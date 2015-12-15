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Instagram’da popüler olmak için tüyolar

Son zamanlarda Twitter'ı gölgede bırakan Instagram günümüzde en çok kullanılan uygulamalardan biri. Uygulamanın şu anda 200 milyondan fazla kullanıcısı var. Instagram'da popülerlik nasıl elde edilir?
3 yıl
10,1b
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Diğer
Rabia Elmaslı
Haber Editörü
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Son zamanlarda Twitter’ı gölgede bırakan Instagram günümüzde en çok kullanılan mobil uygulamalardan bir tanesi. Çekilen fotoğrafların paylaşıldığı bu mobil uygulamanın şu anda 160 milyondan fazla kullanıcısı var. Facebook'un bu platformu satın almasıyla birlikte, kullanıcı kitlesi gittikçe büyümeye başladı. Instagram ilk olarak iOS platformu için çıkmış kısa bir süre sonra Android’e de gelmişti.

Instagram’da popüler olmak istiyorsanız ilk olarak Instagram hakkında bilmeniz gereken bazı detaylar var.

  • Fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram 6 Ekim 2010 tarihinde Kevin Systrom tarafından geliştirildi.
  • 21 Nisan 2012 yılında Facebook, Instagram’ı tam 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı.
  • Instagram 1 milyar dolara satın alındığında sadece 13 çalışanı vardı.
  • Uygulamanın şuanda ki üye sayısı 200 milyonu aşıyor.
  • Uygulamayı her gün kullananların sayısı ise 75 milyon.
  • Instagram’ı en çok kullanan ilk üç ülke, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Brezilya.
  • Yapılan açıklamalara göre Instagram’ın şirket değeri 35 milyardan fazla. 
  • Uygulamada 24 aktif filtre bulunuyor. Bu filtreler ile fotoğraflarınızı güzelleştirebilirsiniz. Ancak kullanıcıların büyük bir çoğunluğu filtre kullanmayı tercih etmiyor.
  • Instagramı kullananların yüzde elli biri erkeklerden, yüzde kırk dokuzu kadınlardan oluşuyor.
  • Instagram sayesinde popüler olan “Selfie” kelimesi 2013 yılında Oxford Sözlüğüne girerek resmiyet kazandı. 
Instagram’da popüler olmak için tüyolar
 

Her gün milyonlarca fotoğrafın yüklendiği Instagram bir çılgınlık haline dönmeye başladı. Üstelik Instagram bağımlılığı da ortaya çıktı. Sürekli elinde ana akışı umutsuzca yenileyenler mi dersiniz keşfet bölümünde saatlerce gezinenler mi... Instagram uygulamasını sıkça kullanıyor ve kendinize özgü bir profil oluşturarak popülerliğe ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Instagram’da popüler olmak için tüyolar
  • İşe ilk olarak her çektiğiniz fotoğrafı paylaşmamakla başlayabilirsiniz. En iyi fotoğrafçının bile her çektiği fotoğraf güzel değildir bunu unutmayın.
  • İlginç resimler dikkatleri daha çok çekiyor. Kendinize haz tarzınız ve çekim şeklinizle birlikte takipçilerinizin beğenisini toplayabilirsiniz.
  • Instagram da 182 bin takipçisi olan New York Times yazarı Nick Bilton, Instagramın sanatsal ve güzel fotoğraf çekmek için daha doğru bir uygulama olduğunu söylüyor. Ayrıca Bilton kendisinin de bu Instagram üzerinde bu mantıkta ilerlediğini ekliyor.
  • Çekilen fotoğrafların yüklenme zamanlarıda dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. İstatistiklere göre Instagram’ın beğeni konusunda en iyi günü Pazar. En çokta Perşembe günü fotoğraf yükleniyor.
  • Instagram da beğendiğiniz tarzınıza en yakın bulduğunuz fotoğraflardan ilham alın ama birebir uygulamayın. Keşfet bölümünü burada sık sık kullanabilirsiniz.
  • Popüler hashtagleri kullanın. Instagram’da ki birçok insan beğeni toplamak amacıyla hashtag koyar fakat bir bu kadarı da beğeni için yapıldığı bilinmesin diye hashtag kullanmaz. Ancak fotoğrafınızın bir çok kişiye ulaşabilmesi açısında hashtagler büyük önem taşır.
  • Beğendiğiniz kişileri takip edin
  • Lokasyonunuzu etiketleyin.
  • İlgi çekmek için insanların fotoğraflarını beğenin ve yorum yapın. Ancak bunları abartı haline dönüştürmeyin
  • İstatistiklere göre kahve ve fincan ikilisi Instagram’ın en iyi ikilisidir. Instagram profilinizden kahvenizi eksik etmeyin.
Instagram’da popüler olmak için tüyolar
 
