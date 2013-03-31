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Intel, Haswell işlemcisinin yeni GPU'su ile GRID 2 oyun demosu gerçekleştirdi

6 yıl
2,1b
1
55
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Haswell işlemcisinin yeni GPU'su ile GRID 2 oyun demosu gerçekleştirdi
Önümüzdeki hafta içerisinde işlemcilerindeki entegre grafik birimleri için performans arttırıcı yeni sürücü güncellemesini yayınlamaya hazırlanan Intel, Haziran ayında lanse edeceği Haswell kod adlı 4. nesil Core işlemci ailesinde yeni bir grafik işlemci tasarımına geçiş yapacak ve bazı işlemci modellerinde grafik birimi için dahili bellek te kullanacak. Çok sayıda yeni özellik ve ciddi bir performans sıçraması ile geleceği belirtilen 4. nesil Core işlemci ailesindeki GPU tasarımı için Intel, yeni bir oyun için performans demosu da gerçekleştirdi.
Modeli açıklanmayan Haswell işlemciye sahip dizüstü bilgisayar üzerinde gerçekleştirilen demoda, oyun olarak Grid 2 kullanıldı. Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda yapılan demoda, Full HD çözünürlüğü çalıştrılan oyunun, akıcı bir şekilde oynandığı belirtildi. Intel tarihinin, grafik çalışmalarındaki en ciddi yatırımı olarak gösterilen yeni graifk işlemci tasarımı, oyunlar için yeni teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. GRID 2 oyununda da gösterilen PixelSync isimli yeni teknoloji karmaşık geometri hesapşamalar gerektiren duman, saç, ağaç yaprakları ve çit gibi gibi objelerin daha gerçekçi bir şekilde görüntülenmesine olanak tanıyor, gene olarak karışık kısmi olaraksa şeffaf piksellerin daha kolay yapılmasını sağlıyor.
PixelSync'a ek olarak çeşitli yeni özelliklerle donatılan ve en güncel DirectX API'laına destek sunan yeni grafik işlemci tasarımının, masaüstü ve mobil işlemci modellerine göre 3 ya da 4 farkı versiyon olarak sunulması bekleniyor. Intel şu anda GT1 ve GT2 ya da ticari isimlendirmesi ile HD2500 ve HD4000 olmak üzere iki farklı grafik birimi sağlarken, Haswell ile birlikte ultrabook'lara özel versiyon ve dahili belleğe sahip özel bir seçeneğin de olması bekleniyor.

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Normsoner 6 yıl en beğenilen
intele güven olmaz gene videodan oynatmışdır belki :D
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TakeNoPrisoner 6 yıl
Olur da Haswell kader alırsanız gt2yi
Apuşup kalırsınız görürsünüz firefoxtaki tilkiyi
Hepsi yalan hep para tuzağı ne amd ne intel
Alın ipliği de anneleriniz örsün birer dantel
Donanimoğlan der ki yeter artık anakartı rami
Artık arkadaşlar yemesinler şu yemi
Bırakın artık almayın cebimizdeki son demi
Yeni çipsetli anakarta şu işlemci ne yaraşır
Olur da Haswell kader alırsanız gt2yiApuşup kalırsınız görürsünüz firefoxtaki tilkiyiHepsi yalan hep para tuzağı ne amd ne intelAlın ipliği de anne...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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sangreal_1905 6 yıl
apu kısmında amd nin daha başarılı olduğnu biliyoruz ben gene bu sene içinde cıkacak apularda amd nin üstünlüğü intele vereceğini hiç düşünmüyorum.

BKZ.

AMD Temash tabanlı tablette dirt showdown 1080p

apu kısmında amd nin daha başarılı olduğnu biliyoruz ben gene bu sene içinde cıkacak apularda amd nin üstünlüğü intele vereceğini hiç düşünmüyorum....
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xmayus 6 yıl
DH Misafiri
@Xtrackingintelfanların bu çamur atma maksatı ile düştükleri durumu kurtarabilmek için buldukları mazerete bayılıyorum! :)eğer verecek cevabın varsa buyur böyle ver bak yukarındaki arkadaş bana yazmış benden istekde bulunuyor yani yazmak istedikten sonra cevap verilebiliyor !sen üye değilsinde bu yüzden cevap veremiyorum bir mazeret değilidir! :)beni siteye üye yaptıracaksın da oradan e-mail adresimi öğreneceksin, ne işler peşindesin? dizüsütünde bilgisayar üreticisi müşterilerine amd işlemci kullanmasınlar rüşvet verip mahkemeden cezadan amd ile anlaşarak kurtulan, bildiğin pentium 4`ün üstüne performans işlemci etiketi yapıştırıp 1000 dolardan satıp müşterilerini kendine kızdıran bir fırıldağı savunmaktan daha iyi bir işiniz yok mu sizin yahu!intel sevebilirsiniz gereksiz yere fazladan para ödeyerek intel alabilirsiniz özgür iradenizdir isterseniz intel işlemcilerden bütün duvarı kaplayavilirsiniz kimse de buna birşey diyemez ve buna hakkı da yoktur ama sırf kendi önyargıya dayanan şahsi sevginizden dolayı bilip bilmeden bu markayı övüp millete fazladan parayı ödetip maddi zarar vermeye kimsenin hakkı yok, millet ram`den kısıtlıyor ordan burdan kısıtlıyor ki sizlerin ballandıra bllandıra övdüğünüz işlemciye parasını yettirebilmek için, teknoloji marketlerde intel i3 en fazla satılan işlemci ve 300 tl`ye satılıyor i3`den yavaş sanıldığı için i3`e yönlenilen 280 tl`ye satılan fx 6100 ise daha az satıyor ama bakın fx 6100`ün gerçek performansı nasıl:http://www.youtube.com/watch?v=jV2Voo5h3eUzaten benchmark yanılgısı hakkındaki bütün gerçeklerin böylesine gözler önüne serilmesinden sonra, bana karşı verecek cevabım var iddialarında bulunmak; k.o. olduğu hakem tarafından duyurulmuş boksör hakkında, birazdan kalkıp rakibini yenecek demeye benziyor @CoMradES88 siteye üye değilim :)önemli bir konu herhalde e-mail adresinizi bildirirseniz hotmail`de tek kullanımlık e-mail alır sizinle iletişme geçerim

