Intel, Core i7-2700K işlemcisini hazırlıyor

Sandy Bridge-E kod adını taşıyan LGA2011 serisi Core i7-3000 işlemcilerini Kasım ayı içerisinde kullanıma sunmayı planlayan Intel, resmi dökümanlardan elde edilen bazı yeni bilgilere göre Core i7-2700K işlemcisini duyurmaya hazırlanıyor. İkinci nesil Core işlemci ailesinin şu an için en hızlı modeli olan Core 7-2600K'nın üzerinde yer alacak işlemci, Intel'in MDDS veritabanına göre BX80623I72700K ve BXC80623I72700K kodlarını taşıyor.

K serisinin diğer üyeleri gibi gelişmiş hız aşırtma özellikleri sunacak olan dört çekirdekli Core i7-2700K'nın, standart olarak 3.5GHz'de çalışırken, Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma hızını da 3.9GHz'e kadar otomatik olarak arttırması bekleniyor. 4 x 256 Kb Seviye 2 ve 8MB Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelecek olan işlemcide ayrıca entegre olarak HD 3000 grafik birimi bulunacak. Isıl tasarım gücü 95 Watt olarak ifade edilen Core i7-2700K'nın önümüzdeki birkaç ay içerisinde çıkması beklenirken fiyatı ise muhtemelen 317$ olacak.