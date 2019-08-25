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Intel benchmark testiyle işlemcilerinin günlük kullanımda Ryzen modellerine üstünlüğünü sergiledi

Son zamanlarda rekabetin kızıştığı işlemci pazarında tüketicilerin yüzü güledursun, Intel düzenlediği etkinlikte işlemcilerinin performansını sergiledi.
1 sa.
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6
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD Ryzen işlemcileriyle Intel kanadını rekabete itmiş durumda. Özellikle de Zen 2 mimarisiyle yıllardır artarak süregelen performans farkını kapatmayı başaran firma karşısında üstünlüğü elden bırakmayan Intel, düzenlediği etkinlikte önemli mesajlar verdi.

Intel, AMD'nin ölçütünü doğru bulmuyor

Mavi ekip Computex 2019’da rakiplerine karşı performans kıyaslaması yaparken gerçek dünya testlerini baz aldıklarını açıklamıştı. Firma bugün o testlerden dikkat çeken sonuçlar paylaştı. Intel’e göre AMD’nin baz aldığı Cinebench kullanıcıların yalnızca %0.54’ü tarafından kullanılıyor ki bu da yazılımı bir kıstas olmaktan çıkarıyor.
Intel benchmark testiyle işlemcilerinin günlük kullanımda Ryzen modellerine üstünlüğünü sergiledi
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Bu konuda Intel gerçek dünya uygulamalarını içerdiğini iddia ettiği Sysmark testini kullanıyor. Üretkenlik, hızlı yanıt alma ve güç tüketimi gibi temel ölçütlerin bulunduğu yazılım, günlük hayatta kullanılan popüler yazılımlarda sıkça gerçekleştirilen işlemlere göre değerlendirme yapıyor.
Yarıiletken devinin paylaştığı rakamlara bakacak olursak, Windows masaüstü uygulamalarında Ryzen 9 3900X’e %7 farka atan i9-9900K’yı %3’lük dilimle i7-9700K’nın takip ettiğini görüyoruz. AAA yapımlarında mavi ekibin lehine olan fark tepe modelde %6 seviyesinde ölçülürken, i7 yongasının %2 de olsa olumlu konumunu koruduğu rapor edilmiş.
Intel benchmark testiyle işlemcilerinin günlük kullanımda Ryzen modellerine üstünlüğünü sergiledi
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Hesaplama ağırlıklı uygulamalarda ise Core i9 çözümü tek çekirdekte %9 daha hızlıyken Core i7 modeli ise %6 hızlı durumda. Web performansı alanına geçtiğimizde ise bayrağı taşıyan taraf değişmezken Core i7 yongasının Ryzen 9 3900X’le başa baş olduğu belirtilmiş.

Oyun testlerine yer verilen etkinlikte AMD’nin liderliği ele geçirebildiği yapımlar Assassins Creed: Odyssey ve Ashes of the Singularity olmuş. Diğer çoğu oyunda ise Core i7 -9700K’nın kırmızı ekibin Zen mimarili çözümlerine müsaade etmediği kayda geçmiş.

Ryzen işlemcilerin zayıf noktası 

Tabi sunudaki veriler bunlarla da sınırlı değil. Intel Ryzen işlemcilerin zayıf noktasına oynayarak işlemcilerin bellek gecikmesine özellikle yüklenen spesifik bir yazılımla aldığı render’da AMD’nin modelinin 17 dk’da tamamladığını ölçerken i7-9700K’nın testi 15 dk’da tamamladığını aktarmış.
Intel benchmark testiyle işlemcilerinin günlük kullanımda Ryzen modellerine üstünlüğünü sergiledi
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Rakamlarla konuşmak gerekirse Intel’in ölçümlerine göre Ryzen işlemcisinin çekirdekler arası gecikmesi 78ns seviyesinde iken, işlemci-DRAM yongası arası gecikme ise 75ns olarak belirtilmiş. İ7-9700K’da ise durum bir hayli farklı. Çekirdekler arası 44ns’de tutulan değer DRAM’e erişimde 62ns’e yükselmiş.
Intel benchmark testiyle işlemcilerinin günlük kullanımda Ryzen modellerine üstünlüğünü sergiledi
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Son olarak sunuda Ryzen işlemcilerin olumsuz izlenim bıraktığı bir diğer alansa yongaların tüm çekirdekleriyle çıkabildiği frekans olmuş. Intel’e göre bir çok testten toplanan verilere göre Ryzen modelleri tüm çekirdekleriyle AMD’nin iddia ettiği frekansa yükselemiyor.
Buna karşın bağımlı-bağımsız bir çok test ekibinin yayınladığı sonuçlara göre Zen mimarili yongalar tek çekirdek/çoklu çekirdek farketmeksizin etkileyici değerlere yükselebiliyor ki bu Intel’in gerçek dünya testi kıvamındaki benchmark testi sonuçlarıyla tamamen zıt düşüyor.


https://wccftech.com/intel-9th-gen-cpu-real-world-application-benchmarks-versus-amd-ryzen-3000/ Yorum Yaz
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omer.f 1 sa. en beğenilen
Intel kendini böyle acınası bir şekilde savunma yoluna gitmek zorunda kaldı ya, daha da bir şey demeye gerek yok aslında. :D Ama yeni 400 serisi yongasetinde bile PCI-e 4.0 desteği getirememiş. Buna da hiç değinmemişler tabii ki.
Intel kendini böyle acınası bir şekilde savunma yoluna gitmek zorunda kaldı ya, daha da bir şey demeye gerek yok aslında. :D Ama yeni 400 serisi yongasetinde bi...
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Edward Teach 14 dk.
cinebench'i kimse kullanmıyor diye sayma sonra bellek gecikmesine özel yüklenen render'de geçiyor de..
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napolyon94 19 dk.
intel daha ne kadar küçülebilirsin :)?
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SenSei5454 46 dk.
Yaw Yaw hehe hehee :) :)
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omer.f 1 sa. en beğenilen
Intel kendini böyle acınası bir şekilde savunma yoluna gitmek zorunda kaldı ya, daha da bir şey demeye gerek yok aslında. :D Ama yeni 400 serisi yongasetinde bile PCI-e 4.0 desteği getirememiş. Buna da hiç değinmemişler tabii ki.
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selahattın ısık 1 sa.
koca firmanın girdiği kurnazlıklara bakın..
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