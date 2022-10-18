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    Anonim story izleme hileleriyle Instagram hikayelerine gizlice bakma

    Takip etmeden Instagram hikayelerine gizlice bakmanızı sağlayacak yöntemler burada! İşte sizi ifşa etmeyecek anonim Instagram story izleme hileleri:             
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    Instagram gizlice hikayeye bakma yolları çok merak ediliyor. Tıpkı gizli hesaplara bakma gibi gizliden story izleme de Instagram’ın kuralları gereği uygulama içinden yapılamıyor. Instagram hikaye gizlice bakanlar tespit edilemiyor olsa da Instagram story viewer altında çıkan birkaç popüler Instagram story izleme sitesi, takip ettiğiniz kişilere görünmeden hikayelerine bakmanızı sağlıyor. Bu rehber yazıda Instagram gizli hikaye izleme ipuçları paylaşıyoruz.

    Instagram gizlice hikayeye bakma yolları 🤫

    instagram gizlice hikayeye bakma hileleri Tam Boyutta Gör
    Instagram Reels videolarında videoyu görüntüleyenlerin kullanıcı adları gözükmüyor ancak Instagram hikayelerde görüntüleyen kişilerin listesi gösteriliyor. Bu yüzden Instagram’da hikayeye gizli bakılır mı, gizlice hikaye nasıl izlenir? çok soruluyor. Sevdiğiniz bir kişinin veya arkadaşınızın Instagram hikayesini haberi olmadan görüntülemek isteyebilirsiniz. Instagram hesabınız olmasa bile bir kişinin hikayelerini izleme şansına sahipsiniz. Instagram hikaye izleme siteleri sayesinde dilediğiniz bir hesabın 24 saat içinde paylaşılmış tüm hikaye gönderilerini görebilirsiniz. Peki, Instagram’da anonim story izleme hileleri ne? İşte Anonim story izleme yöntemleri:

    1. Yeni Instagram hesabı açarak hikayelere bakma 🔽

    yeni hesap açarak anonim Instagram story izleme Tam Boyutta Gör

    1. Instagram uygulamasını açın.
    2. E-posta adresi veya telefon numarasıyla kaydol veya Yeni hesap oluştur'a dokunun.
    3. E-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin ve İleri'ye dokunun.
    4. Bir kullanıcı adı ve şifre oluşturun, profil bilgilerinizi doldurun ve ardından İleri'ye dokunun.
    5. Bilgisayarda doğrudan Instagram hesap açma linki (bağlantısına) tıklayın.

    Instagram hesap açma daha doğrusu fake hesap açma, akla ilk gelen ve Kim Kardashian gibi ünlülerin de kullandığı bir yöntem. Sahte hesap, gizli hesap, anonim hesap, nasıl demek isterseniz, bu, Instagram hikayelerine gizlice bakma yolları arasında en çok tercih edileni. Ancak bunun dezavantajları var.

    İlki, Instagram, kullanıcıların yalnızca sizi değil, oluşturduğunuz hesaba bağlı diğer tüm hesapları engellemesini sağlayan bir özelliğe sahip. İkincisi, hikayesine gizlice bakma ihtiyacı duyduğunuz hesap, gizli profilse öncelikle takip isteği göndermeniz gerekecek. Bir profil resminiz yoksa, hiç gönderi paylaşmadıysanız, takipçileriniz çok azsa muhtemelen sizi geri takip etmeyecektir. Birkaç fotoğraf paylaşmak, takipçi sayınızı artırmak biraz zaman alacaktır. Öte yandan sizin sahte profil olduğunuzu anlayıp kendi özel hesabına erişim izini vermeyebilir. Şayet, profili herkese açık olan birinin hikayesini gizlice görmek istiyorsanız bu yöntem işe yarayacaktır.

    2. Hikayelere baktıktan sonra Instagram hesabını engelleme ⛔

    instagram engelleme ile gizliden hikaye görme Tam Boyutta Gör
    İster gerçek hesabınızı kullanın, ister ikinci açtığınız sahte hesabı kullanın, bu yöntemi takip etmediğiniz kişiler üzerinde kullanabilirsiniz. Bir hikayeyi görüntüler görüntülemez kişiyi engelleyin. Engelleme tamamlanmadan önceki o iki saniye içinde bakmadığı sürece adınızı listede göremez. Ancak şöyle bir durum var; birkaç hikaye paylaştıysa son slayta ne kadar hızlı ulaşırsanız ulaşın kullanıcı adınız ilk slaytlarda görünecektir. 24 saat dolduktan sonra engeli kaldırın, yeni paylaştığı hikayeye bakıp ardından tekrar engelleyin. Tabii ki, bunu sahte bir hesapla ardı ardına yaparsanız kişinin dikkatini çekebilir, hesabınızı arayıp engellendiğini tespit ederse açıklama yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bir hesabın gizlice Instagram hikayesi görme işleminden sonra o hesabı engellemek için sırasıyla şu adımları izleyebilirsiniz.
    1. Kullanıcı adına dokunun veya büyüteç simgesine dokunup kullanıcı adını arayarak profiline gidin.
    2. Sağ üstteki üç noktaya dokunun.
    3. Kişinin hesabını ve varsa ona bağlı hesapları veya yeni oluşturacağı hesapları engellemek için Engelle'ye dokunun.
    4. Kullanıcı adını engelle yanındaki daire simgesine dokunun.
    5. Tekrar Engelle'ye dokunun.

