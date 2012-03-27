Intel 1.6TB kapasiteli yeni SSD sürücü hazırlıyor

SSD depolama sürücülerine yönelik yatırımlarına devam eden Intel, 2013 ile birlikte ürün gamını yüksek kapasiteli modellerle genişletmeyi planlıyor. Gelen son haberlere göre Intel, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Wolfsville kod adını taşıyan yeni SSD ailesini pazara sunmuş olacak.

20nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Level Cell) tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanılacağı yeni seride kapasite seçenekleri 60GB ile başlayacak ve modeline göre 1.6 Terabyte'a kadar ulaşacak. 2.5-inç boyutunda olacak yeni sürücüler aynı zamanda SATA-III (SATA 6Gbps) arayüzüne destek sunacaklar. Intel'in üzerinde çalıştığı 20nm tabanlı yeni nesil sürücülerini özellikle de 1.6TB kapasiteli modeli hangi fiyat seviyesinden çıkartacağı şu an için bilinmese de firmanın güncel ürün gamındaki en yüksek kapasiteli model olan 600GB'lık SSD sürücü yurt dışında 1140$ seviyesinden satılmakta. Her ne kadar bu yıl içerisinde SSD fiyatlarının ucuzlayacağı yönünde bir takım düşünceler olsa bile 1.6TB gibi yüksek kapasiteli uzunca bir süre daha en azından bireysel kullanıcılar için servet seviyesinde fiyatlandırmalar ile sunulacak gibi görünüyor.