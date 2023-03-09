Qualcomm, Snapdragon 7+ Gen 1 ile amiral gemisi performansı orta seviye telefonlara getiriyor

Snapdragon 7+ Gen 1 geliyor
Digital Chat Station'a göre, birden fazla akıllı telefon markası Snapdragon 7+ Gen 1 yonga setli akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için sıraya girmiş durumda ve bu ayın sonunda SM7475 yonga setiyle çalışan ilk akıllı telefonun piyasaya sürüldüğünü göreceğimiz belirtiliyor. Son bilgilere göre Redmi Note 12 Turbo’nun yeni Snapdragon 7+ Gen 1’i kullanan telefonlardan olması bekleniyor. Öte yandan bu cihazın küresel pazara POCO F5 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Xiaomi, Realme, OPPO, Vivo ve diğer akıllı telefon üreticilerinin yeni yonga setini benimsemeleri bekleniyor. Qualcomm ve Xiaomi’nin akıllı telefon piyasasındaki yakınlığı düşünüldüğünde Snapdragon 7+ Gen 1'e sahip ilk telefonun Xiaomi markası altında gelmesi çok da sürpriz olmayacaktır. Öte yandan bir önceki amiral gemi yonganın büyük oranda korunup orta-üst seviyeye getirilmesi de kullanıcılar için oldukça iyi olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez