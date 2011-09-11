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Intel, Core i7-2700K işlemcisini hazırlıyor

7 yıl
28,5b
1
75
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge-E kod adını taşıyan LGA2011 serisi Core i7-3000 işlemcilerini Kasım ayı içerisinde kullanıma sunmayı planlayan Intel, resmi dökümanlardan elde edilen bazı yeni bilgilere göre Core i7-2700K işlemcisini duyurmaya hazırlanıyor. İkinci nesil Core işlemci ailesinin şu an için en hızlı modeli olan Core 7-2600K'nın üzerinde yer alacak işlemci, Intel'in MDDS veritabanına göre BX80623I72700K ve BXC80623I72700K kodlarını taşıyor.
K serisinin diğer üyeleri gibi gelişmiş hız aşırtma özellikleri sunacak olan dört çekirdekli  Core i7-2700K'nın, standart olarak 3.5GHz'de çalışırken, Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma hızını da 3.9GHz'e kadar otomatik olarak arttırması bekleniyor. 4 x 256 Kb Seviye 2  ve 8MB Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelecek olan işlemcide ayrıca entegre olarak HD 3000 grafik birimi bulunacak. Isıl tasarım gücü 95 Watt olarak ifade edilen Core i7-2700K'nın önümüzdeki birkaç ay içerisinde çıkması beklenirken fiyatı ise muhtemelen 317$ olacak.

