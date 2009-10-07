Intel Atom platformuyla araç içi bilgi-eğlence sistemlerini de hedefliyor

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Atom işlemci ailesiyle netbook ve nettop segmentlerini kontrol eden Intel, 32nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte düşük güç tüketimli işlemci modellerini farklı segmentlerde de yaygınlaştırmayı hedefliyor. Lincroft platformuyla birlikte akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanan Intel, otomobil endüstrisindeki pazar potansiyelini de göz ardı etmiyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte artan rekabette otomobil üreticileri araç-içi bilgi ve eğlence sistemlerine daha fazla önem vermeye başladılar. Özellikle üks otomobil üreticileri konforlu bir yolculuk için yeni modellerini gelişmiş bilgi-eğlence sistemleri ile donatarak farklılık yaratmayı planlıyorlar. Mercedes ve BMW gibi üreticilerin üst sınıf modellerinde çok koltuklu eğlence sistemleri için Atom işlemcili entegre sistemlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Araç-içi çoklu ortam deneyimi, internet uygulamaları ve kurumsal ihtiyaçlar için Atom işlemcili entegre sistemlerin, BMW 7 ve Mercedes S serisi modellerde daha fazla kullanılacağı ön görülüyor. Tegra platformuyla Nvidia'nın da var olmayı planladığı bilgi-eğlence sistemlerinin gelecekte A, B ve C segmentindeki otomobillerde de kullanılacağı dolayısıyla pazarın çok hızlı gelişeceği düşünülüyor.