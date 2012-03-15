Intel Cedar Trail destekli Asus Eee PC 1025C, 300$'dan satışa sunuldu

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Asus, Intel Cedar Trail platformunu kullanan yeni netbooku Eee PC 1025C'nin satışına başladı. Amazon'un stoklarına 299.99$'dan giriş yapan Eee PC 1025C'ye 1.6 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Atom N2600 işlemci ve 1 GB RAM hayat veriyor.
Windows 7 Starter işletim sistemiyle gelen netbookta, 10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı ekran ile 320 GB sabit disk bulunuyor. Wi-Fi 802.11 b/g/n, kart okuyucu (SD/SDHC/MMC), VGA (0.3 Megapiksel web kamera, 6-hücreli batarya (12.5 saate varan bekleme süresi iddiası taşıyor), HDMI portu, VGA bağlantısı ve 3 tane USB 2.0 girişine (USB 3.0 opsiyonel) ev sahipliği yapıyor.
Son olarak Asus Eee PC 1025C'nin siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğinin bulunduğu bildiriliyor.
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