Hocam adresini filan ver vallahi tanışıcam oturup sohbet edicem seninle... Sonunda aklı başında neyin ne oldugunu bilen düzgün bir insan donanımcı gördüm(anlık olarak) ya çok şükür. Aklımdakilere ayna olmuşsun resmen. Ben yazmaya çok üşendim bazen yazıp sildim ama sen üşenmeden anlatmaya calışmıssın sabrın ve azmin için tebrik ediyorum...
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CoMradES88 6 yıl
@DH Misafiri sizin açınızdan çok önemli sayılmaz tahminimce, benim için önemli ama :D
deniz_cagil88@hotmail.com yada pert_boy@hotmail.com hangi adresten isterseniz, oradan irtibata kurabiliriz....
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DH Misafiri 6 yıl
@Xtracking
intelfanların bu çamur atma maksatı ile düştükleri durumu kurtarabilmek için buldukları mazerete bayılıyorum! :)
eğer verecek cevabın varsa buyur böyle ver bak yukarındaki arkadaş bana yazmış benden istekde bulunuyor yani yazmak istedikten sonra cevap verilebiliyor !
sen üye değilsinde bu yüzden cevap veremiyorum bir mazeret değilidir! :)
beni siteye üye yaptıracaksın da oradan e-mail adresimi öğreneceksin, ne işler peşindesin?
dizüsütünde bilgisayar üreticisi müşterilerine amd işlemci kullanmasınlar rüşvet verip mahkemeden cezadan amd ile anlaşarak kurtulan, bildiğin pentium 4`ün üstüne performans işlemci etiketi yapıştırıp 1000 dolardan satıp müşterilerini kendine kızdıran bir fırıldağı savunmaktan daha iyi bir işiniz yok mu sizin yahu!
intel sevebilirsiniz gereksiz yere fazladan para ödeyerek intel alabilirsiniz özgür iradenizdir isterseniz intel işlemcilerden bütün duvarı kaplayavilirsiniz kimse de buna birşey diyemez ve buna hakkı da yoktur ama sırf kendi önyargıya dayanan şahsi sevginizden dolayı bilip bilmeden bu markayı övüp millete fazladan parayı ödetip maddi zarar vermeye kimsenin hakkı yok, millet ram`den kısıtlıyor ordan burdan kısıtlıyor ki sizlerin ballandıra bllandıra övdüğünüz işlemciye parasını yettirebilmek için, teknoloji marketlerde intel i3 en fazla satılan işlemci ve 300 tl`ye satılıyor i3`den yavaş sanıldığı için i3`e yönlenilen 280 tl`ye satılan fx 6100 ise daha az satıyor ama bakın fx 6100`ün gerçek performansı nasıl:
youtube.com/...
zaten benchmark yanılgısı hakkındaki bütün gerçeklerin böylesine gözler önüne serilmesinden sonra, bana karşı verecek cevabım var iddialarında bulunmak; k.o. olduğu hakem tarafından duyurulmuş boksör hakkında, birazdan kalkıp rakibini yenecek demeye benziyor
@CoMradES88 siteye üye değilim :)
önemli bir konu herhalde e-mail adresinizi bildirirseniz hotmail`de tek kullanımlık e-mail alır sizinle iletişme geçerim
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Rubisco 6 yıl
Konuyu acayip acayip yerlere getirebilmişsiniz ya bravo. Haberin kendisi ile yorum yapamayıp Intel'i övmeye kalkmak ne derece başarıdır? DH gibi bi yerde bunu yapamayanı döverler zaten ://

