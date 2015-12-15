Instagram’da popüler olmak için tüyolar

Son zamanlarda Twitter’ı gölgede bırakan Instagram günümüzde en çok kullanılan mobil uygulamalardan bir tanesi. Çekilen fotoğrafların paylaşıldığı bu mobil uygulamanın şu anda 160 milyondan fazla kullanıcısı var. Facebook'un bu platformu satın almasıyla birlikte, kullanıcı kitlesi gittikçe büyümeye başladı. Instagram ilk olarak iOS platformu için çıkmış kısa bir süre sonra Android’e de gelmişti.

Instagram’da popüler olmak istiyorsanız ilk olarak Instagram hakkında bilmeniz gereken bazı detaylar var.

Fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram 6 Ekim 2010 tarihinde Kevin Systrom tarafından geliştirildi.

21 Nisan 2012 yılında Facebook, Instagram’ı tam 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı.

Instagram 1 milyar dolara satın alındığında sadece 13 çalışanı vardı.

Uygulamanın şuanda ki üye sayısı 200 milyonu aşıyor.

Uygulamayı her gün kullananların sayısı ise 75 milyon.

Instagram’ı en çok kullanan ilk üç ülke, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Brezilya.

Yapılan açıklamalara göre Instagram’ın şirket değeri 35 milyardan fazla.

Uygulamada 24 aktif filtre bulunuyor. Bu filtreler ile fotoğraflarınızı güzelleştirebilirsiniz. Ancak kullanıcıların büyük bir çoğunluğu filtre kullanmayı tercih etmiyor.

Instagramı kullananların yüzde elli biri erkeklerden, yüzde kırk dokuzu kadınlardan oluşuyor.

Instagram sayesinde popüler olan “Selfie” kelimesi 2013 yılında Oxford Sözlüğüne girerek resmiyet kazandı.

Her gün milyonlarca fotoğrafın yüklendiği Instagram bir çılgınlık haline dönmeye başladı. Üstelik Instagram bağımlılığı da ortaya çıktı. Sürekli elinde ana akışı umutsuzca yenileyenler mi dersiniz keşfet bölümünde saatlerce gezinenler mi... Instagram uygulamasını sıkça kullanıyor ve kendinize özgü bir profil oluşturarak popülerliğe ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

İşe ilk olarak her çektiğiniz fotoğrafı paylaşmamakla başlayabilirsiniz. En iyi fotoğrafçının bile her çektiği fotoğraf güzel değildir bunu unutmayın.

İlginç resimler dikkatleri daha çok çekiyor. Kendinize haz tarzınız ve çekim şeklinizle birlikte takipçilerinizin beğenisini toplayabilirsiniz.

Instagram da 182 bin takipçisi olan New York Times yazarı Nick Bilton, Instagramın sanatsal ve güzel fotoğraf çekmek için daha doğru bir uygulama olduğunu söylüyor. Ayrıca Bilton kendisinin de bu Instagram üzerinde bu mantıkta ilerlediğini ekliyor.

Çekilen fotoğrafların yüklenme zamanlarıda dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. İstatistiklere göre Instagram’ın beğeni konusunda en iyi günü Pazar. En çokta Perşembe günü fotoğraf yükleniyor.

Instagram da beğendiğiniz tarzınıza en yakın bulduğunuz fotoğraflardan ilham alın ama birebir uygulamayın. Keşfet bölümünü burada sık sık kullanabilirsiniz.

Popüler hashtagleri kullanın. Instagram’da ki birçok insan beğeni toplamak amacıyla hashtag koyar fakat bir bu kadarı da beğeni için yapıldığı bilinmesin diye hashtag kullanmaz. Ancak fotoğrafınızın bir çok kişiye ulaşabilmesi açısında hashtagler büyük önem taşır.

Beğendiğiniz kişileri takip edin

Lokasyonunuzu etiketleyin.

İlgi çekmek için insanların fotoğraflarını beğenin ve yorum yapın. Ancak bunları abartı haline dönüştürmeyin

İstatistiklere göre kahve ve fincan ikilisi Instagram’ın en iyi ikilisidir. Instagram profilinizden kahvenizi eksik etmeyin.

Yine bir diğer istatistiklere göre Instagram’da en dikkat çeken renk kırmızı. Bu rengi mavi ve yeşil takip ediyor. Ayrıca duvar kağıtları ve tuğlalı duvarlar da kullanıcılar arasında seviliyor.

Manzara fotoğraflarının modası geçti. Ancak manzaranıza insanları da eklerseniz Instagram kullanıcılarının hoşuna gidecektir.

İçinde yoğun enerji barındıran ve insan topluluklarının fazla olduğu etkinlik fotoğrafları en fazla beğeni alan fotoğraf çeşitlerinden bir tanesi.

Araştırmalara göre mini etek ve silah Instagram’ın iki önemli unsuru. Mini etekli kadınlar ve silah fotoğrafları en çok beğeni alan fotoğrafların bir diğeri.

Ayrıca kimse Instagram hesabından sevgilisiyle fotoğraf koyan kişileri görmek istemiyor.

İyi bir profil için kitaplarla aranızı da iyi tutmalısınız. Kitap, kahve ve bir de kediniz varsa fenomen olma şansınız giderek artar.

Bundan sonraki etaplar size kalmış. Eğer ki 10. Bin takipçiyi geçerseniz sizde bir Candan Erçetin klibi çekebilirsiniz.