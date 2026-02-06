Intel ve AMD’de CPU krizi: Çin’de teslimat süreleri 6 ayı aştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka tüketiciler için üretilen her şeyi sömürmeye devam ediyor. GPU ihtiyacıyla bellek talebinin çok büyük bir kısmını kendisine çeken yapay zekanın yeni hedefi ise CPU’lar. Yeni bir rapora göre Intel ve AMD, kurumsal ve profesyonel pazardan gelen yoğun talebi karşılamakta zorlanıyor. Bu durum özellikle Çin pazarında sunucu işlemcilerinin teslimat sürelerinin altı ayı aşmasına ve fiyatların belirgin şekilde yükselmesine yol açtı.

Sunucu işlemcilerinde talep patladı

Son çeyreklerde DRAM, NAND ve yarı iletken tarafında yaşanan genel arz sıkıntıları, sunucu işlemcileri cephesinde daha da görünür hale geldi. Rapora göre devasa veri merkezlerinin artan talebi Intel’in Çin’deki sunucu CPU ürünlerinde kayda değer fiyat artışlarını beraberinde getirdi. Profesyonel pazarlara yönelik bu yoğun ilgi, teslimat sürelerini olağan seviyelerin çok üzerine taşıdı.

Söz konusu sorun yalnızca Intel ile sınırlı değil. AMD de benzer arz kısıtlamalarıyla karşı karşıya. Şirketin EPYC serisi sunucu işlemcileri, üretim tarafında TSMC’ye bağımlı durumda. Ancak Tayvan merkezli üretici, halihazırda yapay zekâ ekosisteminin tamamına hizmet verdiği için üretim süreleri son haftalarda belirgin biçimde uzamış durumda. Bu tablo, AMD’nin sunucu işlemcilerinde de tedarik baskısının artmasına neden oluyor.

Intel CEO’su Lip-Bu Tan, şirketin dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda bu durumu doğrudan doğruladı. Tan, sunucu CPU tarafındaki arz kısıtlamaları nedeniyle müşterilerin talebinin tam olarak karşılanamadığını açıkladı.

Son tüketici de etkileniyor

Yaşanan gelişmeler yalnızca kurumsal pazarı değil, son kullanıcıları ve özellikle oyuncuları da yakından ilgilendiriyor. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform ve Meta gibi şirketler eski sunucu altyapılarını yenileyerek daha güncel x86 mimarilerine geçiş yapıyor. Bu da sunucu CPU’larına olan talebi daha da kötüleştiriyor. Kurumsal tarafa hitap eden ürünlerde marjlar daha yüksek olduğu için Intel ve AMD’nin önceliği buralara vermesi esasında doğal. Bu durumun bir diğer etkisi ise bireysel segmente hitap eden CPU’larda arzın azalması ve fiyatların yükselmesi.

Mevcut tablo, PC pazarında etkilenmeyen neredeyse hiçbir bileşen bırakmıyor. Modern CPU’lar, RAM’ler, GPU’lar ve SSD’ler için önümüzdeki dönemde ciddi fiyat artışları ya bekleniyor ya da zaten deneyimleniyor.

