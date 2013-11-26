Intel, 64 bitlik Silvermont mimarisi üzerinde çalışıyor





Apple'ın A7 işlemcisi ile birlikte başlayan mobil cihazlarda 64 bit destekli işlemci rüzgarı peşine Samsung, Allwinner gibi firmaları da takarak esmeye devam ediyor. Trende son katılan ise Intel oldu.





Bay Trail ve Merrifield yongaseti ailesiyle mobil dünyada ağırlık kazanmayı isteyen Intel'in geçen haftaki yatırımcı toplantısında 64 bitlik Silvermont mimarisi ile ilgili planlarını paylaştığı ortaya çıktı.





Bay Trail ve Merrifield yongasetlerinin temel aldığı Silvermont mimarisi hali hazırda 32 bit desteği sunarken, Intel patronu Brian Krzanich'e göre 2014 yılı itibariyle 64 bit desteği sunan versiyonlarını da piyasada görme imkanımız olacak. 64 bit desteği sayesinde uyumlu uygulamalar üzerinde yüzde 40'a kadar performans artışı sağlanabilecek.





64 bitlik Atom yongasetleri ilk olarak Windows 8.1 ile tabletlerde boy göstermeye başlayacak. Ardından Android tabletlerde de 64 bitlik Atom yongasetlerinin kullanıldığını görebileceğiz. Krzanich PC pazarında gerçekleştirdikleri yenilik ve farklılıkları tablet pazarına da aktarmak istediklerini belirtiyor.





64 bitlik Atom işlemcilerle birlikte Android tabletlerde Ultra HD videolar izlemek ve 4GB üzerinde RAM kullanabilmek mümkün olacak. Böylece daha yoğun görselliğe sahip oyunların önü açılacak.





Intel'in Bay Trail işlemcileri ile ilgili planları bununla sınırlı değil. Firma bu işlemcileri taşıyan tabletlerin 150$ seviyesine kadar inebileceğini ve tatil sezonunda iyi bir alternatif olacağını belirtiyor. Üst seviye tabletler ise 350$-450$ seviyesinde olacak. Intel'in gelecek yıl Atom işlemcili tablet satışı beklentisi ise 40 milyon.

http://vr-zone.com/articles/intel-demoes-first-64-bit-tablet-device-commercial-availabity-2014/64865.html