    3. Telefonu uçak moduna alıp hikayelere bakma ✈️

    uçak modu ile gizlice instagram hikaye bakma Tam Boyutta Gör

    • Android'de Ayarlar - Ağ ve İnternet - Uçak Modu yolunu izleyin.
    • iPhone'da Ayarlar - Uçak Modu yolunu izleyin.

    Telefonu uçak moduna alarak, Instagram gizli hikaye izleme nasıl olur? merak ediyor olabilirsiniz. Bu yöntem oldukça basit. İşin püf noktası, Instagram hikayesinin önceden yüklenmesi. Bir Instagram hikayesinin önceden yüklenmesi için IG kullanıcısının profilini açıp birkaç saniye beklemeniz yeterli. IG kullanıcının hikayesini önceden yükleme işini Instagram’a bırakın. İkinci adım, telefonu uçak moduna alıp internet bağlantısının (WiFi ve hücresel) kesilmesini beklemek. Şimdi, önceden yüklenmiş Instagram hikayesini anonim olarak görüntülemek için dokunun. Bu yolla IG hikayesini görüntülediğinizde Instagram, sizi kaydetmez. Dolayısıyla da hikayesine baktığınız kişi sizi göremez.

    4. Instagram hikaye (story) izleme siteleri ve uygulamaları 🌐

    instagram story gizlice bakma siteleri Tam Boyutta Gör
    Instagram gizli hikaye izleme yöntemlerinden biri de, gizliden story izleme imkanı sağlayan siteleri kullanmak. Anonymous Instagram story viewer olarak geçen Instagram story izleme siteleri adından da anlayacağınız üzere istediğiniz bir profilin paylaştığı hikayeye gizlice bakmanızı sağlar. İşte kendinizi açığa çıkarmadan gizliden story izlemek için faydalanabileceğiniz birkaç Instagram hikaye izleme sitesi:

    Bu sitelerde, Instagram giriş zorunluluğu yoktur. Hesap bilgilerinizi paylaşmadan, güvenli bir şekilde, yalnızca kişinin kullanıcı adını yazarak son 24 saat içinde paylaştığı hikayeleri haberi olmadan görebilirsiniz. Instagram hikaye izleme siteleri, son birkaç yılda çok popülerlik kazandı. Giriş işlemini atlayarak Instagram hikayelerinin anonim olarak görüntülenmesine izin veren birkaç üçüncü parti uygulama, web sitesi ve Chrome uzantısı (eklentisi) var. Ancak  gizli hikaye izleme sitelerine girerken çok dikkatli olun; bazılarında pop-up çıkıyor ve hatta dosya indirmenizi isteyebiliyorlar; yapmayın! Google Chrome eklentisini yüklerken de, uzantı, tüm şifrelerinize ve diğer hassas bilgilerinize ulaşabileceğinden güvenilir olanları seçin. 

    5. Insta peeking: Stalklama ile gizlice story görme 👀

    gizlice hikaye bakma Tam Boyutta Gör
    Insta peeking yöntemini Instagram gizlice hikaye bakma olarak tanımlayabiliriz. Bu yöntem, en üstte sıralanan tüm mevcut hikayeleri gördüğünüz akışınıza bakmayı gerektiriyor.

    Hikayesine gizlice bakmak istediğiniz hesabın bir solundaki veya sağındaki hikayeyi açın. Ardından hikayenin üzerine basılı tutarak hikayeyi duraklatın ve çok dikkatli bir şekilde parmağınızı görmek istediğiniz hikayenin ters yönüne kaydırın. Bunun işe yaraması için hesabı takip etmeniz gerekiyor. Böylelikle hikayesi, akışınızın en üstünde diğerlerinin yanında görünür. Ayrıca yanlış bir hareket veya kaydırmada hikayeyi açarsınız ve adınız, görüntülenenler listesine eklenir.

    Instagram story bakma siteleri ve uygulamaları güvenilir mi 🧐

    anonim instagram story bakma Tam Boyutta Gör
    Aslında internet üzerinde “Instagram hikaye izleme” araması yapıldığında onlarca Instagram story gizlice bakma sitesi sonucuna ulaşılıyor. Hatta BlindStory Saver for Instagram gibi Instagram hikaye izleme ve indirme işini yaptığı belirtilen Android ve iPhone için uygulamalar da var. Lakin, özellikle mobil uygulamalar çok güvenilir değil. Milyonlarca kez indirildiğinden güvenli hissi veren Insta story izleme uygulamalarının yorumlarına baktığınızda genelde hesap çalma amaçlı hazırlandıklarını kolayca anlayabilirsiniz. Öte yandan anonim story izleme sitelerine girmeden, reklam engelleme uzantısını aktif etmenizi öneririz.

    Bu rehber yazıda Instagram kullanıcıları tarafından en çok merak edilen konulardan birine “Instagram gizlice hikayeye bakma” değindik. Gizliden story izleme Instagram uygulamasından mümkün olmasa da, birkaç yöntemle bu aşılabiliyor. Sevdiğiniz kişinin, arkadaşınızın veya başka birinin hikayelerine görünmeden bakmak istediğinizde buradaki ipuçlarından faydalanabilirsiniz. Unutmadan, Instagram hikaye izleme siteleri aynı zamanda story indirme için kullanılıyor. Unutmamalısınız ki, Instagram gizli hesap hikaye izleme sitesi veya uygulaması olarak internette çıkanlar hesabınızın kilitlenmesine, çalınmasına sebebiyet verebilir.

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