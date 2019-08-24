Intel 10 çekirdekli işlemci hazırlığında: Yeni soket yolda

Intel masaüstü segmentinde bir süredir AMD’nin Zen mimarisiyle mücadele etmekte zorlanıyor. Firmanın sızan yol haritasına göre 10 çekirdekli yongalar yolda. Üstelik yeni işlemciler için çok fazla beklememiz de gerekmeyecek.
Bu yılın sonunda duyurulacak işlemcilerin raflardaki yerini alması önümüzdeki yılın ilk çeyreğini bulacak. Üst seviyede 10 çekirdekli yongaların görüleceği Comet Lake-S işlemcilerinde hız aşırtma kilitsiz modeller 125 watt TDP ile gelecek. Ayrıca Comet Lake-S'te 5 GHz ve dolaylarında görev yapan modeller görmemiz olası görünüyor.
Yeni soket geliyor
Diğer taraftan LGA 1200 soketiyle gelecek modellere 400 serisi yongasetleri eşlik edecek. Dolayısıyla Intel bu sefer
niye geri dönük destek sunulmuyor sorularının önünü tamamen kesmiş durumda.
Son olarak Wi-Fi 6, Thunderbolt 3 ve güncel kodeklerle desteklenmiş entegre grafik birimi gibi modern detaylara sahip olacak Comet Lake-S işlemcileri yine 14 nm+++ üretim bantlarından çıkacak.
https://wccftech.com/intel-roadmap-leaked-comet-lake-s-with-10-cores-in-early-2020-based-on-400-series-chipset-and-lga-1200-socket/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
125w diyorsa yük altında 250w lık işlemci geliyor demektir..