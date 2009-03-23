Intel çift çekirdekli 5 mobil işlemcisiyle yollarını ayırıyor

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Calpella kod adını verdiği Nehalem tabanlı mobil işlemciler ve 5 serisi yeni yonga setinin mobil çözümlerinden oluşacak yeni nesil dizüstü bilgisayar platformunun hazırlık çalışmalarını sürdüren Intel, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift çekirdekli tam 5 işlemcisiyle yollarını ayırmaya hazurlanıyor.

Intel cephesinden gelen bilgilere göre, firma aralarında 2.8GHz'de çalışan ve çarpan kilidi açık olarak gelen Core 2 Extreme X9000 modelinin de yer aldığı Core 2 Duo T8100 (2.1 GHz), T8300 (2.4 GHz), T9300 (2.5 GHz) ve T9500 (2.6 GHz) modelleri için emeklilik sözleşmesini imzalamaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki Temmuz ayının 24'üne kadar sipariş alımına devam edeceği bildirilen Intel'in, işlemcilerin kutulu versiyonlarını 23 Ekim 2009, tray versiyonlarını ise 24 Eylül 2010 tarihine kadar satmayı sürdürecek. Öte yandan Calpella platformunun da son çeyrekte belirginleşmesi ve gelecek yıl yaygınlaşması bekleniyor.