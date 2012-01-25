Intel, HD 3000P entegre GPU ile giriş seviyesi profesyonel kartlara meydan okuyor

Sandy Bridge mimarisiyle sunduğu işlemciye entegre HD 3000 grafik birimiyle grafik performansı açısından AMD ve Nvidia'nın giriş seviyesindeki çözümlerine daha önce hiç olmadığı kadar yaklaşan Intel, aynı grafik çözümünden türetilen HD 3000P (Professional) grafik işlemcisinin, profesyoneller uygulamalarda AMD ve Nvidia'nın bu alandaki giriş seviyesi kartları ile rekabet edebildiğin söylüyor.

Sunucu ve iş istasyonları için hazırlanan Xeon E3 işlemcilerinde kullanılan ve yakın gelecekte piyasaya sunulması beklenen Ivy Bridge tabanlı Xeon işlemcilerde de benzer yaklaşıma gidilmesi beklenen HD 3000P, genel olarak masaüstü ve mobil işlemcilerdeki HD 3000 grafik birimi ile çok benzer olmakla birlikte onu ayıran asıl detay olarak sahip olduğu sertifikaları gösterebiliriz.

AutoCAD, SolidWorks ve 3DStudio Max gibi yaygın olarak kullanılan 3D modelleme ve tasarım uygulamalarının sertifikalarına sahip olan HD 3000P'nin, sürücü tarafında bu uygulamalar için ne seviyede optimizasyon içerdiği ise henüz bilinmiyor. Intel'in resmi dökümanlarına göre HD 3000P, Nvidia FX 580 ile benzer sonuçlara imza atıyor hatta bazı testlerde daha yüksek performans veriyor.