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Intel, HD 3000P entegre GPU ile giriş seviyesi profesyonel kartlara meydan okuyor

7 yıl
11,3b
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9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, HD 3000P entegre GPU ile giriş seviyesi profesyonel kartlara meydan okuyor
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Sandy Bridge mimarisiyle sunduğu işlemciye entegre HD 3000 grafik birimiyle grafik performansı açısından AMD ve Nvidia'nın giriş seviyesindeki çözümlerine daha önce hiç olmadığı kadar yaklaşan Intel, aynı grafik çözümünden türetilen HD 3000P (Professional) grafik işlemcisinin, profesyoneller uygulamalarda AMD ve Nvidia'nın bu alandaki giriş seviyesi kartları ile rekabet edebildiğin söylüyor.
Sunucu ve iş istasyonları için hazırlanan Xeon E3 işlemcilerinde kullanılan ve yakın gelecekte piyasaya sunulması beklenen Ivy Bridge tabanlı Xeon işlemcilerde de benzer yaklaşıma gidilmesi beklenen HD 3000P, genel olarak masaüstü ve mobil işlemcilerdeki HD 3000 grafik birimi ile çok benzer olmakla birlikte onu ayıran asıl detay olarak sahip olduğu sertifikaları gösterebiliriz.
AutoCAD, SolidWorks ve 3DStudio Max gibi yaygın olarak kullanılan 3D modelleme ve tasarım uygulamalarının sertifikalarına sahip olan HD 3000P'nin, sürücü tarafında bu uygulamalar için ne seviyede optimizasyon içerdiği ise henüz bilinmiyor. Intel'in resmi dökümanlarına göre HD 3000P, Nvidia FX 580 ile benzer sonuçlara imza atıyor hatta bazı testlerde daha yüksek performans veriyor.
Intel, HD 3000P entegre GPU ile giriş seviyesi profesyonel kartlara meydan okuyor
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kerokeso 7 yıl
Şimdi bu işlemci normal bir Z68 anakarta takılabiliyor mu?
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Rubisco 7 yıl
Hepsinde sorunsuzca çalışıp çalışmadığını bilmiyorum ama çoğu z68 lerde çalışıyor. Çarpan kilidi var, bclk ile 3.36 civarına kadar çıkıyor sanırım. SB-e 3820 gibi daha toleranslı değil.
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montevo 7 yıl
onboardlarına göre iyi sayılır bence.ama hiçbir zaman önermem gibime geliyor
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Rubisco 7 yıl
xeon e3 1235, i7 ile aynı özellikleri, daha ucuz. 260$ civarı fiyatı var. Alıp masaüstünde faln kullanılabilir rahatça.
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7Mhz 7 yıl fx57
fx57

Sandy Bridge mimarisiyle sunduğu işlemciye entegre HD 3000 grafik birimiyle grafik performansı açısından AMD ve Nvidia'nın giriş seviyesindeki çözümlerine daha önce hiç olmadığı kadar yaklaşan Intel...

Yanlış anlaşılsın diye yazılmış bir genellemeye benziyor. Rekabet etmesi gereken gpu'lara, yakın denebilecek kadar yakın olduğunu hiç sanmıyorum.
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EXcom_Zkko 7 yıl
Intel DX10 diye sattığı 4500mhd GPU'larına shader version 3.0 (dx9c) üstünü vermeye bi başlasın da, sonra gitsin solidworks, 3dsmax falan kassın.


GPU konusunda daha 40 fırın ekmek yemesi lazım...
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cntzlm 7 yıl
Intel hala toz yutuyor GPU larda ki atom işlemcilere ve o nesilde olan işlemcilere vediği GPU lar sadece masaüstü görüntülemek için kullanılabilir desem yanlış olmaz herhalde intel AMD yi bu konuda örnek almalı...
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müntekim 7 yıl
De get intel opengl 4.0 destek sağlada ondan sonra görüşelim , daha 3.0 yeni desteklemeye başladın.
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E_Aydin35 7 yıl
İntel iyi adımlar yapıyor GPU dalında..
Ve kafaya takarsa yapar bence. :)
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