1. PixelSync, (order independant transparency / OIT)
2. InstantAcess, (GPU ve CPU'nun aynı adress alanını kullanabilmesi)

ikisi de Intel'in AMD'den arakladığı şeylerin arasına girmiş yeni zımbırtılardır o kadar. Eleştrecekseniz böyle eleştrin.
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DH Misafiri 6 yıl
@OverClocK1ng
Ve yine önceden yeminli olmama rağmen yine dünya küp şeklindedir iddilarına karşılık dünyanın küre şeklinden olduğunu kanaıtlama çabası içersinde buldum, aslında kimseyi muhatap almıyorum diye yazmıştım ama her işlemci ekrankartı haberinde dönen yeni bir palavra var ki karşı taraftan bir cevap gelmeyince intelfanlar iyice coşmuş durumda olduğundan cevap verecek bazı durumlar oluştuğundan cevap yazıyorum
1.yazım hatası yapmayacaksın diye dayatma ile önceki yazıda yazım hatasından bütün yazıyı çöpe atmaya çabalama uyanıklığını mazur göstermeye çalışmayınız :)
o zaman sizin bu sitede kimseyi muhatap almamanız gerekiyor çünkü herkes yazım hatası yapabiliyor hatta eğer dikkat ederseniz donanımhaber makalesini yazanlarda sıklıkla yazım hatası yapıyorlar, benim koca yazımdaki basit bir yazım hatasını gerekçe göstererek cevap vermeye değmez diyen size o zaman bu sitede ne işiniz var derim ayrıca diğer teknoloji siteleride yazım hataları var! O kadar kişinin yazım hatasını gözardı ederken havadan nem kapma şiddetinde lafı bile edilmez derecede ufak bir yazım hatasına neden böyle fırtınalar kopartıyorsunuz ? yahu pardon unutmuşum içlerinden birtek intel gerçeklerinden açıklayan ve nasıl bir fiyasko olduğunu gözler önüne seren birtek benim!
2. ben siteye üye olmama sebeplerim var kimsede benden hesap soramaz burası özgür bir ülke, ne zaman bir intelfanın işine gelmeyen yazı yazdığımda hep aynı karşılığı alıyorum :)
3. neden saçma videoymuş işinize gelmediğinden olmasın sakın siz neden saçma olduğunu iddianızın gerekçesini açıklayamıyorsunuz ama ben video neden çok anlamlı açıklayım:
çünkü senlerdir insanların kandırılmasına vesile olan benchmark ve gibi programların işlemci performansını ölçmekte hiçbir şekilde güvenilir olmadığını benchmark testinden rakine 2 misli fark atan işlemcinin gerçek karşılaştırmada takke düştü kel göründü olduğunu görüyoruz!
ne alo nasıl oyun işlemcisi değil yahu! İ7`den bahsediyoruz , oyun için tasarlanmadığını iddia ederek düşülen komik durumdan kurtarmayı çabalığınız işlemci benchmark testinde rakibinden 2 misli hızlı gözüktüğünü hatırlatırım! ama gerçek zamanlı karşılaştırmaya gelince durum tıss! Kelimenin tam anlamı ile intel`in nasıl bir fiyasko olduğu gözler önüne seriliyor
Zaten sizin oyun için tasarlanmadığını iddianızın doğruluğundan olsa gerek bu yüzden doananımhaber`de bu işlemciyi oyunlarda test ediyor! ;) oyun için tasarlanmadığını iddia eden birtek sizsiniz ayrıca sizin oyun için tasarlanmayan olarak anlattınız işlemci gerçekte i7 değil xeon`dur ;) kaldı ki test birde 2700k var 2008 üretimi amd işlemciden yine 4-5 fps hızlı :) (i5 işlemci 8150den şöyle hızlı böyle fark atıyor iddilarından ortalık yıkılıyor da! i7`nin bile durumu ortada)
4. gelmişsiniz 8150 işlemcinin performansını bomba diye sunmaya çalışmışsınız ortada bomba bir durum yok çünkü zaten herkes biliyor satış öncesi amd zaten bizzat kendi sitesinden duyurmuştu! 4 çekirdek sandy bridge işlemciyi 2x2 çekirdek intel işlemciyle karşılaştırıp sanki selefinden %50`miş gibi gösterme fırıldaklığı yapan birtek intel var!
ayrıca 8150 satın almak bir sürü sebep var 8 çekirdek gelişmiş turbo özelliği gibi zaten daha hızlı olan 8350 şu an piyasada.
5.daha geçende yazdınız intel video encode işlemcinde rakibinden 11 misli olduğunu iddia ediyordunuz şimdi gelmişsiniz intel gerçekleri gözler önüne serilince 2012 senesinde üretilmiş 2500 tlye satılan i7 3960x işlemciye karşılık direkt 8150`yi es geçme uyanıklığı ile phenom 2 ile i7 3960x`yi birbirine rakipten sayıyorsun bu naneyi yediğiniz yetmemiş gibi birde üstüne yaaa gördünmü tam 2.5 misli fark var gayet rahat diyebilmekten hiçte rahatsız olmuyorsunuz ya helal olsun diyorum! (nerde sizin iddia ettiğiniz video encode işlemcindeki 11 misli fark (?) soğuk suya girdide çekti mi yoksa!?) 2.5 misli bir fark gösterebilmek için 4 sene öncesi üretilmiş phenom 2`den 2.5 misli hızlı diye böbürlendiğiniz işlemcinin 10`da 1 fiyatına satılan işlemciyi karşılaştırıyorsunuz!
