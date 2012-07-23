Intel, Core i7-3970X işlemcisini hazırlıyor

İşlemci devi Intel'in masaüstü sistemler için satışta olan en hızlı işlemcisi, 6 çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition. Sandy Bridge-E ailesinin bir ferdi olan bu işlemci, aldığımız duyumlara göre yıl sona ermeden önce daha hızlı bir model ile güncellenecek. Ivy Bridge-E serisi işlemciler için sessizliğini koruyan Intel, henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte muhtemelen son çeyrekte Core i7-3970X Extreme Edition işlemcisini duyuracak.

Resmi herhangi bir döküman olmadığı için işlemcinin detaylarından bahsetmek şu an için zor olmakla birlikte, edindiğimiz bilgiler Core i7-3970X Extreme Edition'on 3.5GHz'de görev yapacağını ve Turbo Boost ile 4GHz'e otomatik olarak çıkacağını gösteriyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde Core i7-3970X Extreme Edition, Intel'in güncel ürün gamında otomatik olarak 4GHz'e çıkabilen son kullanıcı odaklı ilk işlemci modeli unvanını da kazanacak.

Core i7-3970X Extreme Edition, arttırılmış saat hızları dışında diğer özellikleri itibariyle Core i7-3960X'den farkı olmayacak. Toplam bellek kapasitesi 15MB olan işlemci, her çekirdek için çift izlek desteği ile toplamda 12 izlek yeteneğine sahip. 1600MHz'e kadar saat hızı desteği sunan dört kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemci, Extreme Edition ailesinin diğer üyelerinde olduğu gibi hız aşırtma için çarpan kilidi açık olarak geliyor.

LGA2011 formunda olan işlemciyi, yerini alacağı Core i7-3960X'den ayıran bir başka detay ise ısıl tasarım gücü yani TDP değeri. 130 Watt ile gelen Core i7-3960X'den farklı olarak Core i7-3970'de bu değerin 150 Watt olacağı tahmin ediliyor ki bu artışın temel nedeni olarak artan saat hızını sorumlu tutabiliriz. Yıl sona ermeden önce piyasaya çıkacağı düşünülen Core i7-3970X'in, Core i7-3960X fiyatında olması bu işlemci de ise fiyatın düşmesi olası görünüyor.



