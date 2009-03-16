Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, Celeron ULV 523 işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlattı

10 yıl
7,6b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel, Celeron ULV 523 işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlattı
Tam Boyutta Gör

Yarıiletken endüstrisinin lider isimlerinden Intel, emekli olacak işlemciler listesine bir model daha ekledi. Mevcut ürün gamındaki güncel işlemcilerini 45nm üretim teknolojisiyle hazırlayan ve yılın son çeyreğinde 32nm üretim teknolojisine geçmeye hazırlanan Intel, 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ultra-düşük voltajlı Celeron ULV 523 modeliyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Intel'in saha dışına almaya hazırlandığı Celeron ULV 523, 933MHz'de çalışıyor. Maliyeti 161 dolar seviyesinde olan işlemci için 13 Temmuz tarihine kadar sipariş alımının devam edeceği açıklanırken, satışların 15 Mart 2010 tarihine kadar süreceği belirtiliyor. Son dönemde ürün gamında düzenlemelere giden ve çok sayıda modelini emekilik listesine eklerken EOL süreci başlayan en son model Celeron ULV 523 oldu.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Huzur_02 10 yıl
933 MHz 'mi ¿
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertekin 10 yıl
Aslında 1 sene önce eol sürecinin başlaması gerekirdi bu işlemcinin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
tabiki yenilenmek gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl WEB Tarayıcı Testi: En hızlısı hangisi? 10 yıl CeBIT 2009: Point of View ile röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim