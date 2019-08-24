Intel 10 çekirdekli işlemci hazırlığında: Yeni soket yolda

Intel masaüstü segmentinde bir süredir AMD’nin Zen mimarisiyle mücadele etmekte zorlanıyor. Firmanın sızan yol haritasına göre 10 çekirdekli yongalar yolda. Üstelik yeni işlemciler için çok fazla beklememiz de gerekmeyecek.

Yeni soket geliyor

Diğer taraftan LGA 1200 soketiyle gelecek modellere 400 serisi yongasetleri eşlik edecek. Dolayısıyla Intel bu sefer

niye geri dönük destek sunulmuyor sorularının önünü tamamen kesmiş durumda.

Son olarak Wi-Fi 6, Thunderbolt 3 ve güncel kodeklerle desteklenmiş entegre grafik birimi gibi modern detaylara sahip olacak Comet Lake-S işlemcileri yine 14 nm+++ üretim bantlarından çıkacak.

https://wccftech.com/intel-roadmap-leaked-comet-lake-s-with-10-cores-in-early-2020-based-on-400-series-chipset-and-lga-1200-socket/

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Bu yılın sonunda duyurulacak işlemcilerin raflardaki yerini alması önümüzdeki yılın ilk çeyreğini bulacak. Üst seviyedegörüleceğiişlemcilerinde hız aşırtma kilitsiz modellergelecek. Ayrıca Comet Lake-S'te 5 GHz ve dolaylarında görev yapan modeller görmemiz olası görünüyor.