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Intel 32nm Xeon işlemcilerini üç ay içerisinde pazara sunacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 32nm Xeon işlemcilerini üç ay içerisinde pazara sunacak
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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i3 ve Core i5 serisi yeni nesil işlemcilerini kısa bir süre önce lanse eden Intel, profesyonel pazarlar ve kurumsal müşteriler için hazırladığı 32nm Xeon işlemcileri için de artık son dönemece giriyor. Firma cephesinden yapılan açıklamaya göre Westmere mimarisini temel alacak 32nm Xeon işlemciler, önümüzdeki üç ay içerisinde endüstrinin beğenisine sunulmuş olacak.

Xeon 5600 serisi altında lanse edilecek 32nm işlemcilerin hem 4 hem de 6 çekirdekli versiyonları olacak ve bu işlemciler, sunucu sistemler için geliştirilen çift soketli anakartlarda kullanılabilecekler. Esnek kullanım için platform uyumluluğu ile gelecek Westmere tabanlı Xeon 5600 serisinin, daha fazla bellek ve yeni komut setleriyle Intel'in sunucu pazarındaki performans iddiasını güçlendirecekleri belirtiliyor.

Fabrikasyon sürecindeki gelişmeler ve nanometrik küçülmeye bağlı olarak yüksek frekansta daha az güç çekeceği belirtilen Xeon 5600 ailesiyle birlikte Intel, uzun süredir konuşulan 8 çekirdekli işlemcilerini de lanse etmeye başlayacak. Beckton kod adını taşıyan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Nehalem-EX tabanlı işlemcilerin yüksek performans sınıfındaki sunucularda kullanılacakları belirtiliyor.


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Batuist 9 yıl
bu xenonlarında içine o aptal grafik çipini koymasalar bari..
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sahafiec 9 yıl
...
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sadtneverdie 9 yıl
server işlemcisi ucuz mu olacaktı?
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bilalMW 9 yıl
yani. :)
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talh4wk 9 yıl
kesin pahalı olur
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler,server işlemcisinin ucuzu nasıl olurki
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loth 9 yıl

Outrage

kesin pahalı olur



eh bi zahmet zaten serverside hardware
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