri geliştiren Luma firmasını satın aldı





Facebook tarafında Instagram ve Twitter tarafında Vine ile giderek yükselen bir video paylaşım trendi ortaya çıktı. Geçmişi çok eskiye gitmese de firmalar bu alan büyük yatırımlar yapıyor.





Vine'ın son olarak 40 milyonu geçen kullanıcı sayısı ile Instagram'dan daha fazla kullanıldığı gündeme gelmişti. Instagram'ın son hamlesi ise yeni bir satın alma oldu.





Instagram, video filtreleme konusunda teknolojiler geliştiren ve bir de uygulaması bulunan Lumia girişimini satın aldı. Video dengeleme ve görüntü kalitesi ayarları haricinde Luma'nın Infinite Filter adında bir teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji video kliplere gerçek zamanlı olarak filtre ekleme ve çıkarma yapılmasını sağlıyor.





Instagram'ın Lumia için ne kadar bir bedel ödediği bilinmiyor ancak teknolojilerini video hizmetini bir sonraki seviyeye taşımak için kullanacağı tahmin ediliyor. Luma'nın uygulaması ise 31 Aralık'ta yayından kaldırılacak.

http://techcrunch.com/2013/08/23/instagram-acquires-tech-and-team-of-video-sharing-app-luma-which-will-shut-down/