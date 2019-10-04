Instax şimdi de mobil fotoğraf yazıcısı geliştirdi

Bugün filmli makine olarak adlandırdığımız kamera türleri belirli alanlar dışında tamamen kullanımdan kalkmış durumda ancak halen anlık baskı alan şipşak kamera ürünlerine ilgi devam ediyor. Bu alanda en popüler isim şüphesiz Fujifilm Instax.

Instax Mini Link özellikleri ve fiyatı

Bugüne kadar anlık kameralar ile pazarda alan büyüten Instax şimdi de mobil fotoğraf yazıcısı piyasaya sürdü. Instax Mini Link son dönemin yeni teknolojisi baskı materyalini yakarak işleyen Zero Ink temelinde geliştirilmiş.

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Instax Mini Link modeli Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve fotoğraflarınızı basıyor. Fotoğraflar 800x600 piksel boyutunda ve 318 dpi yoğunluğunda. Güç tuşu çevresindeki LED bildirim ile yazıcının durumunu görebiliyorsunuz. Rakiplerinden farklı olarak yazıcının 3 önemli özelliği daha var.

Bunlardan birincisi bir video içerisinden kare yakalayıp baskısını almak. Diğeri ise aynı anda 5 cihaza kadar bağlantı kurarak her cihazdan bir fotoğraf alıp bunları bir kolaj halinde baskıya vermek. Kolajın nasıl olduğu ise sadece çıktısı alındıktan sonra görülüyor yani bir nevi sürpriz oluyor.

Son olarak yazıcının hareket sensörleri en farklı kısmı. Yazıcıyı ters çevirip baskı tuşuna basarsanız birden fazla kopya alıyor. Ayrıca farklı sallama hareketlerinde akıllı telefondaki kamera uygulamasında farklı fonksiyonlar kontrol edilebiliyor. Instax Mini Link modeli 100$ fiyat etiketine sahip.