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Druigard 7 yıl en beğenilen
ona gerek kalmadı buna bileniyor şuna şu yapılıyor diye yorumlar geleceğine fiyatlara baksanız da ona göre yorum yapsanız ??? biraz daha akılcı olalım takım tutmuyoruz !! ihtiyaç meselesi açıkçası bu işler ben office uygulamaları için amd olmasa 200 300 dolar daha fazla para harcamak zorunda kalacağım ..
ona gerek kalmadı buna bileniyor şuna şu yapılıyor diye yorumlar geleceğine fiyatlara baksanız da ona göre yorum yapsanız ??? biraz daha akılcı olalım takım t...
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CooL34 7 yıl
Herşey SSD'de biter. Hiç biriniz Video Rendering, 3D Max uygulamaları ya da Maya uygulamaları yapmıyoruz veya CNC Torna cihazları için işlem kapasitesi yüksek işler gerçekleştirmiyoruz v.s.....
i7 2630Q işlemcim notebookta daha %30 u aşmadı ama bildiğim tek şey Harddisk dediğimiz o en eski teknolojiye sahip olan depoloma alanlarımızı SSD'ye yükseltmemiz.
Bizlerin anlamadığı şey bu, işlemci teknolojisi zaten en üst düzeyde kullanamayacağınız şeylere fazlaca para bayılmayın.
Intel veya AMD, sağlam bir Corsair ya da OCZ SSD çakın sisteme bakın performans denen o şeye.
Herşey SSD'de biter. Hiç biriniz Video Rendering, 3D Max uygulamaları ya da Maya uygulamaları yapmıyoruz veya CNC Torna cihazları için işlem kapasitesi yüksek i...
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DH Misafiri 7 yıl
ne paniği ne senaryosu adamlar ürün gamını genişletiyor işte.her seride yaptı bunu.
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intel başka hangi seride 1 sene dolmadan küçük ölçekli üretime geçmiş ve hangi seride 1 sene dolmadan yeni mimari özellikli seriye geçmiş? :)
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Kardeşim böyle misafir olarak yazcağına üye olsana bu kadar bilgiliysen ?
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!!??
misafir olarak yazınca ne oluyor? :)
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Al Swearengen 7 yıl
8 çekirdekli buldozer i7 2600k dan %50 hızlı mı olacakmış.bak sen[>:].Öyle olsa testler çoktan çıkmış,ortalık yıkılıyor olurdu.Buldozer çıktıgında çok hayal kırıklıgına ugrama dikkat et
birde üye olda nickinle görelim seni
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DH Misafiri 7 yıl
"sizin yazdığınız senaryoya göre yazalım: sizin dediğiniz doğru ise intel neden paniğe kapıldı: sandy bridge işlemciler daha yeni çıkmışken hemen ardından ivy bridge işlemcilerini duyurdu ayrıca 2 senede bir küçük ölçekli üretime geçen intel daha 32 nm üzerinden çok vakit geçmeden 22nm mimarisini 2011 sonu diye duyurdu? hatta amd bulldozer işlemcilerini geciktirince bu mimariyi 2012 başına öteledi."
:D durumlardan bihabersin. ivy zaten yol haritasında olan birşey bd geldi diye duyurmadı ayrıca 2012 başında çıkacaktı 2012 2. çeyreğine kaydırıldı. yani 2011 sonunda çıkacaktı diye birşey yoktu zaten. hatta tam tersine amd nin yetişememsi yüzünden sb-ex leri 2012 ye aldı. adamların yol haritası bellidir sb den skymonta kaç nm de ne zaman geleceğine kadar. 22nm lerin erken gelmesi gibi bi durum da yok. :D baksaydın intelin yol haritasına 2012 de 22nm ivy geleceğini görürdün :D
birde şu teknoloji sitesini merak ettim baya. ama hatırlamıyorsun değilmi tühh :DD
--------------------------------------------------------------
olaydan birhaber olanlar karşıdakine bilmiyor muamelesi yapınca tuhaf oluyor :D
intel`in 2012`ye ötelemesinden dolayı ortalık yıkılıyor ve siz öyle birşey yok diyorsunuz ne diyeyim güzel! :)
siz 1 ay önce salı güne saat 2`de girdiğiniz siteyi hatırlıyor musunuz?
neresinden bakarsan bak saçma şekilde bu internet sitesi olayına taktınız
şu anda kanıtlayamadığımdan değil kanıtlayabildiğimizden konuşalım; siz kendiniz belirttiniz bulldozer işlemciin core 7 950`den %50 olacağını bende zaten %40-50 aralığı dedim sandy bridge core 7`den %15 hızlı olduğuna göre sizin dediğinize görede bulldozer 2600k`dan %35 hızlı olmuş oluyor yani hesapta benim dediğimden %5 sapma oluyor şimdi ikinize de soruyorum: bütün kıyamet %5 fark için mi koparıyorsunuz?
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BraveHeart 7 yıl
Kardeşim böyle misafir olarak yazcağına üye olsana bu kadar bilgiliysen ?
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DH Misafiri 7 yıl
"sizin yazdığınız senaryoya göre yazalım: sizin dediğiniz doğru ise intel neden paniğe kapıldı: sandy bridge işlemciler daha yeni çıkmışken hemen ardından ivy bridge işlemcilerini duyurdu ayrıca 2 senede bir küçük ölçekli üretime geçen intel daha 32 nm üzerinden çok vakit geçmeden 22nm mimarisini 2011 sonu diye duyurdu? hatta amd bulldozer işlemcilerini geciktirince bu mimariyi 2012 başına öteledi."
:D durumlardan bihabersin. ivy zaten yol haritasında olan birşey bd geldi diye duyurmadı ayrıca 2012 başında çıkacaktı 2012 2. çeyreğine kaydırıldı. yani 2011 sonunda çıkacaktı diye birşey yoktu zaten. hatta tam tersine amd nin yetişememsi yüzünden sb-ex leri 2012 ye aldı. adamların yol haritası bellidir sb den skymonta kaç nm de ne zaman geleceğine kadar. 22nm lerin erken gelmesi gibi bi durum da yok. :D baksaydın intelin yol haritasına 2012 de 22nm ivy geleceğini görürdün :D
birde şu teknoloji sitesini merak ettim baya. ama hatırlamıyorsun değilmi tühh :DD
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DH Misafiri 7 yıl
"sadece amd hakkındaki bir iddiayı yazılmasında bunu yapıyorsunuz, bırakın artık şu saçma amd düşmanlığını!"
"sizlerin yazılarını okuyan sanır ki: sanki intel babanızın malı yada intel`de hisse sahibisiniz!"
bence artık sen bırak böyle saçma yorumları. klasik fanatik yorumu şu yazdıkların. daha hangi işlemcileri kullandığımı bile bilmiyorsun ve amd düşmanı diyorsun.
ortaya bi laf attın 2600k yı %50 geçiyormuş diye doğal olarak kaynak istedik dedinki bi siteydi hatırlamıyorum. bu şuna benziyor bir arkadaşım dedi onada arkadaşı söylemiş.
konuya gelirsek
2600k dan bukadar hızlı olacağını söylüyorsan üzgünüm ama hayal kırıklığı yaşayacaksın. haa hızlı olmasını bende isterim sonuçta rekabet kullanıcıya yarar ama durum öyle değil. madem hızlı hani nerde testler? sandy bridge örnekleri aralık ayında test için gönderilmişti bile. amd tarafında ise ele geçiri,len örneklerle test yapılmış ondada sonuç hüsran.
birde fiyatlandırma var. 8 çekirdek bd işlemcisi 266 dolardan satılacakmış. madem önceki athlon ları hatırlıyorsun, fx leri hatırlıyorsundur. ve kaça satıldığınıda. 2600k yı %50 geçecek işlemci yapsa 266 dolardan satarmı? düşünmek gerekir.