arkadaşım ben phenom 2 işlemci ile i7 işlemciyi karşılaştırıyorum çünkü alay ediyorum anlasanıza, çünkü övüle övüle bitirilemeyen intel`in nasıl bir fiyasko olduğunu gözler önüne sermişim, eğer işlemci gibi bir platformda 2500 tl`ye satılan i7 3960x işlemci 170 dolara satılan 4 sene yaşı büyük artık piyasadan kalkmasına ramak kalmış bir işlemci karşısındas gözle görülür bir fark ortaya koyamıyorsa düştüğü durum kelpazedir, kafasını kullanan kendisine saygısı olan herkesin maskotu durumuna düşer ki şu elalemin işlemcisi için millet kendini paraladı yüzünü görmediği adını bilmediği insanların kalbini kırmaktan çekinmedi forum siteleri teknoloji siteleri bile bu kavşa savaş durumuna kendilerini kaptırıp müşterileri olan kullanıcıları kendilerinden soğutmak pahasına; intel hakkındaki gerçekleri yazan yazıları sildiler o kadar kıyamet o kadar gürültü patırtı o kadar verilen savaş hepsi işte böylesine fiyasko olan intel içinmiş, şuna sevabına su götür desen kimse yapmaz ama elelemin fırıldağı için millet birbirini paralıyor!
i7 3960x in rakibi phenom 2 değil 8150`dir bakın tabloda 22 puan gibi ufak bir fark var, diyelim ki 10 dakika fazla bekleyemem diyorsan o aradaki fiyat farkına 2. kart alırsın sli yada crossfire yaparsın intel işlemciye fark atarsın!
tabiî ki bunun ardından hemen artık intelfanlar tarafından temcit pilavlıktan bile çıkmış; elektrik faturası senaryonuza geliyoruz; bizim evde şu anda 2 bilgisayar çalışıyor her 2 bilgisayarda tam 24 saat çalışıyor (malum download olayı) bu bilgisayarlardan biri benim pentium d olan sistem diğeri i7 3930x nforce 580 27 inch monitör, 2. Bilgisayar gelmeden önce elektrik faturası 80 tl geliyordu 2. Bilgisayar geldikten sonra 81 tl oldu yani kabaca gözle görülür bir fark oluşmadı, ben bu elektrik faturası durumuna özellikle dikkat ettim çünkü 2. bilgisayar geleceği zaman elektrik faturasından dolayı endişeli idik ancak korktuğumuz gibi bir durum çıkmadı, yeni ekran kartı taktım elektrik faturası şu kadara fırladı laflarının hurafe olduğu tecrübe ile sabittir!
gelelim şu köfte olayına hayır verilen 1 köftede kaliteli et değil düpedüz eşek eti!
işlemci performansda rakibine karşı gözle görülür bir fark ortaya koyamıyor
birkaç saat kullanınca hantallaşacak kadar berbat bir işlemci
ısınıyor 22nm olmasına rağmen ısınma durumundan dolayı ivy bridge işlemcilerin bile overclock sorunu olduğunu bilen bilir (internette ivy bridge kullancılarının şikayetleri ile ilgili haberleri okuyabilir) hatta bir tanesini ben vereyim:
chip.com.tr/...
6. gelelim sizin neden sesini çıkarıyorsun da denizi bulandırıyorsun (aslen canımı sıkıyorsun anlamında) ayarındaki yazınıza:
yazımın başında hani dedim ya burası özgür bir ülke siz inteli bir ana baba gibi seviyorsunudur inteli tercih edersiniz neyi tercih ederseniz hiçbirimiz birşey diyemeyiz ama iş ben doanım uzmanıyım şöyle biliyorum gözünüz kapalı şunu alabilirsiniz deyip insanları yanlış yönlendirip daha yavaş işlemciye gereksiz yere fazladan para ödetip insanlara zarar verilip ortam ... ediliyorsa işte o zaman bize de söz hakkı doğar, nasıl ki benim insanlara keyfiye tekme tokat dalmam özürgürlüktür gibi laf özgürlükle bağdaşmıyoryorsa buradaki durumunda bir özgür irade ile ilgisi yok tam tersine insanları kendi görüş ön yargısına göre bir yönlendirme var, şu üst üste olan işlemci haberi ile ilgili konuda ben bu işi biliyorum intel müthiş performans sunuyor gözünüz kapalı alabilrsiniz anlamındaki 20 adet yazıyı peydahlayan ben değilim!
son olarak: yazınızdaki emirvakililik gözümden kaçmadı yinede diğer mors olmuş intelfanlar gibi hakaret ve küfür etmediğiniz için teşekkür ederim
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ömr0681 6 yıl
İyi hoş diyosunuzda arkadaşlar benım ekran kartı 1 haftadır servıste benım gıbı oyun bagımlısı bırı ne yapacak bıostan acacak hd 4000 i Dıshonored ı orta ayarda olsa oynuyacak bunun neresı gereksız 20-25 karede yeter bu yoklukta


