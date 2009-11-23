Intel çift çekirdekli Celeron E3400 işlemcisini hazırlıyor

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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i3 ve Core i5 serisi yeni nesil işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan Intel, maliyet odaklı sistemler için hazırladığı Celeron işlemci ailesini Celeron E3400 modeliyle güncellemeyi planlıyor. 17 Ocak'ta lanse edileceği belirtilen yeni işlemcinin 2.60GHz'de çalışacağı ve 1MB seviye 2 bellek kapasitesiyle geleceği belirtilirken, 800MHz FSB hızını destekleyeceği açıklandı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak LGA775 formundaki yeni işlemcinin, Wolfdale tasarımını temel aldığı ve Conro-L tabanlı Celeron 440'a kıyasla iki kata varan oranda daha hızlı olacağı da belirtiliyor.

Celeron E3400 işlemcisinin 17 Ocak'ta yaklaşık 50$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.