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Intel 1.6TB kapasiteli yeni SSD sürücü hazırlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,3b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SSD depolama sürücülerine yönelik yatırımlarına devam eden Intel, 2013 ile birlikte ürün gamını yüksek kapasiteli modellerle genişletmeyi planlıyor. Gelen son haberlere göre Intel, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Wolfsville kod adını taşıyan yeni SSD ailesini pazara sunmuş olacak.
20nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Level Cell) tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanılacağı yeni seride kapasite seçenekleri 60GB ile başlayacak ve modeline göre 1.6 Terabyte'a kadar ulaşacak. 2.5-inç boyutunda olacak yeni sürücüler aynı zamanda SATA-III (SATA 6Gbps) arayüzüne destek sunacaklar. Intel'in üzerinde çalıştığı 20nm tabanlı yeni nesil sürücülerini özellikle de 1.6TB kapasiteli modeli hangi fiyat seviyesinden çıkartacağı şu an için bilinmese de firmanın güncel ürün gamındaki en yüksek kapasiteli model olan 600GB'lık SSD sürücü yurt dışında 1140$ seviyesinden satılmakta. Her ne kadar bu yıl içerisinde SSD fiyatlarının ucuzlayacağı yönünde bir takım düşünceler olsa bile 1.6TB gibi yüksek kapasiteli uzunca bir süre daha en azından bireysel kullanıcılar için servet seviyesinde fiyatlandırmalar ile sunulacak gibi görünüyor.

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Colossal 7 yıl en beğenilen
Yüksek kapasiteli SSD'ler gelsin de kurtarsın bizi şu mekanik disk üreticilerinin elinden. Fi tarihinden kalma teknolojiyi satıyorlar üzerine bir de sel bastı rüzgar esti diye anormal fiyatlandırma çekiyorlar. Alıyorsun bir ay sonra click of death ile karşılaişıyorsun. Üstelik ağır ve gürültülü dayanıksız. Ben umutluyum bu SSD üreticilerinden çok firma ve güzel bir rekabet ortamı var.
Yüksek kapasiteli SSD'ler gelsin de kurtarsın bizi şu mekanik disk üreticilerinin elinden. Fi tarihinden kalma teknolojiyi satıyorlar üzerine bir de sel bastı r...
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Amakakeru Ryuuno Hirameki dostum.. :)
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Zero Limit 7 yıl
pc servis hayatında bugün ilk kez lenovo i5 bir notebook a corsair force gt 120gb ssd diske win7 yükledim. kardeşim o nasıl bir windows açılışıydı öyle.

hakikaten söylendiği kadar varmış namussuzlar
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1963bursa 7 yıl
Toptancı bile eline gelen KDV'siz fiyatı makul görmediği için HDD kullanıyor. Türkiye'den yapılan indirim kesmez, bu işi sadece üretici düzeltir, o üretici de %90 OCZ olacaktır.
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1963bursa 7 yıl
O kadar emin olma, şu vereceğim fiyat linkine bak.
amazon.com/...
Seagate 1.5 TB, hem de harici disk 89$, Türkiye'de fiyatlar 400-500'lerde geziyor, ona göre 1 TB alacak kişi feragat ederek 256GB SSD ile işini görebilir mantığındasın.
Ama gerçek fiyatlar öyle değil, burada da stoklar azaldıkça yakın zamanda HDD fiyatlarında sert düşüşler göreceğiz.
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lapry 7 yıl
SSD'ler için zaman var daha.Gene en az 2 yıl.Arada Vatanbilgisayarın yaptığı gibi indirimler olur ama bunlar devede kulak kalır.Yapılacak en mantıklı Şey SATA III uyumlu bir anakart alıp SSD'lerin fiyatı düştüğü zaman sistemi Upgrade etmektir.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Benim söylemek istediğim fiyatlar şu anda öyle bir dengedeki... SSD'lerdeki ilk keskin fiyat düşüşünde yada... HDD'lerdeki ilk keskin fiyat zammında.... gerçek SSD devri başlayacaktır.
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1963bursa 7 yıl
saitouhajime
Herhangi bir sata 256 GB SSD, Türkiyede kdv dahil 400 liranın altını görürse o gün HDDler ilk darbeyi yer, gerisi de çorap söküğü gibi gelir.

Türkiye'de kdv dahil 400lira ne zaman görünür bilmem ama şu anda 256 GB SSD yurtdışında 450 lira civarına bulunabiliyor.
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perikentli 7 yıl
galiba bu ssd lerin hızlarıda normal ssd lere göre yüksek olur ama her nekadarda böyle olsa bile burda fiyatı bi doğan slx fiyatıyla aynı olur :)
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rabitelli 7 yıl
1,6G yi sata ile bağlayacağına pci yap da bi şeye benzesin be intel.!
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Batuist 7 yıl
DHta haber başlıkları artık o kadar klişeleşmeye başladı ki, haber başlağını okurken ister istemez daha cümlenin sonunu getirmeden "olabilir" kelimesi dilime dolandı aynen şu şekilde;
"Intel 1.6TB kapasiteli yeni SSD sürücü hazırlıyor olabilir"
Ne yapayım haber editörleri böyle alıştırdı artık bizi... herşey olasılıklara bağlandı sitede.. yakında ihtimaller üzerine kurulu müneccimlik faaliyetlerine de başlıcak diye korkuyorum...
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Herhangi bir sata 256 GB SSD, Türkiye'de kdv dahil 400 liranın altını görürse o gün HDD'ler ilk darbeyi yer, gerisi de çorap söküğü gibi gelir.
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Dovahkiin 7 yıl hayyam_karadenizli
saitouhajime

Herhangi bir sata 256 GB SSD, Türkiye'de kdv dahil 400 liranın altını görürse o gün HDD'ler ilk darbeyi yer, gerisi de çorap söküğü gibi gelir.

Aynen öyle.
Aku Soku Zan!
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Zombiee38 7 yıl
Bi türlü ucuzlamıyor bu ssd ler ne olacak bizim halimiz 90 gb ssd için 350 lira vermek zoruma gidiyor.
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born2bemad 7 yıl
%25 indirimle 3500tlden vatanda satışa girdiğini görür gibi oldum sonra bir düşme hissiylen duvarı tekmeleyerek uyanmışım. 5000 den aşağı zor bu ortamda
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1963bursa 7 yıl
Son durum
Corsair Force 3 256 GB SATA 3 = 256$
512 GB'ler ise en ucuz fiyat 599$
1 TB ve üstü modellerin fiyatlarını yazmaya benim elim varmaz.
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meposion 7 yıl
intel 1.6tb ssd cıkarsada alsak diyorduk.
480gb modeli 2bin tl kusurlu fiyattan satılıyor bu kaç bin lira olur artık allah kerim :D
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