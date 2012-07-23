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Intel, Core i7-3970X işlemcisini hazırlıyor

6 yıl
12,9b
1
22
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşlemci devi Intel'in masaüstü sistemler için satışta olan en hızlı işlemcisi, 6 çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition. Sandy Bridge-E ailesinin bir ferdi olan bu işlemci, aldığımız duyumlara göre yıl sona ermeden önce daha hızlı bir model ile güncellenecek. Ivy Bridge-E serisi işlemciler için sessizliğini koruyan Intel, henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte muhtemelen son çeyrekte Core i7-3970X Extreme Edition işlemcisini duyuracak.
Resmi herhangi bir döküman olmadığı için işlemcinin detaylarından bahsetmek şu an için zor olmakla birlikte, edindiğimiz bilgiler Core i7-3970X Extreme Edition'on 3.5GHz'de görev yapacağını ve Turbo Boost ile 4GHz'e otomatik olarak çıkacağını gösteriyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde Core i7-3970X Extreme Edition, Intel'in güncel ürün gamında otomatik olarak 4GHz'e çıkabilen son kullanıcı odaklı ilk işlemci modeli unvanını da kazanacak.
Core i7-3970X Extreme Edition, arttırılmış saat hızları dışında diğer özellikleri itibariyle Core i7-3960X'den farkı olmayacak. Toplam bellek kapasitesi 15MB olan işlemci, her çekirdek için çift izlek desteği ile toplamda 12 izlek yeteneğine sahip. 1600MHz'e kadar saat hızı desteği sunan dört kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemci, Extreme Edition ailesinin diğer üyelerinde olduğu gibi hız aşırtma için çarpan kilidi açık olarak geliyor. 
LGA2011 formunda olan işlemciyi, yerini alacağı Core i7-3960X'den ayıran bir başka detay ise ısıl tasarım gücü yani TDP değeri. 130 Watt ile gelen Core i7-3960X'den farklı olarak Core i7-3970'de bu değerin 150 Watt olacağı tahmin ediliyor ki bu artışın temel nedeni olarak artan saat hızını sorumlu tutabiliriz. Yıl sona ermeden önce piyasaya çıkacağı düşünülen Core i7-3970X'in, Core i7-3960X fiyatında olması bu işlemci de ise fiyatın düşmesi olası görünüyor.


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Humboldt 6 yıl en beğenilen
ivy -e gelmeden ısıtıp ısıtıp sürme politikasına devam

150w tdp nedir 200 mhz fark için
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donaldspangler2019 1 gün yeni yorumcu
Sistemimi yükselttim ve artan performanstan tamamen şaşırdım. Bir I7 gen 1 işlemcisinden bu gen 3'e geçerken performansta bir miktar artış bekleniyordu, ancak bu artış olmadı. Bazı ağır veri dosyalarını yavaşlatmadan sıkıştırarak oyun oynayabilirsiniz.
essay typer
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donaldspangler2019 1 gün yeni yorumcu
Sistemimi yükselttim ve artan performanstan tamamen şaşırdım. Bir I7 gen 1 işlemcisinden bu gen 3'e geçerken performansta bir miktar artış bekleniyordu, ancak bu artış olmadı. Bazı ağır veri dosyalarını yavaşlatmadan sıkıştırarak oyun oynayabilirsiniz.
https://essaytyper.pro/essay typer
1 Yanıt Yanıtla
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Omisis046 18 sa. donaldspangler2019
Konuyu hortlattığın için çok teşekkürler kardeşim.
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Amedra 6 yıl
afedersiniz ama gercekten buna gerek varmidir?...
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cccpasatanerccc 6 yıl
intelden yine gereksiz bir işlemci daha. 2 ay önce intel core i7 2600k için 2000 tl fiyat aldım. Acaba bu işlemci kaç BlN tl olucak?
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Manero 6 yıl
Ivy Bridge-E için soket değiştirmekle uğraşıyorlardır.
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Rocky Balboa® 6 yıl
Gereksiz bir işlemci bence, muhtemelen 3960x'den çok daha pahalı olur
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OGuz51 6 yıl
Dünyanın en hızlı bilgisayarı benimki olucak diyen adam! Ne parasına nede wattına bakar.Gider alır koyar skorlarını burda.. kimisinin ağzı sulanır kimisi fesatlanır :)))
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highgen 6 yıl
Amdnin bu segmentte rekabet edebilir uygun fiyatlı işlemcilerini bekliyoruz ama nerdeeee
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E_Aydin35 6 yıl
Keşke 3960X'e oranlar hız frekansı yüksek olup ısıl waltt gücü o seviye kalsaydı yükselmesi pek hoşnut durmuyor..
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turbo-powwer 6 yıl
Gereksiz.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
gidip AMD alası geliyor insanın !
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kerokeso 6 yıl
150 watt olacağı tahmin ediliyo* imla hatasını düzeltir misiniz?
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vallierevbpk 6 yıl
Bu açıdan değerlendirildiğinde Core i7-3970X Extreme Edition, Intel'in güncel ürün gamında otomatik olarak 4GHz'e çıkabilen son kullanıcı odaklı ilk işlemci modeli unvanını da kazanacak.
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