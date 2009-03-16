Intel, Celeron ULV 523 işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlattı

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Yarıiletken endüstrisinin lider isimlerinden Intel, emekli olacak işlemciler listesine bir model daha ekledi. Mevcut ürün gamındaki güncel işlemcilerini 45nm üretim teknolojisiyle hazırlayan ve yılın son çeyreğinde 32nm üretim teknolojisine geçmeye hazırlanan Intel, 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ultra-düşük voltajlı Celeron ULV 523 modeliyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Intel'in saha dışına almaya hazırlandığı Celeron ULV 523, 933MHz'de çalışıyor. Maliyeti 161 dolar seviyesinde olan işlemci için 13 Temmuz tarihine kadar sipariş alımının devam edeceği açıklanırken, satışların 15 Mart 2010 tarihine kadar süreceği belirtiliyor. Son dönemde ürün gamında düzenlemelere giden ve çok sayıda modelini emekilik listesine eklerken EOL süreci başlayan en son model Celeron ULV 523 oldu.