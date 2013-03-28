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Intel, 3. nesil ultrabook'ları 3 fiyat grubuna ayıracak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel, 3. nesil ultrabook'ları 3 fiyat grubuna ayıracak

Intel'in ön ayak olduğu ince Windows dizüstü trendi Ultrabook, pek çok üretim ortağında kendisine yer buldu ve iki nesildir farklı tasarım anlayışları altında tüketiciye sunuluyor. Ancak Ultrabook modelinin dezavantajı olarak nitelendirilen yüksek fiyat seviyesi iki nesildir önemli miktarda aşağı çekilemedi. 

Üretici ortaklardan gelen bilgilere göre Intel, Haswell mimarisi ile birlikte üçüncü nesile girecek olan Ultrabook sınıfını 3 fiyat grubuna ayırmayı planlıyor. Firma gruplarda fiyata göre donanım standardı belirleyecek ve tüketiciler için daha anlaşılır ve tatmin edici bir ürün portföyü sunacak.

Firmanın planlarına göre üç fiyat grubu; 599$-798$, 799$-998$ ve 999$ ve üzeri şeklinde oluşturulacak. Gruplarda ekran boyutları 11.6 inçten 15 inçe kadar değişiklik gösterecek. Kablosuz görüntü aktarım teknolojisi WiDi ve 4GB DDR3 bellek de standart olacak.

Düşük seviye grubunda istiridye kabuğu tasarımı benimsenirken, Intel Core i3 işlemci, Intel HD 4000 grafik birimi ve 500GB HDD/SSD melez depolama kapasitesi olacak. Batarya sürekli kullanımda 8 saat, bekleme modunda bir hafta kullanım süresi sunacak. Bu seviyede tüketicinin günlük ihtiyacını karşılayacak ürünler olacak. 

Orta seviye grubunda tasarım klavyesi ayrılabilir veya ekranı dönebilir şekillerde olacak. Intel Core i5 ve gelişmiş Intel HD 5100 grafik birimi yer alacakken, 128GB SSD birimine yer verilecek. HD kamera ve ses, çift mikrofon ve sensörlerle bu seviye biraz daha iletişim ve multimedyaya yönelik olacak. 

Üst seviye grupta ise yine klavyesi ayrılabilir veya ekranı dönebilir şekilde tasarımlar yer alıyor. Core i7 işlemci, Intel HD 5100 grafik birimi, 250GB SSD bu seviyede sunulacak olan özellikler. Ürünler genelde cihazlarını yoğun olarak kullanan tüketicilere hitap edecek.

Intel her üç seviyedeki ürünlerin de en fazla 2.5kg ağırlığa sahip olmasını istiyor. Tüketicideki kafa karışıklığını gidermek ve fiyat seçenekleri ile daha anlaşılır bir pazarlama yapmak isteyen Intel, bu sayede satışları artırmayı planlıyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130327PD218.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bkadem 6 yıl
Şu anki ultrabok'lar 1,2 kg'ye inmişken yeni nesil ultrabookların 2.5 kg istemesi bir hata olmalı.
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lapry 6 yıl
Bu nasıl iş anlamadim ben şimdi
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LightningRaven 6 yıl
1milyar 2milyar 3milyar

1bin 2bin 3bin
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St Batuhan 6 yıl
999$, hadi 1 dolarda benden etti 1000, çarparsak 1800 lira, %18 eklersek 2124 lira, eklersek uygun bir kar 2250 lira, aslında bu fiyata en üst segmenti tr'de buluyor olsak oh ne ala ama abartabiliyorlar malesef ki... Ayrıca ultrabookların ağırlıkları da üzücü, 2,5 istiyor İntel ama isteğini daha alta çekse keşke, en azından biraz daha uğraşır üreticiler. 2'yi artık geçmemesi gerek.
Bunları yazma nedenim ise artık 3. nesil ultrabooklar'dayız yani kıvama gelmiş ve oturmaya başlamış olması gerekiyor ama tık yok adeta, çok zayıf durum :/
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