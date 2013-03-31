Intel, Haswell işlemcisinin yeni GPU'su ile GRID 2 oyun demosu gerçekleştirdi

Önümüzdeki hafta içerisinde işlemcilerindeki entegre grafik birimleri için performans arttırıcı yeni sürücü güncellemesini yayınlamaya hazırlanan Intel, Haziran ayında lanse edeceği Haswell kod adlı 4. nesil Core işlemci ailesinde yeni bir grafik işlemci tasarımına geçiş yapacak ve bazı işlemci modellerinde grafik birimi için dahili bellek te kullanacak. Çok sayıda yeni özellik ve ciddi bir performans sıçraması ile geleceği belirtilen 4. nesil Core işlemci ailesindeki GPU tasarımı için Intel, yeni bir oyun için performans demosu da gerçekleştirdi.

Modeli açıklanmayan Haswell işlemciye sahip dizüstü bilgisayar üzerinde gerçekleştirilen demoda, oyun olarak Grid 2 kullanıldı. Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda yapılan demoda, Full HD çözünürlüğü çalıştrılan oyunun, akıcı bir şekilde oynandığı belirtildi. Intel tarihinin, grafik çalışmalarındaki en ciddi yatırımı olarak gösterilen yeni graifk işlemci tasarımı, oyunlar için yeni teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. GRID 2 oyununda da gösterilen PixelSync isimli yeni teknoloji karmaşık geometri hesapşamalar gerektiren duman, saç, ağaç yaprakları ve çit gibi gibi objelerin daha gerçekçi bir şekilde görüntülenmesine olanak tanıyor, gene olarak karışık kısmi olaraksa şeffaf piksellerin daha kolay yapılmasını sağlıyor.

PixelSync'a ek olarak çeşitli yeni özelliklerle donatılan ve en güncel DirectX API'laına destek sunan yeni grafik işlemci tasarımının, masaüstü ve mobil işlemci modellerine göre 3 ya da 4 farkı versiyon olarak sunulması bekleniyor. Intel şu anda GT1 ve GT2 ya da ticari isimlendirmesi ile HD2500 ve HD4000 olmak üzere iki farklı grafik birimi sağlarken, Haswell ile birlikte ultrabook'lara özel versiyon ve dahili belleğe sahip özel bir seçeneğin de olması bekleniyor.