-------------------------------------------------------
amd madem daha hızlı olacak neden fiyatları bu kadar aşağı çekiyor demişsiniz
amd athlon 64 işlemcilerini piyasaya sürdükten sonrada intel`le fiyat indirim yarışına girdiklerini bilen bilir
siz amd neden böyle yapıyor neden şöyle yapıyor diye soruyorsunuz
sizin yazdığınız senaryoya göre yazalım: sizin dediğiniz doğru ise intel neden paniğe kapıldı: sandy bridge işlemciler daha yeni çıkmışken hemen ardından ivy bridge işlemcilerini duyurdu ayrıca 2 senede bir küçük ölçekli üretime geçen intel daha 32 nm üzerinden çok vakit geçmeden 22nm mimarisini 2011 sonu diye duyurdu? hatta amd bulldozer işlemcilerini geciktirince bu mimariyi 2012 başına öteledi.
daha bulldozere işlemci çıkmadan bulldozer işlemcilerin getireceği rekabet çoktan başladı bu yüzden fiyatlar daha baştan iniyor ama sizin yazdığınıza bak
saçma sapan sebepten dolayı amd`yi savunmak zorunda kalan herkes gibi artık yazmaktan bıktım ancak amd olmasa sizler ivy bridge işlemcileri 2014-2015 gibi anca görürdünüz!
diğer yazdıklarınıza cevap bile vermiyorum!
son olarak: bu arkadaşa tahminle sonuç çıkarma girişiminde bol şans diliyorum! :)
hazır bu kadar tahminle uğraşmış iken ne olacak bu fenerbahçenin hali onada baksın bir zahmet! :D
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Ben anlamıyorum, kabul, dediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Tek anladığım internette gezinirken (derya deniz artık) gördüğünüz bir şeyi burda kaynak olarak göstermeniz ki ben o kadar saçma sapan site olmasına rağmen iddanıza inanmıyorum.
--------------------------------------------------------------------------
birincisi teknoloji haber sitesiydi forum yada blog sitesi değil!
ikincisi benim yurt dışı kaynaklarda 2600k`dan %40-50 daha hızlı olacağı bildiriliyor lafımı sanki ben amd laboratuarına girdim ve bulldozer işlemcileri bizzat denedim yemin ederim 2600k`ya %50 fark atıyordu diye yazmışım gibi bana muamele yapmanın mantığı nedir? :)
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vidoko 7 yıl
ccnablade !!!sen harbi intel hastası birissin sana başka birşey demeye gerekyok sana fazla harcıycak kelimem de yok çünkü sen anlamassın .. herzman f/p intel veya amd farketmez ok.
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ccnablade 7 yıl
yazdıklarını aynen sana aynen iade ediyorum intelle amdyi yer değiştirerek
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DH Misafiri 7 yıl
"sadece amd hakkındaki bir iddiayı yazılmasında bunu yapıyorsunuz, bırakın artık şu saçma amd düşmanlığını!"
"sizlerin yazılarını okuyan sanır ki: sanki intel babanızın malı yada intel`de hisse sahibisiniz!"
bence artık sen bırak böyle saçma yorumları. klasik fanatik yorumu şu yazdıkların. daha hangi işlemcileri kullandığımı bile bilmiyorsun ve amd düşmanı diyorsun.
ortaya bi laf attın 2600k yı %50 geçiyormuş diye doğal olarak kaynak istedik dedinki bi siteydi hatırlamıyorum. bu şuna benziyor bir arkadaşım dedi onada arkadaşı söylemiş.
konuya gelirsek
2600k dan bukadar hızlı olacağını söylüyorsan üzgünüm ama hayal kırıklığı yaşayacaksın. haa hızlı olmasını bende isterim sonuçta rekabet kullanıcıya yarar ama durum öyle değil. madem hızlı hani nerde testler? sandy bridge örnekleri aralık ayında test için gönderilmişti bile. amd tarafında ise ele geçiri,len örneklerle test yapılmış ondada sonuç hüsran.
birde fiyatlandırma var. 8 çekirdek bd işlemcisi 266 dolardan satılacakmış. madem önceki athlon ları hatırlıyorsun, fx leri hatırlıyorsundur. ve kaça satıldığınıda. 2600k yı %50 geçecek işlemci yapsa 266 dolardan satarmı? düşünmek gerekir.
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DH Misafiri 7 yıl
Hangi kaynak?
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içinKaynak için teşekkürler FX, ben kaynak derken bir arkadaş , gerçi onun da ne dediği belli değil, bulldozerler 2600kdan hızlı olcak vs diyordu ona atmıştım, teşekkürler yinede.
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internette dolaşırken rastladığım bir siteydi ve sitenin ismini bilmiyorum bu sitede okuduklarımı sonradan aktarıyorum diye kaynak kaynak diye tutturulacağını bilseydim siteyi yer imlerine kaydederdim ;)
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2600k dan %50 olacak diyen arkadaş şu yurtdışı kaynaklarını bi yazsa zahmet edip.
öyle birşey olsa amd çoktan koparmıştı yaygarayı test için 1-2 ay önceden gönderirdi belli yerlere.
aslında amd için kötü bir durum. salt performansla geliyoruz de fx ismini yeniden koy 5 senedir üstünde çalışıyoruz de sonra 2600ü geçemesin. 5 senedir geliştirdiğinede inanmıyorumda şu dediklerine baksan hakkaten 2600 %50 geçecek işlemci çıkaracaklar sanırsın :D
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yukarıda yazdığım cevap sizin içinde geçerli
birincisi amd athlon ve athlon 64 işlemciler çıkmadan önce bir yaygara koparmadı tam tersine sessiz kaldı hatta bilen bilir amd ilk defa bulldozer işlemciler çıkmadan önce bulldozer hakkında böyle bildirimler yapıyor
ikincisi bulldozer işlemcinin 2600k`dan hızlı olamayacağını da nereden çıkardınız? amd laboratuarlarında mı çalışıyorsunuz?
sadece amd hakkındaki bir iddiayı yazılmasında bunu yapıyorsunuz, bırakın artık şu saçma amd düşmanlığını!
intel kullanmayı istiyorsanız intel kullanırsınız kimse size birşey demiyor ve diyemezde ve de amd hakkındaki gelişmelerle ile de ilgilenmek zorunluluğunuz yok tabiki ama bu koparılan yaygara da nedir!?
sizlerin yazılarını okuyan sanır ki: sanki intel babanızın malı yada intel`de hisse sahibisiniz!
ayrıca sanki amd`nin 300 dolarlık işlemcisi phenom ile zar zor baş edebilen intel işlemciye 1200 dolar para sayabilip core i7 işlemci satın alabiliyorsunuz!
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WinteR 7 yıl
Ben anlamıyorum, kabul, dediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Tek anladığım internette gezinirken (derya deniz artık) gördüğünüz bir şeyi burda kaynak olarak göstermeniz ki ben o kadar saçma sapan site olmasına rağmen iddanıza inanmıyorum.
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vidoko 7 yıl
ccnablade
ve ben son sözümü söyle diyorum başkada bişe demiyecğim herkes istediğine inanmakta özgürdür ben gördgüme inanırım kağıt üstündeki verilere değil herkesi iyi forumlar

