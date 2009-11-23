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Intel çift çekirdekli Celeron E3400 işlemcisini hazırlıyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel çift çekirdekli Celeron E3400 işlemcisini hazırlıyor
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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i3 ve Core i5 serisi yeni nesil işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan Intel, maliyet odaklı sistemler için hazırladığı Celeron işlemci ailesini Celeron E3400 modeliyle güncellemeyi planlıyor. 17 Ocak'ta lanse edileceği belirtilen yeni işlemcinin 2.60GHz'de çalışacağı ve 1MB seviye 2 bellek kapasitesiyle geleceği belirtilirken, 800MHz FSB hızını destekleyeceği açıklandı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak LGA775 formundaki yeni işlemcinin, Wolfdale tasarımını temel aldığı ve Conro-L tabanlı Celeron 440'a kıyasla iki kata varan oranda daha hızlı olacağı da belirtiliyor.

Celeron E3400 işlemcisinin 17 Ocak'ta yaklaşık 50$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.


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Tolgá 9 yıl
zaten türkiyeye geldimi en az 70-80 dolar olur ki o paraya E5*** serisi işlemci alınır.
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ALBAY 9 yıl
İyice saçmalıyo intel.Tamam giriş seviyesindeki kullanıcılara hitap ediliyor güzel bişey ama kardeşim aynı işlemcilerden 100 tane oldu herhalde?? e3400-e2140-e2160-e2180-e5200-e5300-e5400-e2100-e2200-e2220-e3300-e3200-e1200-e1400-e1500-e1600 yaz yaz bıtmıyo ne biçim pis bi firmaymış bu intel bee

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acbold 9 yıl
amd 240 işlemcisinden 10 tane aldık kafeye geçen hafta :) celeron la bir tutulcak bir işlemci değil. amd açık ara önde gider bu işlemciye karşı :)
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Opeth 9 yıl
Hazır başlamışlarken p3 lere de el atsın intel ehehe :)
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WinteR 9 yıl

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Trecc11 9 yıl
özellikleri fena değil biraz o.c ile iyi koşar bu işlemci..
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D.a.y.I 9 yıl
buraya gelişi yine en azından 65-70 dolar olur bu işlemcinin . yeni sistem toplayacaklar amd x2 240 varken pek intelin eski platform işlemcisini tercih edeceklerini sanmıyorum
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