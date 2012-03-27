İnceleme, Test ve Analiz Editörü
SSD depolama sürücülerine yönelik yatırımlarına devam eden Intel, 2013 ile birlikte ürün gamını yüksek kapasiteli modellerle genişletmeyi planlıyor. Gelen son haberlere göre Intel, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Wolfsville kod adını taşıyan yeni SSD ailesini pazara sunmuş olacak.
20nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Level Cell) tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanılacağı yeni seride kapasite seçenekleri 60GB ile başlayacak ve modeline göre 1.6 Terabyte'a kadar ulaşacak. 2.5-inç boyutunda olacak yeni sürücüler aynı zamanda SATA-III (SATA 6Gbps) arayüzüne destek sunacaklar. Intel'in üzerinde çalıştığı 20nm tabanlı yeni nesil sürücülerini özellikle de 1.6TB kapasiteli modeli hangi fiyat seviyesinden çıkartacağı şu an için bilinmese de firmanın güncel ürün gamındaki en yüksek kapasiteli model olan 600GB'lık SSD sürücü yurt dışında 1140$ seviyesinden satılmakta. Her ne kadar bu yıl içerisinde SSD fiyatlarının ucuzlayacağı yönünde bir takım düşünceler olsa bile 1.6TB gibi yüksek kapasiteli uzunca bir süre daha en azından bireysel kullanıcılar için servet seviyesinde fiyatlandırmalar ile sunulacak gibi görünüyor.
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hakikaten söylendiği kadar varmış namussuzlar
amazon.com/...
Seagate 1.5 TB, hem de harici disk 89$, Türkiye'de fiyatlar 400-500'lerde geziyor, ona göre 1 TB alacak kişi feragat ederek 256GB SSD ile işini görebilir mantığındasın.
Ama gerçek fiyatlar öyle değil, burada da stoklar azaldıkça yakın zamanda HDD fiyatlarında sert düşüşler göreceğiz.
Türkiye'de kdv dahil 400lira ne zaman görünür bilmem ama şu anda 256 GB SSD yurtdışında 450 lira civarına bulunabiliyor.
"Intel 1.6TB kapasiteli yeni SSD sürücü hazırlıyor olabilir"
Ne yapayım haber editörleri böyle alıştırdı artık bizi... herşey olasılıklara bağlandı sitede.. yakında ihtimaller üzerine kurulu müneccimlik faaliyetlerine de başlıcak diye korkuyorum...
Aynen öyle.
Aku Soku Zan!
Corsair Force 3 256 GB SATA 3 = 256$
512 GB'ler ise en ucuz fiyat 599$
1 TB ve üstü modellerin fiyatlarını yazmaya benim elim varmaz.
480gb modeli 2bin tl kusurlu fiyattan satılıyor bu kaç bin lira olur artık allah kerim :D
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