seni çok iyi anlıyorum kalite intel diyorsun başka bişey demiyorsun bende aksini söylüyorum ok .çok yazmya grek yok zaten çokyazmışsın ama boş.
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ccnablade 7 yıl vidoko
vidoko

ccnablade

ve ben son sözümü söyle diyorum başkada bişe demiyecğim herkes istediğine inanmakta özgürdür ben gördgüme inanırım kağıt üstündeki verilere değil herkesi iyi forumlar


seni çok iyi anlıyorum kalite intel diyorsun başka bişey demiyorsun bende aksini söylüyorum ok .çok yazmya grek yok zaten çokyazmışsın ama boş.


Bencede Senin Yazdıkların Daha Boş İntel Kalite Olmasa Heryerde Tercih Edilmezdi Gerçekler Acıdır Ama Gerçek Bu Hoşunuza Gitsede Gitmesede Benim Yapttığım Yoruma Alıntı Yapıp Tekrar Yazma Lütfen Amdye devam et
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ccnablade 7 yıl
ve ben son sözümü söyle diyorum başkada bişe demiyecğim herkes istediğine inanmakta özgürdür ben gördgüme inanırım kağıt üstündeki verilere değil herkesi iyi forumlar
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Roccer 7 yıl ccnablade
ccnablade

ve ben son sözümü söyle diyorum başkada bişe demiyecğim herkes istediğine inanmakta özgürdür ben gördgüme inanırım kağıt üstündeki verilere değil herkesi iyi forumlar


Bence 10 numara bir cevap
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ccnablade 7 yıl
20 defa cafe pc si toplamışşsın ucuz bileşenlerle intele laf söylüyosun bizde okadar intel topluyoruz ayrıca sadece ofis pcsinden bahsetmedim oyun bilggisayarlarında bile intel var dedim bence sen suçu değil bilgisayarı toplarkenki kullandığın doanım uyuşmazlığına bak ben düz mantıkla konuşuyo olsam amd derdim emin ol.....
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