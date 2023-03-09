Qualcomm, Snapdragon 7+ Gen 1 ile amiral gemisi performansı orta seviye telefonlara getiriyor

Tam Boyutta Gör Qualcomm, orta üst düzey akıllı telefonlara güç verecek yeni bir işlemci olan SM7475 CPU'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Xiaomi Grup Başkan Yardımcısı ve Redmi markasının Genel Müdürü Lu Weibing, geçtiğimiz günlerde yeni işlemciden biraz bahsetmiş ancak çok fazla ayrıntı vermemişti. Şimdi ise Digital Chat Station, yeni yonganın yavaşlatılmış bir Snapdragon 8+ Gen 1 olarak geleceğini aktardı.

Snapdragon 7+ Gen 1 geliyor

Tam Boyutta Gör Snapdragon 7+ Gen 1 olacağı söylenen yeni yonganın CPU yapılandırmasının 8+ Gen 1 ile aynı olacağı ancak Snapdragon 7+ Gen 1'in daha düşük saat hızlarında çalışacağı aktarılıyor. Ayrıca Snapdragon 8+ Gen 1'de bulunan 800 MHz taban saat hızlarında çalışan Adreno 730'a kıyasla 580 MHz'de görev alması beklenen Adreno 725 GPU'nın yeni yongada olacağı iddia ediyor. Daha düşük saat hızlarına rağmen Snapdragon 7+ Gen 1'in MediaTek'in Dimensity 8200'ünden daha iyi performans göstermesi bekleniyor. Snapdragon 7+ Gen 1’in ayrıca TSMC'nin 4nm fabrikasyon sürecinde üretileceği söyleniyor.

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Digital Chat Station'a göre, birden fazla akıllı telefon markası Snapdragon 7+ Gen 1 yonga setli akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için sıraya girmiş durumda ve bu ayın sonunda SM7475 yonga setiyle çalışan ilk akıllı telefonun piyasaya sürüldüğünü göreceğimiz belirtiliyor. Son bilgilere göre Redmi Note 12 Turbo’nun yeni Snapdragon 7+ Gen 1’i kullanan telefonlardan olması bekleniyor. Öte yandan bu cihazın küresel pazara POCO F5 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Xiaomi, Realme, OPPO, Vivo ve diğer akıllı telefon üreticilerinin yeni yonga setini benimsemeleri bekleniyor. Qualcomm ve Xiaomi’nin akıllı telefon piyasasındaki yakınlığı düşünüldüğünde Snapdragon 7+ Gen 1'e sahip ilk telefonun Xiaomi markası altında gelmesi çok da sürpriz olmayacaktır. Öte yandan bir önceki amiral gemi yonganın büyük oranda korunup orta-üst seviyeye getirilmesi de kullanıcılar için oldukça iyi olacaktır.

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