Genel olarak degıl ama bu işlemcidekı gpu lar AMD olsun Intel olsun faydalı yetek lastık hesabı fazla goturmesede lastıkcıye kadar atar ıdareten
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Tugrul_512bit 6 yıl
Oyunlarda FMAC-3 tipi komutlar kullanılabilse buldozerin 2 çekirdeği bile fazla oyunlara.
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P3rF3cT55 6 yıl
Eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir(gpu kısmı için konuşuyorum)
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OverClocK1ng 6 yıl P3rF3cT55
P3rF3cT55
Eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir(gpu kısmı için konuşuyorum)

Ama CPU su ve güç tüketimi iyi. GPU da %30 artacak. O da bir ekstradan iyi olur...
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DH Misafiri 6 yıl
@OverClocK1ng
koca bir yazıdaki ufak bir yazım hatasından, paylaştığım onca bilgiyi hepsini harcamaya kalkmışsınız bu kadarına pes doğrusu!
eğer yazım hatasından kafası karışan varsa doğrusunu yazayım: intel pentium d çift çekirdek 3 ghz 3 gb ram nvidia 9600 ekran kartı windows 7 32 bit
öyle lafla değil buyurun buda iddiamın kanıtı:
donanimhaber.com/...
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OverClocK1ng 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
@OverClocK1ng
koca bir yazıdaki ufak bir yazım hatasından, paylaştığım onca bilgiyi hepsini harcamaya kalkmışsınız bu kadarına pes doğrusu!
eğer yazım hatasından kafası karışan varsa doğrusunu yazayım: intel pentium d çift çekirdek 3 ghz 3 gb ram nvidia 9600 ekran kartı windows 7 32 bit

öyle lafla değil buyurun buda iddiamın kanıtı:
donanimhaber.com/...
Valla o zaman yazdıklarına dikkat edeceksin arkadaş. Yazım hatası yapmamaya çalışacaksın.

Bu biiir.

2. si ise madem takip ediyorsun, gireceksin hesabınla, biz de kimle muhatap olduğumuzu bileceğiz.

Son olarak ise şu verdiğin inceleme kadar saçma örnek görmedim. Sen o incelemeyi izlediğine emin misin?

Sadece şunu söyleyeyim. Oradaki 1200 Dolarlık işlemciyi gösterip de bugünün 1200 Dolarlık işlemcisi 5 sene önceki 170 Dolarlık işlemciden 2 kat bile hızlı değil demek öyle saçma bir şey ki.

Bu dediğin ile sen bana güya Intel'i kötülemeye çalışıyorsun ama incelemeye bakarsan Winrar testi hariç hiç bir testin, işlemcilerin çoklu işlem yeteneklerini ve 4 kanal bellek bant genişliğini de kullanmadığını görebilirsin.

Nereden görebilirim dersen de AMD'nin 8150 işlemcisine iyi bak. Bu işlemci 8 çekirdek olmasına rağmen (4 modül) göstermesi gereken gücü hiç gösterememiş.

Kaldı ki orada Core i7-2700K gibi bir işlemci var ve o işlemcinin fiyatı 1200 Dolar da değil ve o 1200 Dolarlık işlemciyi de oyun gibi yerlerde geçtiği dahi görülüyor.

Onu da geçtim, kimse sana zorla "Git SandyBridge-E işlemci ve X79 anakart al" demiyor. Paran hangisine yetiyorsa onu alırsın.

Esas bombayı patlatıyorum:

Hani Intel'i kötülemek için bana "1200 Dolarlık işlemci 5 yıl önceki 170 dolarlık işlemciyi geçemiyor" diye.

O zaman o testi iyi izle. Zira kendi gösterdiğin inceleme videosundaki örneklere bakarsak AMD hiç bir halt yememiş. O 2008 in işlemcisi ile AMD'nin daha 1-2 yıllık işlemcisi aynı performansları vermiş. Hobaaaaaaaaa. Gördün mü. Kendi örneğin sana döndü...

Hadi bir şey daha sana: Arada 4-5 FPS fark var demişsin. O i7-3960X işlemcisini insanlar oyun oynamak için mi alıyorlar ki oyun testlerini örnek gösteriyorsun? Orada iş için kullanılan uygulamalara bakarsan yer yer 2 yer yer ise 2.5 kata varan oranda fark attığını göreceksin. Oyun için 3570K çok ideal. Fiyatı da 230 Dolar. AMD'nin FX serisi ile aralarında 30-35 Dolar fark var. Ama 3570K da çok iyi video encode yapan ekran kartı da var. Ayrıca güç tüketimiyle elektrik faturasını da çok daha az getirecektir. Bilmiyorum oradaki testte X264 Video Encode sonuçlarına baktın mı? 2008 in AMD X4 işlemcisi 24 kare alırken 3960X 59 kare almış. Aradaki fark 2.5 kat !!!

En son olarak ta. Demişsin ya hani: "Diğerleri 1 liraya 4 köfte verirken, Intel 10 liraya 1 köfte veriyor" diye.
Ben de diyorum ki: "Köfteden köfteye fark var. Sen gider 1 liraya 4 tane içinde ne eti olduğu belli olmayan köfteden yersin, veya lezzetsiz köfte diyelim,
başka birisi de gider Dünyanın En Lezzetli Köftesi diye 4 tane köfteye 10 lira verir. Adamın köfteden ne beklediğine bağlı. En lezzetlisini yemek istiyorsa verecek.

Bu işlemci de iş hayatının işlemcisi. Adamın ihtiyacı varsa parayı bastırır alır. Sana kimse zorla al demiyor. Ama Intel bu seriyi geçen sene iyi satmış olacak ki şu anda IvyBridge-E serisini çıkartmaya hazırlanıyor. Demek ki alan insanların işlerine yaradı ve öyle bir işlem gücüne ihtiyaç var ki epey satılmış.

