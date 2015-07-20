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Instagram'ın web sürümüne arama desteği geldi

3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Instagram'ın web sürümüne arama desteği geldi
 
Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf ve video odaklı servislerinden Instagram, web sürümüne uzun zamandır beklenen arama desteğini getirdi.
Şimdiye kadar sunulmayan arama desteğiyle kişiler artık, Instagram'ın standart internet tarayıcılar üzerinden erişişebilen web sürümünde de farklı kişi, etiket, konum ve konular hakkında arama yapabiliyor. Kısa zaman içerisinde herkes için gelecek olan destek, Instagram'ın mobil karşısında bekleneni veremeyen web sürümünde de sunduğu deneyimi arttırıyor. 
Instagram'ın yeni arama bölümü üst menü çubuğunun ortasına konumlandırılmış durumda. 

http://mashable.com/2015/07/20/instagram-new-web-search/ Yorum Yaz
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Mianfei 3 yıl
web mi by xd
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taner_bnz 3 yıl
Bu tip programlar daima uygulama üzerinden kullanılıyor. Web'e istediğin özelliği getir.
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