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Intel, 64 bitlik Silvermont mimarisi üzerinde çalışıyor

5 yıl
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel, 64 bitlik Silvermont mimarisi üzerinde çalışıyor

Apple'ın A7 işlemcisi ile birlikte başlayan mobil cihazlarda 64 bit destekli işlemci rüzgarı peşine Samsung, Allwinner gibi firmaları da takarak esmeye devam ediyor. Trende son katılan ise Intel oldu.

Bay Trail ve Merrifield yongaseti ailesiyle mobil dünyada ağırlık kazanmayı isteyen Intel'in geçen haftaki yatırımcı toplantısında 64 bitlik Silvermont mimarisi ile ilgili planlarını paylaştığı ortaya çıktı.

Bay Trail ve Merrifield yongasetlerinin temel aldığı Silvermont mimarisi hali hazırda 32 bit desteği sunarken, Intel patronu Brian Krzanich'e göre 2014 yılı itibariyle 64 bit desteği sunan versiyonlarını da piyasada görme imkanımız olacak. 64 bit desteği sayesinde uyumlu uygulamalar üzerinde yüzde 40'a kadar performans artışı sağlanabilecek.

64 bitlik Atom yongasetleri ilk olarak Windows 8.1 ile tabletlerde boy göstermeye başlayacak. Ardından Android tabletlerde de 64 bitlik Atom yongasetlerinin kullanıldığını görebileceğiz. Krzanich PC pazarında gerçekleştirdikleri yenilik ve farklılıkları tablet pazarına da aktarmak istediklerini belirtiyor.

64 bitlik Atom işlemcilerle birlikte Android tabletlerde Ultra HD videolar izlemek ve 4GB üzerinde RAM kullanabilmek mümkün olacak. Böylece daha yoğun görselliğe sahip oyunların önü açılacak.

Intel'in Bay Trail işlemcileri ile ilgili planları bununla sınırlı değil. Firma bu işlemcileri taşıyan tabletlerin 150$ seviyesine kadar inebileceğini ve tatil sezonunda iyi bir alternatif olacağını belirtiyor. Üst seviye tabletler ise 350$-450$ seviyesinde olacak. Intel'in gelecek yıl Atom işlemcili tablet satışı beklentisi ise 40 milyon. 

http://vr-zone.com/articles/intel-demoes-first-64-bit-tablet-device-commercial-availabity-2014/64865.html Yorum Yaz
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Batuist 5 yıl en beğenilen
tabletlerde atom ismi insanlarda mide bulandırıyor... ilk çıkan atom rezaletinden sonra adamlar adamlar i7'den daha performanslı bir atom işlemci yapsa bile kimsenin bir kere bu "atom" ismine itimadı kalmadı.. kısacası ağzıyla kuş tutsalar atomla başarıyı yakalayamazlar.. isim değişikliği şart..
tabletlerde atom ismi insanlarda mide bulandırıyor... ilk çıkan atom rezaletinden sonra adamlar adamlar i7'den daha performanslı bir atom işlemci yapsa bile kim...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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grafman09 5 yıl
spenx01
Çok az kişinin kullandığı 3-5 uygulama dışında 64bit mimari hangi uygulamalarda yüzde 40 performans artışı sağlamış? 3-5i dışında yüzde 1-2, çoğunda performans artışı hiç yok. neden bunları bildiğiniz halde yalan yanlış yazıyorsunuz? bu kadar insan takip ediyor, yalan söyleyerek gereksiz tüketime özendirmek yakışıyor mu?

Sabır arkadaşım sabır, yazılım kolay iş değil bugünden yarına herşey hazır olsun!! Tüketime özendirecek elbet, ama sende de akıl var.. İhtiyacın yoksa almayacaksın.. :))
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spenx01 5 yıl
Çok az kişinin kullandığı 3-5 uygulama dışında 64bit mimari hangi uygulamalarda yüzde 40 performans artışı sağlamış? 3-5i dışında yüzde 1-2, çoğunda performans artışı hiç yok. neden bunları bildiğiniz halde yalan yanlış yazıyorsunuz? bu kadar insan takip ediyor, yalan söyleyerek gereksiz tüketime özendirmek yakışıyor mu?
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Joker38 5 yıl
intel reis kızdı
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Batuist 5 yıl en beğenilen
tabletlerde atom ismi insanlarda mide bulandırıyor... ilk çıkan atom rezaletinden sonra adamlar adamlar i7'den daha performanslı bir atom işlemci yapsa bile kimsenin bir kere bu "atom" ismine itimadı kalmadı.. kısacası ağzıyla kuş tutsalar atomla başarıyı yakalayamazlar.. isim değişikliği şart..
1 Yanıt Yanıtla +10
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Statistik 5 yıl Batuist
Batuist
tabletlerde atom ismi insanlarda mide bulandırıyor... ilk çıkan atom rezaletinden sonra adamlar adamlar i7'den daha performanslı bir atom işlemci yapsa bile kimsenin bir kere bu "atom" ismine itimadı kalmadı.. kısacası ağzıyla kuş tutsalar atomla başarıyı yakalayamazlar.. isim değişikliği şart..

Atom sayesinde Netbooklar ölü olarak dogdu
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mehmednaim 5 yıl
Galiba burada bahsedilen daha özelleştirilmiş 64 bit mobil işlemciler çünkü Intel'in Atom serisi uzun süredir 64 bit desteği veriyor zaten.
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AMD HASTASI 044 5 yıl ekrem71
vayy be mobilede 64 bit tabanli islemciler geliyor heygidi zamanlar hey
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