Kalkıp ta bana İş hayatının işlemcisi , oyunda normal işlemciden birkaç FPS fazla performans verdi diye örnek verme.
İşler dediğin gibi olsaydı bugün oyun oynatmada pek başarılı olmayan, ama çizim yaparken şahane performans veren Quaddro ekran kartları olmazdı.
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Xtracking 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

@OverClocK1ng

koca bir yazıdaki ufak bir yazım hatasından, paylaştığım onca bilgiyi hepsini harcamaya kalkmışsınız bu kadarına pes doğrusu!



eğer yazım hatasından kafası karışan varsa doğrusunu yazayım: intel pentium d çift çekirdek 3 ghz 3 gb ram nvidia 9600 ekran kartı windows 7 32 bit







öyle lafla değil buyurun buda iddiamın kanıtı:



donanimhaber.com/...



sen önce foruma kayıt olda ondan sonra konuşalım.
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CoMradES88 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

@OverClocK1ng

koca bir yazıdaki ufak bir yazım hatasından, paylaştığım onca bilgiyi hepsini harcamaya kalkmışsınız bu kadarına pes doğrusu!



eğer yazım hatasından kafası karışan varsa doğrusunu yazayım: intel pentium d çift çekirdek 3 ghz 3 gb ram nvidia 9600 ekran kartı windows 7 32 bit







öyle lafla değil buyurun buda iddiamın kanıtı:



donanimhaber.com/...