  • Yine bir diğer istatistiklere göre Instagram’da en dikkat çeken renk kırmızı. Bu rengi mavi ve yeşil takip ediyor. Ayrıca duvar kağıtları ve tuğlalı duvarlar da kullanıcılar arasında seviliyor.
  • Manzara fotoğraflarının modası geçti. Ancak manzaranıza  insanları da eklerseniz Instagram kullanıcılarının hoşuna gidecektir.
  • İçinde yoğun enerji barındıran ve insan topluluklarının fazla olduğu etkinlik fotoğrafları en fazla beğeni alan fotoğraf çeşitlerinden bir tanesi.
  • Araştırmalara göre mini etek ve silah Instagram’ın iki önemli unsuru. Mini etekli kadınlar ve silah fotoğrafları en çok beğeni alan fotoğrafların bir diğeri.
  • Ayrıca kimse Instagram hesabından sevgilisiyle fotoğraf koyan kişileri görmek istemiyor.
  • İyi bir profil için kitaplarla aranızı da iyi tutmalısınız. Kitap, kahve ve bir de kediniz varsa fenomen olma şansınız giderek artar.
  • Bundan sonraki etaplar size kalmış. Eğer ki 10. Bin takipçiyi geçerseniz sizde bir Candan Erçetin klibi çekebilirsiniz.


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sertacaygun 3 yıl
Nerde o eski ciddiyet...
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Bu yazılanları eğer yapıyorsanız en yakın psikiyatra randevu alın ve tedavinize başlayın.
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Mr. Jingles 3 yıl
Zaten ortalık kitap, kahve ve selfie fotolarıyla durmadan aynı şeyleri çekip Instagram'ı çöpe çeviren habeci kezolarla dolu. Bir de onları sürekli beğenen abazalarla. Hayır arkadaş bir kezonun hesabına baktım sürekli kendini çekip durmuş. 10 fotodan 6-7'si selfie. Birbirinden farkı olmayan fotolar hepsi. Bu kadar mı gerizekalı olur bir insan.
Biraz beğeni alınca hemen fenomen zannederler kendilerini. Sorsan o kitabı okumamıştır bile.
Bir de bunların dudaklarını büzüştürdükleri modelleri var ki tam gerizekalı.

Bkz: salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya

eksisozluk.com/...
Zaten ortalık kitap, kahve ve selfie fotolarıyla durmadan aynı şeyleri çekip Instagram'ı çöpe çeviren habeci kezolarla dolu. Bir de onları sürekli beğenen abaz...
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brnefe2015 3 yıl
Siz kafayı yemişsiniz olum
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
okumayın.
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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ukilavuz 3 yıl
Kuru kalabalıktan hayır gelmez
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V4LKyR 3 yıl
orithyia
if a girl or boy is attractive nothing is matter :)

I am go
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user0 3 yıl
kardes artık zor be
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suslu76 3 yıl
bildiris.com/...
resim isini guzel dusunmussunuz
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ınfiniti red bull racing 3 yıl
Sosyal medyada popiler olunca ne olur hiç anlamam.
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lordinas 3 yıl
Üşenmeden yazmış, bunları uygulayan adamın ciddi sorunları var demektir.
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Seyrim 3 yıl
Sanalda populer olacaksan millet gibi milyon dolarlar kazanacaksın. Kuru kuru popülerlik karın doyurmuyor..
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kadirirdem 3 yıl
bunları yapana psikiyatriye gitmesini tavsiye ediyorum. hiç bir sosyal medya'da ve ya insanlara karşı popüler olmak istemedim önemli olan karakterli kişilikli ve ALLAH KATINDA popüler olmak....
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gcb1903 3 yıl
Diri kalçalarınız, dik göğüsleriniz, dolgun dudaklarınız ve güzel yüzünüz varsa, en önemlisi pazarlama konusunda iyiyseniz inst. twit farketmez çok kolay popüler olursunuz. Açın iki göğüs, iki kalça ve tabi bol makyaj ile bütün erkekler sizi takip etsin.
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orithyia 3 yıl
if a girl or boy is attractive nothing is matter :)
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Mr. Jingles 3 yıl
Zaten ortalık kitap, kahve ve selfie fotolarıyla durmadan aynı şeyleri çekip Instagram'ı çöpe çeviren habeci kezolarla dolu. Bir de onları sürekli beğenen abazalarla. Hayır arkadaş bir kezonun hesabına baktım sürekli kendini çekip durmuş. 10 fotodan 6-7'si selfie. Birbirinden farkı olmayan fotolar hepsi. Bu kadar mı gerizekalı olur bir insan.
Biraz beğeni alınca hemen fenomen zannederler kendilerini. Sorsan o kitabı okumamıştır bile.
Bir de bunların dudaklarını büzüştürdükleri modelleri var ki tam gerizekalı.

Bkz: salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya

eksisozluk.com/...
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