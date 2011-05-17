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Intel Core i5 ve Core i7 serisi ultra-düşük güç tüketimli üç yeni işlemci hazırlıyor

8 yıl
11,9b
1
9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E serisi yeni işlemci modellerini son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan Intel, diğer taraftan yüksek enerji verimliliğini performansla buluşturan işlemci modellerine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Gelen son bilgilere göre Intel, yılın ilerleyen aylarında Core i5 ULV ve Core i7 ULV serisi üç yeni modelini dizüstü bilgisayar üreticilerinin beğenisine sunacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve çift çekirdekli tasarımı temel alan Sandy Bridge mimarili yeni işlemcilerden Core i5-2557M modeli standart olarak 1.7GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle çalışma frekansını 2.7GHz'e kadar otomatik olarak arttırabiliyor. Hyper-Threading teknolojisiyle her çekirdek için çift izlek desteği sunan işlemci, 3MB büyüklüğünde L3 bellek kapasitesiyle geliyor ve HD 3000 entegre grafik birimini bünyesinde barındırıyor.

Intel'in ultra-düşük güç tüketimli diğer iki işlemci modeli ise Core i7 serisi altında lanse edilecek. Bu işlemcilerden Core i7-2637M modeli 1.7GHz'de, Core i7-2677M modeli ise 1.8GHz'de görev yapıyor. Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle çalışma hızlarının sırasıyla 2.8GHz'e ve 2.9GHz'e arttırılabildiği işlemciler, Core i5 serisine dahil diğer modelden farklı olarak 3MB yerine 4MB büyüklüğünde L3 bellek kapasitesiyle geliyor ve benzer şekilde Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunabiliyorlar. Yeni işlemcilerle ilgili çok ilginçte bir detay var, Core i7-2637M daha düşük model numarasına karşı şu an pazarda olan Core i7-2657M modelinden daha hızlı bir işlemci. Entegre grafik birimi olarak HD 3000 ile gelen işlemcilerde grafik birimi standart olarak 350MHz'de çalışıyor ve yine Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle yük altında 1.2GHz'e kadar yükseltilebiliyor. Bu arada merak edenler için entegre grafik birimi için belirlenen Turbolu ve Turbosuz çalışma frekanslarının Core i5 modeli için geçerli olduğunu da not düşelim.

Isıl güç tasarımları 17 Watt olarak belirlenen yeni işlemcilerin çıkış tarihleri ve satış fiyatları hakkında henüz net bir bilgi olmasa da gün ışığına çıkan teknik özellik bilgileri, Intel'in çıtayı yükselteceğini gösteriyor. Zira karşılaştırma yapmak açısından, Calpella platformunun en hızlı ULV işlemcisi olan Core i7-660UM standart olarak 1.46GHz'de çalışıyor ve 166MHz hızındaki entegre grafik birimiyle geliyordu. Yeni işlemcilerle birlikte, ultra-ince tasarımlı kasa içerisinde iddialı performans bileşenleri ve uzun pil ömrü sunan dizüstü bilgisayarların yaygınlaşması bekleniyor.


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V4LKyR 8 yıl
Vaay, 350 MHz den 1.2GHz ye kadar hız arttırabiliiyormuş yük altında. Etkili.
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fx57 8 yıl
Merhaba,
Her üç modelin de TDP değeri 17 Watt olacak.
Teşekkürler,
Fx57
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@wise 8 yıl
gayet iyi. Bence verim de pil ömrüde artar.
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bocekgrafik 8 yıl
hkndvc
bilseler güç tüketimlerini de yazarlardı herhalde :)

+++
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servetportakal 8 yıl
bilseler güç tüketimlerini de yazarlardı herhalde :)
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krmtrylcn 8 yıl
Aynen. Güç tüketimi hakkında bilgi yok?
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@wise 8 yıl
Daha açıklama olmadı güç tüketimi ile alakalı. Ben raslamadım.

Ayrıca, fiyatları ne olacak o önemli.
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Ac1DBuRN 8 yıl
Her turlu bilgi vermissiniz de güc tuketim degerlerinide yazsaydınız keske
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emrebo 8 yıl
Yüksek verimlilik ve düşük enerji tüketimi ile tam bir ofis laptopu için çok iyi olacak bu işlemciler.
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