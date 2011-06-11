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Intel, Sandy Bridge tabanlı Celeron işlemci ailesini genişletiyor

7 yıl
9,1b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel geçtiğimiz Mart ayında Sandy Bridge mimarisini kullanan ilk Celeron işlemcilerini resmi olarak duyurmuştu. Yeni gelen bilgilere göre firma, Haziran sonu veya üçüncü çeyreğin başında Sandy Bridge mimarisini kullanan Celeron B710 ve Celeron B800 isimli iki yeni modelini daha endüstrisinin beğenisine sunacak. Intel'in yeni işlemcilerinden Celeron B800, Mart ayında anons edilen 1.6GHz hızındaki B10 modelinin daha düşük frekanslı versiyonu olacak ve 1.5GHz'de görev yapacak. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan işlemci 2MB L3 bellek kapasitesi ve 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüyle gelecek. Aynı zamanda Intel'in HD Graphics entegre grafik birimine sahip olan işlemci, 650MHz olan standart iGPU hızını Turbo Boost 2.0 ile 1GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabilecek.

Celeron B710 modeli ise 1.6GHz'de çalışacak ancak farklı olarak 1MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelecek. Diğer teknik özellikleri Celeron B800 ile büyük benzerlikler taşıyan işlemci, 1333MHz bellek desteği sunan çift kanal bellek kontrolcüsü ve standart olarak 650MHz'de çalışan, Turbo Boost teknolojisiyle de 1GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen HD Graphics entegre bellek kontrolcüsüyle geliyor. Her ikisi de 35 Watt ısıl tasarım gücüne sahip olan ve micro-PGA formunda olan işlemciler, Sandy Bridge mimarisinin Intel 64 ve VT-x sanallaştırma teknolojisi gibi temel özelliklerini destekliyorlar. Hyper-Threading, işlemci çekirdekleri içi Turbo Boost veya Clear Video HD gibi gelişmiş özellikler ise düşük maliyetli işlemci sınıfında yer alan Celeron B710 ve B800'de yer verilmiyor. 

Haberimizde yer verdiğimiz iki işlemciye ek olarak Intel, Sandy Bridge tabanlı Celeron işlemci ailesini ultra-düşük güç tüketimli 847 ve gömülü uygulamalara dönük 827E, 847E ve B81 modelleriyle genişletmesi bekleniyor.

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Batuist 7 yıl
32nm işlemciler için saat hızları çok düşük tutulmuş. celeronda olsa çok düşük.
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Rainbow6 7 yıl
hiz dusuk, onbellek dusuk, ozellikler kirpilmis 20 dolara falan olursa alinabilir ... eskiden celeronlarin onbellegi kirpsalarda mhz yi biraz yuksek tutarlardi simdi oda kalmadi bu seride
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Tolgá 7 yıl

Rainbow6
hiz dusuk, onbellek dusuk, ozellikler kirpilmis 20 dolara falan olursa alinabilir ... eskiden celeronlarin onbellegi kirpsalarda mhz yi biraz yuksek tutarlardi simdi oda kalmadi bu seride

mhz herşey değil.mimari önemli.bu modeller eski celeronlara kök söktürür
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Hobar 7 yıl
intel fsb kilidi koymasaydı. çılgınlar gibi oc olurdu bunlar.
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acbold 7 yıl
hey gidi celeron seni bi sandy bridge 'e bulaştırmamışlardı o da oldu.
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exeter 7 yıl
Tamam. Celeron cıktı mertlik bozuldu :)
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