Merhaba müdür. Pm atmaya çalıştım size, kapatmışsınız Pm'ye profilinizi.
Açabilirmisiniz ?
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DH Misafiri 6 yıl
yahu bu nasıl uzun bir yazıdır diyenlere özet: intel işlemcilerin sanki amd`den hızlıymış gibi görünmesinin hilesi benchmark ve gibi test programlarında saklı çünkü bu test programları intel işlemciye göre dizayn edilmiştir, ama siz; bütün gününüzü benchmark testi yaparak geçiriyorsanız bilgisayarı başka hiçbir amaçla kullanmıyorsanız gönül rahatlığı ile intel alabilirsiniz!
artık bir işlemci haberi görünce tüylerim diken diken oluyor çünkü olacaklar ve olanlar her zaman ki aynı saçmalık; kendisi başka bir işlemci kullanmadığından elindeki gariban işlemciyi dünyanın en iyi işlemcisi zanneden donanım cahilleri; elin şımarık aç gözlü kullancılarını defalarca saf yerine koyacak kadar kendini bilmez ecnebi firması fazla fazla satıp piyasanın %80`ien sahip olmasına rağmen daha da fazla satsın, rakibi olan kullanıcılarına saygılı harika işlemciyi üreten az satan firma iflas etsin diye intel şöyle iyi böyle iyi rakibine fark atıyor palavralarıyla ortalığı bulandırıyorlar. bilgisayara intel ile başlamış amd`ye geçmiş olmaları sebebi ile anlatılanların %100 palavra olduğunu bildiklerinden verilen yanlış bilgileri düzeltmek istediğinde intelfanlar ortamı sinsilikle tartışma ortamına sokup sitenin desteği ile istediklerini elde ediyorlar bu sayede; donanım bilmeyen işlemci seçimi yapacak kişileride daha yavaş olduğu halde daha pahalı olan işlemciye yönlendiriyorlar . pekala efendim intel bunlara madalya mı veriyor yada intel`de hisseleri mi var yada intel babalarının malımı ki intelfanlar kendilerini böylesine paralıyorlar? bu soru trilyonlarca kez amdcilerden kendilerine sorulduysa da hiçbir intelfan bu soruya cevap veremedi.
şimdi isim vermeyeyim meydanı boş bulmuş elemanın biri bir video edit işleminde amd işlemcide işlem 3-4 saat sürerkenmiş intel `de 20 dakikada sürmüşmüş yani 11 misli daha hızlı olduğu gibi uçuk bir iddiası var elemanın, benim bu palavraya cevabım; üstüne ekmek yumurta almaya da bakkala gidiyor mu bulaşıklarıda yıkıyor mu diye sormak geçiyor içimden, çünkü elemanın iddiası bu kadar uçuk ve komik, son zamanlarda intelfanlarda yeni bir moda türedi sanki memlekette bilgisayar alanların %95`i oyun ve internet amaçlı almıyorlarmışçasına intel`in video edit işleminde daha performanslı olduğunu palavrasını her seferinde dile getiriyorlar, memleket sanki holywood gibi bir film şehrine dönmüş gibi video edit performansı övülüyor, sanki millet video üstüne video editleyip bundan dünyanın parasını kırıyormuş gibi gelmişler 2500 tl paraya satılan işlemciyi övmekten kendilerini paralıyorlar internet kafelerin tıklım tıklım dolduğu bir memlekette!
hani dedim ya intelfan meydanı boş bulmuş; tabi neden meydanı boş bulmasın ki ben 2 ay önce bir intelfana cevap yazdım eleman her intelfan gibi tökezledi, intel benchmark testleri sayesinde rakibinden hızlıymış gibi gözüküyor deyip kanıtını sunduğumda bir cevap verememesine rağmen bana cevabı yine test sonuçları vermeye çalışarak fıkravari durum oluşturmuştu
peki ne oldu; benim intelfanların işine gelmeyen bütün yazılarım bir bir silindi ki bu elemanın bana ettiği hakeret küfürlere cevap vermeme rağmen adama meydan serbest adam daha da ağır küfür hakaret içerekli yazılar yazdı siteyi uyarmama rağmen o yazının bir harfine bile dokunulmadan öylece hala da öylece duruyor!
bu yüzden de artık yazıma kimseyi muhatap almıyorum
intel bu benchmark test programını yapan firmaların anıtını yapsa yine de namkörlükle suçlamaız gerekir üç kuruşluk program sayesinde dünyanın ekmeğini yedi yemeye de devam ediyor
donanım bilgisinden bir haber celeron işlemciye mahkum intelfanlar bu test sonuçlarına aldanarak benim babam senin babanı döver bir komedivari; internette intel rakini geçer ezer k.o. yapar palavralarıyla ortalığı birbirine katıyorlar pektabiki yanında hepside donanım uzmanı oldukları yalanını ortaya atıyorlar (işin acıklı tarafı bu komedi yalan palavralara aldanıp intel işlemci alanlar var, ingiliz atı veya arap atı fiyatına katır satın alıp katıra binmek nasıl bir dramdır!)
daha önce bu forumda trilyonlarca kez paylaştım 2012 üretimi 1200 dolarlık intel işlemci 2008 üretimi 170 dolara satılan amd işlemciye benchmark testinde %50 fark atıyor ama iş gerçek oyun performans karşılaştırmasında 2012 üretimi 1200 dolarlık intel işlemci 2008 üretimi 170 dolara satılan amd işlemciden sadece 4-5 fps hızlı o kadar.
ayrıca benim şu anki bilgisayarım 2005 üretimi intel pentium d çift çekirdek 3 ghz ram nvidia 9600 windows 7 32 bit (bu bilgisayar bana hediye geldi yoksa bilgisayarım yoktu)
bu bilgisayar need for speed run ve crysis 2 oyununu oynattığında işlemciyi %100 kapasitede kullanıyor her 2 oyunda hafif takılıyor yada yavaşlıyor, geçen yaz bilgisayım bakımda olduğundan arkadaşımın masa üstü bilgisayını ödünç aldım
bu bilgisayar özellikleri ise şöyle:
intel i7 3 ghz sanal 4 çekirdek toplam 8 çekirdek ddr3 8 gb ram benim bilgisayarımla aynı güçte bir ekran kartı windows 7 64 bit
ve bu bilgisayar crysis 2 oyununu oynattığında işlemcinin %80`nini kullanıyodu, işte intelfanların yere göğe sığdırmadığı intel işlemcilerin performansı bu kadar gülünç! ayrıca bu kadarla kalsa yine iyi intel hayatımda gördüğüm en uyduruk işlemcileri üretiyor, ordan burdan onlarca intel kullanmışlığım vardır, kullanıpta hakkında yalan söylemeyecekler iyi bilir; intel işlemci kullanıldıktan birkaç saat sonra hantallaşır, biri 5 diğeri 9 yaşında olan yeğenlerimin i7 işlemcili dizüstü bilgisayarları var takriben 2 saat oyun oynadıktan sonra bilgisayar hantallaştığından bilgisayarı makine yoruldu diyerek kapatıyorlar! :D
intel`in rakibinden hiçbir alanda 3-4 misli hızlı olmasına imkan yok çünkü rekabetçi değil, intel`i sadece ve sadece satışa odaklı firma demeye bin şahit lazım türk telekom`un amerika şubesi diye tanımlayabiliriz!
yani ne kadar para o kadar köfte gibi bir muhabette yok! diğerleri 1 liraya 4 köfte veririken kendisinin 10 liraya verdiği 1 köfteye de yiyen müşterinin ağzına bakarak acaba çok mu bonkör davrandım diyen bir anlayış ve yönetime sahip kurum!
diyelim bir hata oldu intel yanlışlıkla rakibinden 3-4 misli hızlı işlemci üretti bunu hemen fark eder etmez işlemcinin performansını düşürür çünkü inte`e göre fazla hızlı işlemci uzun süre yettiğinden müşterinin yeni işlemci satın alınmaması tehlikesini tetiklemesi demektir, intel kullanıcılarının 2 senede bir değil 6 ayda bir yeni işlemci alsın ister.
milleti keyfiye kısıtlayıp upgrade edilen işlemci yanında gereksiz yere yepyeni anakartını da çöpe attırıp yeni anakart satın almaya zorlayan bir firmadan da başka birşey beklenmez!
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OverClocK1ng 6 yıl
Yukarıdaki zat bana da dokundurmuş ama hem laf dalaşına girmek istemiyorum.

