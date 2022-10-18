Anonim story izleme hileleriyle Instagram hikayelerine gizlice bakma

1. Yeni Instagram hesabı açarak hikayelere bakma 🔽

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Instagram uygulamasını açın. E-posta adresi veya telefon numarasıyla kaydol veya Yeni hesap oluştur'a dokunun. E-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin ve İleri'ye dokunun. Bir kullanıcı adı ve şifre oluşturun, profil bilgilerinizi doldurun ve ardından İleri'ye dokunun. Bilgisayarda doğrudan Instagram hesap açma linki (bağlantısına) tıklayın.

Instagram hesap açma daha doğrusu fake hesap açma, akla ilk gelen ve Kim Kardashian gibi ünlülerin de kullandığı bir yöntem. Sahte hesap, gizli hesap, anonim hesap, nasıl demek isterseniz, bu, Instagram hikayelerine gizlice bakma yolları arasında en çok tercih edileni. Ancak bunun dezavantajları var.

İlki, Instagram, kullanıcıların yalnızca sizi değil, oluşturduğunuz hesaba bağlı diğer tüm hesapları engellemesini sağlayan bir özelliğe sahip. İkincisi, hikayesine gizlice bakma ihtiyacı duyduğunuz hesap, gizli profilse öncelikle takip isteği göndermeniz gerekecek. Bir profil resminiz yoksa, hiç gönderi paylaşmadıysanız, takipçileriniz çok azsa muhtemelen sizi geri takip etmeyecektir. Birkaç fotoğraf paylaşmak, takipçi sayınızı artırmak biraz zaman alacaktır. Öte yandan sizin sahte profil olduğunuzu anlayıp kendi özel hesabına erişim izini vermeyebilir. Şayet, profili herkese açık olan birinin hikayesini gizlice görmek istiyorsanız bu yöntem işe yarayacaktır.