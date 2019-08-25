Intel benchmark testiyle işlemcilerinin günlük kullanımda Ryzen modellerine üstünlüğünü sergiledi

AMD Ryzen işlemcileriyle Intel kanadını rekabete itmiş durumda. Özellikle de Zen 2 mimarisiyle yıllardır artarak süregelen performans farkını kapatmayı başaran firma karşısında üstünlüğü elden bırakmayan Intel, düzenlediği etkinlikte önemli mesajlar verdi.

Intel, AMD'nin ölçütünü doğru bulmuyor

Bu konuda Intel gerçek dünya uygulamalarını içerdiğini iddia ettiği Sysmark testini kullanıyor. Üretkenlik, hızlı yanıt alma ve güç tüketimi gibi temel ölçütlerin bulunduğu yazılım, günlük hayatta kullanılan popüler yazılımlarda sıkça gerçekleştirilen işlemlere göre değerlendirme yapıyor.

Ryzen işlemcilerin zayıf noktası

Son olarak sunuda Ryzen işlemcilerin olumsuz izlenim bıraktığı bir diğer alansa yongaların tüm çekirdekleriyle çıkabildiği frekans olmuş. Intel’e göre bir çok testten toplanan verilere göre Ryzen modelleri tüm çekirdekleriyle AMD’nin iddia ettiği frekansa yükselemiyor.

Buna karşın bağımlı-bağımsız bir çok test ekibinin yayınladığı sonuçlara göre Zen mimarili yongalar tek çekirdek/çoklu çekirdek farketmeksizin etkileyici değerlere yükselebiliyor ki bu Intel’in gerçek dünya testi kıvamındaki benchmark testi sonuçlarıyla tamamen zıt düşüyor.

https://wccftech.com/intel-9th-gen-cpu-real-world-application-benchmarks-versus-amd-ryzen-3000/

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Mavi ekip’da rakiplerine karşı performans kıyaslaması yaparken gerçek dünya testlerini baz aldıklarını açıklamıştı. Firma bugün o testlerden dikkat çeken sonuçlar paylaştı. Intel’e göre AMD’nin baz aldığı Cinebenchtarafından kullanılıyor ki bu da yazılımı bir kıstas olmaktan çıkarıyor.Yarıiletken devinin paylaştığı rakamlara bakacak olursak, Windows masaüstü uygulamalarında Ryzen 9 3900X’e %7 farka atan i9-9900K’yı %3’lük dilimle i7-9700K’nın takip ettiğini görüyoruz.yapımlarındaolan fark tepe modelde %6 seviyesinde ölçülürken, i7 yongasının %2 de olsa olumlu konumunu koruduğu rapor edilmiş.Hesaplama ağırlıklı uygulamalarda iseçözümü tek çekirdekte %9 daha hızlıyken Core i7 modeli ise %6 hızlı durumda. Web performansı alanına geçtiğimizde ise bayrağı taşıyan taraf değişmezken Core i7 yongasının Ryzen 9 3900X’le başa baş olduğu belirtilmiş.Oyun testlerine yer verilen etkinlikte AMD’nin liderliği ele geçirebildiği yapımlar Assassins Creed: Odyssey ve Ashes of the Singularity olmuş. Diğer çoğu oyunda isekayda geçmiş.Tabi sunudaki veriler bunlarla da sınırlı değil. Inteloynayarak işlemcilerinspesifik bir yazılımla aldığı render’da AMD’nin modelinin 17 dk’da tamamladığını ölçerken i7-9700K’nın testi 15 dk’da tamamladığını aktarmış.konuşmak gerekirse Intel’in ölçümlerine göre Ryzen işlemcisinin çekirdekler arası gecikmesi 78ns seviyesinde iken, işlemci-DRAM yongası arası gecikme ise 75ns olarak belirtilmiş. İ7-9700K’da ise durum bir hayli farklı. Çekirdekler arası 44ns’de tutulan değer DRAM’e erişimde 62ns’e yükselmiş.