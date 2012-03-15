Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Cedar Trail destekli Asus Eee PC 1025C, 300$'dan satışa sunuldu

7 yıl
7,8b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus, Intel Cedar Trail platformunu kullanan yeni netbooku Eee PC 1025C'nin satışına başladı. Amazon'un stoklarına 299.99$'dan giriş yapan Eee PC 1025C'ye 1.6 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Atom N2600 işlemci ve 1 GB RAM hayat veriyor.
Windows 7 Starter işletim sistemiyle gelen netbookta, 10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı ekran ile 320 GB sabit disk bulunuyor. Wi-Fi 802.11 b/g/n, kart okuyucu (SD/SDHC/MMC), VGA (0.3 Megapiksel web kamera, 6-hücreli batarya (12.5 saate varan bekleme süresi iddiası taşıyor), HDMI portu, VGA bağlantısı ve 3 tane USB 2.0 girişine (USB 3.0 opsiyonel) ev sahipliği yapıyor.
Son olarak Asus Eee PC 1025C'nin siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğinin bulunduğu bildiriliyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 7 yıl
Yine 1Gb Ram. Aferin Intel. Ayyynen devam et.
Sırf Ultra Mobile satmak için performansı yüksek olmasın diye üreticileri kısıtla...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 7 yıl
neden standar dışında bir çözünürlükte yaparlar anlamadım gitti 15.6 inc mönitörlerde de durum aynı hiçbirisi 16/9 sinema formatına yada 4/3 formatlarına uygun değiller
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 7 yıl
Öncekilerden ne farkı var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 7 yıl
genemi atom ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektrox 7 yıl
şu 1024x600 çözünürlükten bir kurtulamadık gitti 50lira fazla olsun çözünürlük az daha fazla olsun internette dolasırken hem sağa,sola hem aşağı, yukarı sayfayı çekip duruyoruz 1280x800 olsa bari...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl ASUS 7 serisi anakart lansmanı video röportaj 7 yıl MWC 2012: Touchpal Contacts ile Akıllı Arama iPhone'a geliyor 7 yıl MSI Windtop ae2210 "Ofis, oyun, çoklu ortam" hepsi bir arada bilgisayar video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim