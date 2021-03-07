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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Alder Lake Mobile ortaya çıktı: 3 ana işlemci sınıfı geliyor

    Mavi ekibin Tiger Lake-H işlemci ailesi üzerinde yükselen dizüstü bilgisayarlar satışa sunulmadan 10 nm mobil Alder Lake işlemci ailesi detaylanmaya başlandı.
    07 Mart 2021, 19:57 (20 sa.)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Alder Lake Mobile ortaya çıktı: 3 ana işlemci sınıfı geliyor
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    Intel’in heterojen işlemci tasarımına gideceği Alder lake işlemcilerinin mobil varyantları  gün yüzüne çıktı.

    ARM’ın big.LITTLE tasarımına benzer bir yol izlenecek mobil Alder Lake işlemcileri Cove serisi güçlü işlemcileriyle Atom çekirdeklerini aynı atı altında buluşturacak.

    Intel Alder Lake Mobile ortaya çıktı: 3 ana işlemci sınıfı geliyor
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    Alder Lake M: ince dizüstüler

    Alder Lake M ailesinde TDP değerleri 5-9 watt arasında ölçeklenirken 1 büyük 4 küçük çekirdeğe kadar yükselecek.

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    M5 sınıfında 1+4 konfigürasyonuna 64 EU eşlik ederken U9 serisinde 2+8 konfigürasyonunda 96 EU içeren iGPU eşlik edecek. Bu segmentin daha çok ultra ince dizüstülere ve tabletlere yönelik geliştirildiğini belirtelim.

    Alder Lake P:  Performanslı dizüstüler

    Alder Lake-P’de TDP değerleri U15,U28 ve H45’te adından da anlaşılacağı üzere 15/28/45 watt olarak belirlenecek. 2+8’den 6+8’e kadar çekirdek konfigürasyonlarına gidilecek modeller ana akım ve performans serisi olarak karşımıza çıkacak.

    Alder Lake S: Oyuncu dizüstüler

    Alder Lake-S’e geldiğimizde 55 wattlık tek TDP seviyesinin belirlendiğini görüyoruz. ‘’Muscle’’ sınıfı olarak listelenen yongalar 8 küçük 8 büyük çekirdekten oluşacak.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 3000 işlemcileri için Smart Access Memory’i duyurdu"

    32 EU taşıyan iGPU tarafı modellerin çoğunlukla harici ekran kartıyla eşleştirileceğine işaret ediyor. Son olarak modellere yeer verilecek dizüstülerin bu yılın 3. çeyreği içerisinde sunulması bekleniyor.



    https://wccftech.com/intel-12th-gen-core-alder-lake-mobile-lineup-detailed-up-to-8-big-cores-8-small-cores-55w-tdp/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    kmesne (Gerçek Ad) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberde bir sorun olduğunu düşünüyorum, intel 11.nesil mobile gaming işlemciler zaten bu yılın 2.çeyreğinin sonunda çıkacak. yani 3 ay sonra 12. nesil çıkacağını mı söylüyorsunuz ? Genelde 1-2 yılda yeni nesil çıkıyor.
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