"2012 üretimi 1200 dolarlık intel işlemci 2008 üretimi 170 dolara satılan amd işlemciye benchmark testinde %50 fark atıyor"

diyebilen ve

Çift çekirdekli Pentium D işlemci ile 3Ghz Ram kullanan birisine de bir şey anlatabileceğimi düşünmüyorum, düşünemem de zaten...
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TakeNoPrisoner 6 yıl
Olur da Haswell kader alırsanız gt2yi
Apuşup kalırsınız görürsünüz firefoxtaki tilkiyi
Hepsi yalan hep para tuzağı ne amd ne intel
Alın ipliği de anneleriniz örsün birer dantel
Donanimoğlan der ki yeter artık anakartı rami
Artık arkadaşlar yemesinler şu yemi
Bırakın artık almayın cebimizdeki son demi
Yeni çipsetli anakarta şu işlemci ne yaraşır
1 Yanıt Yanıtla +18
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Flyingpig 6 yıl TakeNoPrisoner
TakeNoPrisoner
Olur da Haswell kader alırsanız gt2yi
Apuşup kalırsınız görürsünüz firefoxtaki tilkiyi
Hepsi yalan hep para tuzağı ne amd ne intel
Alın ipliği de anneleriniz örsün birer dantel
Donanimoğlan der ki yeter artık anakartı rami
Artık arkadaşlar yemesinler şu yemi
Bırakın artık almayın cebimizdeki son demi
Yeni çipsetli anakarta şu işlemci ne yaraşır





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black_flood 6 yıl
bura_Ahmet
rizeli-alcatrazKim Ne derse Desin İntel 3 kere amd aldım şans tanıdım intel e yetişemiyor tamam fiyat pahalı ama performans ona göre yüksek bu kadar.
ne diyo la bu

küfrediyor anlayamadın mı daha. arızalı olunca devreleri böyle anlamsız cümleler kurmasıda normal ayrıca temash tablet işlemcisi notebook ve masa üstü ile kıyaslanması saçma. amd nin 3. nesil buldozerlerinde yeni birkaç özellikte geleceği için ne halt yapacağı meçhul. ilk defa dx 11 için doğal destek veren cpu çıkartacak adamlar yapılırsa eğer. ne kadar fark yaratır o kısmı tartışmaya açık Windows 8 ile alaklı gibi geliyor bu özelliğin işlemciye gömülmesinin sebebi her halde 1 sn' den daha kısa sürede açılan bilgisayarıda icat edecekler bu gidişlen gerçi şuanki sistemlerde bile 1 snde hazır hale gelen makinalar var.
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Krauser ll 6 yıl black_flood
black_flood

bura_Ahmet

rizeli-alcatrazKim Ne derse Desin İntel 3 kere amd aldım şans tanıdım intel e yetişemiyor tamam fiyat pahalı ama performans ona göre yüksek bu kadar.
ne diyo la bu


küfrediyor anlayamadın mı daha. arızalı olunca devreleri böyle anlamsız cümleler kurmasıda normal ayrıca temash tablet işlemcisi notebook ve masa üstü ile kıyaslanması saçma. amd nin 3. nesil buldozerlerinde yeni birkaç özellikte geleceği için ne halt yapacağı meçhul. ilk defa dx 11 için doğal destek veren cpu çıkartacak adamlar yapılırsa eğer. ne kadar fark yaratır o kısmı tartışmaya açık Windows 8 ile alaklı gibi geliyor bu özelliğin işlemciye gömülmesinin sebebi her halde 1 sn' den daha kısa sürede açılan bilgisayarıda icat edecekler bu gidişlen gerçi şuanki sistemlerde bile 1 snde hazır hale gelen makinalar var.



hocam artık ben bu konularda tartışmaya girmiyorum boş yere kendimi yormak istemiyorum
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Ciddiyetsiz 6 yıl
OverClocK1ng
OnTEC bunları yazmaktaki amacım yardımcı olabilmek gpu gücü için intel tercih etmek şu an ve bundan sonrası için çok efektif bir hareket olmaz. Ama gpu nun %25 daha iyi olması durumu ne derece iyidir düşünmek lazım i5 in içindeki grafik işlemcisi piyasada en ucuz aldığınız nvidia veya amd ekran kartlarının yanına bile yaklaşmıyorken %25 performans artışı ile belki bu kartlara yaklaşımış yada belk 1 tık üzerine çıkmıştır bunu kıyaslama için eski ile yenisi arasındaki farktan ziyade nvidia veya amd ekran kartları ile karşılaştırılması gerekir.
1- Ben Intele GPU gücü için değil de daha çok CPU gücü ve güç tüketimi için geçmeyi düşünüyorum. 2- Dediğiniz kıyaslama olayında da test yapmışlar. nVidia GT650m ekran kartlı bir Notebook ile onun yanında Haswell işlemcili ama OnCPU ekran kartlı Masaüstü bir pc yi test etmişler. İkisi de gayet akıcı çalışıyordu. Haa birisi ne kadar Notebook olsa da ekran kartı olduğundan dolayı bir fikir edinebiliyoruz....

dediğiniz kısmen doğru ancak şöyle de bir durum var bahsettiğiniz ekran kartı dizüstüler için giriş-orta seviye denebilecek bir ekran kartı iken masaüstü için giriş seviyesi bile sayılamayacak bir kart neredeyse. bir de masaüstü ve dizüstü bilgisayarların işlemcilerinin çalışma yapısında da fark olduğunu düşünürsek ortada ufak bir pazarlama hilesi olduğunu göz ardı etmemek gerek.
ama dediğim gibi dedikleriniz kısmen doğru. sonuç olarak bu teknolojilerin gelişmesi olumlu adımlar tabi.
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