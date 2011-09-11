Intel, Core i7-2700K işlemcisini hazırlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sandy Bridge-E kod adını taşıyan LGA2011 serisi Core i7-3000 işlemcilerini Kasım ayı içerisinde kullanıma sunmayı planlayan Intel, resmi dökümanlardan elde edilen bazı yeni bilgilere göre Core i7-2700K işlemcisini duyurmaya hazırlanıyor. İkinci nesil Core işlemci ailesinin şu an için en hızlı modeli olan Core 7-2600K'nın üzerinde yer alacak işlemci, Intel'in MDDS veritabanına göre BX80623I72700K ve BXC80623I72700K kodlarını taşıyor.
K serisinin diğer üyeleri gibi gelişmiş hız aşırtma özellikleri sunacak olan dört çekirdekli Core i7-2700K'nın, standart olarak 3.5GHz'de çalışırken, Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma hızını da 3.9GHz'e kadar otomatik olarak arttırması bekleniyor. 4 x 256 Kb Seviye 2 ve 8MB Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelecek olan işlemcide ayrıca entegre olarak HD 3000 grafik birimi bulunacak. Isıl tasarım gücü 95 Watt olarak ifade edilen Core i7-2700K'nın önümüzdeki birkaç ay içerisinde çıkması beklenirken fiyatı ise muhtemelen 317$ olacak.
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i7 2630Q işlemcim notebookta daha %30 u aşmadı ama bildiğim tek şey Harddisk dediğimiz o en eski teknolojiye sahip olan depoloma alanlarımızı SSD'ye yükseltmemiz.
Bizlerin anlamadığı şey bu, işlemci teknolojisi zaten en üst düzeyde kullanamayacağınız şeylere fazlaca para bayılmayın.
Intel veya AMD, sağlam bir Corsair ya da OCZ SSD çakın sisteme bakın performans denen o şeye.