Intel, 3. nesil ultrabook'ları 3 fiyat grubuna ayıracak

Intel'in ön ayak olduğu ince Windows dizüstü trendi Ultrabook, pek çok üretim ortağında kendisine yer buldu ve iki nesildir farklı tasarım anlayışları altında tüketiciye sunuluyor. Ancak Ultrabook modelinin dezavantajı olarak nitelendirilen yüksek fiyat seviyesi iki nesildir önemli miktarda aşağı çekilemedi.





Üretici ortaklardan gelen bilgilere göre Intel, Haswell mimarisi ile birlikte üçüncü nesile girecek olan Ultrabook sınıfını 3 fiyat grubuna ayırmayı planlıyor. Firma gruplarda fiyata göre donanım standardı belirleyecek ve tüketiciler için daha anlaşılır ve tatmin edici bir ürün portföyü sunacak.





Firmanın planlarına göre üç fiyat grubu; 599$-798$, 799$-998$ ve 999$ ve üzeri şeklinde oluşturulacak. Gruplarda ekran boyutları 11.6 inçten 15 inçe kadar değişiklik gösterecek. Kablosuz görüntü aktarım teknolojisi WiDi ve 4GB DDR3 bellek de standart olacak.





Düşük seviye grubunda istiridye kabuğu tasarımı benimsenirken, Intel Core i3 işlemci, Intel HD 4000 grafik birimi ve 500GB HDD/SSD melez depolama kapasitesi olacak. Batarya sürekli kullanımda 8 saat, bekleme modunda bir hafta kullanım süresi sunacak. Bu seviyede tüketicinin günlük ihtiyacını karşılayacak ürünler olacak.





Orta seviye grubunda tasarım klavyesi ayrılabilir veya ekranı dönebilir şekillerde olacak. Intel Core i5 ve gelişmiş Intel HD 5100 grafik birimi yer alacakken, 128GB SSD birimine yer verilecek. HD kamera ve ses, çift mikrofon ve sensörlerle bu seviye biraz daha iletişim ve multimedyaya yönelik olacak.





Üst seviye grupta ise yine klavyesi ayrılabilir veya ekranı dönebilir şekilde tasarımlar yer alıyor. Core i7 işlemci, Intel HD 5100 grafik birimi, 250GB SSD bu seviyede sunulacak olan özellikler. Ürünler genelde cihazlarını yoğun olarak kullanan tüketicilere hitap edecek.





Intel her üç seviyedeki ürünlerin de en fazla 2.5kg ağırlığa sahip olmasını istiyor. Tüketicideki kafa karışıklığını gidermek ve fiyat seçenekleri ile daha anlaşılır bir pazarlama yapmak isteyen Intel, bu sayede satışları artırmayı planlıyor.