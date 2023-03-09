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    Anlık Bildirim

    Qualcomm, Snapdragon 7+ Gen 1 ile amiral gemisi performansı orta seviye telefonlara getiriyor

    Qualcomm, orta seviye telefonlara üst seviye performansı getirmeye hazırlanıyor. Yeni Snapdragon 7+ Gen 1 yongasının yavaşlatılmış Snapdragon 8+ Gen 1 olması bekleniyor.
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    Snapdragon 7+ Gen 1 Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, orta üst düzey akıllı telefonlara güç verecek yeni bir işlemci olan SM7475 CPU'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Xiaomi Grup Başkan Yardımcısı ve Redmi markasının Genel Müdürü Lu Weibing, geçtiğimiz günlerde yeni işlemciden biraz bahsetmiş ancak çok fazla ayrıntı vermemişti. Şimdi ise Digital Chat Station, yeni yonganın yavaşlatılmış bir Snapdragon 8+ Gen 1 olarak geleceğini aktardı.

    Snapdragon 7+ Gen 1 geliyor

    Redmi Note 12 Turbo Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 7+ Gen 1 olacağı söylenen yeni yonganın CPU yapılandırmasının 8+ Gen 1 ile aynı olacağı ancak Snapdragon 7+ Gen 1'in daha düşük saat hızlarında çalışacağı aktarılıyor. Ayrıca Snapdragon 8+ Gen 1'de bulunan 800 MHz taban saat hızlarında çalışan Adreno 730'a kıyasla 580 MHz'de görev alması beklenen Adreno 725 GPU'nın yeni yongada olacağı iddia ediyor. Daha düşük saat hızlarına rağmen Snapdragon 7+ Gen 1'in MediaTek'in Dimensity 8200'ünden daha iyi performans göstermesi bekleniyor. Snapdragon 7+ Gen 1’in ayrıca TSMC'nin 4nm fabrikasyon sürecinde üretileceği söyleniyor.

    Digital Chat Station'a göre, birden fazla akıllı telefon markası Snapdragon 7+ Gen 1 yonga setli akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için sıraya girmiş durumda ve bu ayın sonunda SM7475 yonga setiyle çalışan ilk akıllı telefonun piyasaya sürüldüğünü göreceğimiz belirtiliyor. Son bilgilere göre Redmi Note 12 Turbo’nun yeni Snapdragon 7+ Gen 1’i kullanan telefonlardan olması bekleniyor. Öte yandan bu cihazın küresel pazara POCO F5 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Xiaomi, Realme, OPPO, Vivo ve diğer akıllı telefon üreticilerinin yeni yonga setini benimsemeleri bekleniyor. Qualcomm ve Xiaomi’nin akıllı telefon piyasasındaki yakınlığı düşünüldüğünde Snapdragon 7+ Gen 1'e sahip ilk telefonun Xiaomi markası altında gelmesi çok da sürpriz olmayacaktır. Öte yandan bir önceki amiral gemi yonganın büyük oranda korunup orta-üst seviyeye getirilmesi de kullanıcılar için oldukça iyi olacaktır.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 6 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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