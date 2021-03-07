Intel Alder Lake Mobile ortaya çıktı: 3 ana işlemci sınıfı geliyor

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Intel’in heterojen işlemci tasarımına gideceği Alder lake işlemcilerinin mobil varyantları gün yüzüne çıktı.

ARM’ın big.LITTLE tasarımına benzer bir yol izlenecek mobil Alder Lake işlemcileri Cove serisi güçlü işlemcileriyle Atom çekirdeklerini aynı atı altında buluşturacak.

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Alder Lake M: ince dizüstüler

Alder Lake M ailesinde TDP değerleri 5-9 watt arasında ölçeklenirken 1 büyük 4 küçük çekirdeğe kadar yükselecek.

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M5 sınıfında 1+4 konfigürasyonuna 64 EU eşlik ederken U9 serisinde 2+8 konfigürasyonunda 96 EU içeren iGPU eşlik edecek. Bu segmentin daha çok ultra ince dizüstülere ve tabletlere yönelik geliştirildiğini belirtelim.

Alder Lake P: Performanslı dizüstüler

Alder Lake-P’de TDP değerleri U15,U28 ve H45’te adından da anlaşılacağı üzere 15/28/45 watt olarak belirlenecek. 2+8’den 6+8’e kadar çekirdek konfigürasyonlarına gidilecek modeller ana akım ve performans serisi olarak karşımıza çıkacak.

Alder Lake S: Oyuncu dizüstüler

Alder Lake-S’e geldiğimizde 55 wattlık tek TDP seviyesinin belirlendiğini görüyoruz. ‘’Muscle’’ sınıfı olarak listelenen yongalar 8 küçük 8 büyük çekirdekten oluşacak.

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32 EU taşıyan iGPU tarafı modellerin çoğunlukla harici ekran kartıyla eşleştirileceğine işaret ediyor. Son olarak modellere yeer verilecek dizüstülerin bu yılın 3. çeyreği içerisinde sunulması bekleniyor.

https://wccftech.com/intel-12th-gen-core-alder-lake-mobile-lineup-detailed-up-to-8-big-cores-8-small-cores-55w-tdp/

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